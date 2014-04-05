Schaff Trend Cycle Alert MT5

Schaff Trend Cycle Alert MT5 で取引戦略を強化しましょう。この強力なオシレーターはMACDとStochasticの要素を融合し、最小限のラグでスムーズで信頼できるトレンドシグナルを提供します。1990年代後半にDoug Schaffによって開発され, TradingViewやMQL5などのプラットフォームで人気を博したこのインジケーターは, 2010年代以降, 伝統的なオシレーターよりも早く周期のトップとボトムを識別する能力でトレーダーの定番となっています. 非再描画でカスタマイズ可能, 過買 (>75) または過売 (<25) 状態とトレンド反転を検知するのに優れ, 外汇や暗号通貨のようなボラティリティの高い市場に理想的です.

トレーダーはSchaff Trend Cycleをトレンドの強さを確認し, キーレベル(例: 25/75)をクロスしたときに買い/売りアラートを生成する精度で好みます. MACD値にStochasticを適用することで, 0-100の範囲のオシレーターを作成し, 周期の転換を予測し, 新興トレンドでの早期エントリーや消耗点近くのエグジットを助けます. 利点には, スキャルピング, スイング, またはポジショントレーディングのための強化された決定, タイムリーなアラートによる勝率の向上, 資産全体の汎用性が含まれます—アラートは継続的な監視なしで機会を捉え, トレンドおよび周期条件の両方で潜在的な収益性を高めます.

MQL製品のインストールガイド | MT4/MT5で購入したMQL製品の更新

主な機能

  • 周期カスタマイズ: コア期間(デフォルト10)を調整して短期周期または長いトレンドの感度を調整し, さまざまなタイムフレームと市場ボラティリティに最適化します.
  • ハイブリッドオシレーターデザイン: MACDのトレンド追従とStochasticのスムージングを組み合わせ, 0-100の範囲のシグナルを作成し, 過買(>75)または過売(<25)の早期警告を提供します.
  • マルチアラートシステム: 端末アラート, プッシュ通知, またはメール(全てデフォルトtrue)を有効にしてクロスオーバーやレベル突破を通知し, トレンド反転または継続を見逃しません.
  • 視覚信号ライン: SSL DownとSSL Upラインを表示し, 買い/売りポイントの矢印インジケーターでグラフ上で明確なトレンド確認を提供します.
  • 非再描画の信頼性: バー閉鎖後シグナルは固定され, 正確なバックテストとライブトレーディングの信頼できる歴史データを届けます.
  • 高性能: 効率的なコードはMT5でスムーズに動作し, マルチチャートセットアップをラグなくサポートし, 高頻度または多資産監視に理想的です.
  • EA統合: SSL Up/Downラインと矢印シグナルのバッファを提供し, 周期ベースの戦略をExpert Advisorsでシームレスに自動化します.
  • バックテスト最適化: カスタム期間と非再描画特性は, ライブ展開前にエントリー/エグジットルールを洗練するための信頼できる歴史シミュレーションを可能にします.

Schaff Trend Cycle Alert MT5は, スマートでラグの少ないトレンド確認を求めるトレーダーにとって重要なツールとして位置づけられています. その人気は証明された結果から来ています: 早期周期検出, 偽アラートの減少, 周期市場での優位性. 周期精度でよりスマートな取引を解き放ちましょう.

MT4バージョンも探索できます：

購入にご満足いただけましたら、肯定的なレビューをいただけると大変ありがたいです。満足いただけなかった場合は、お問い合わせください 解決策を見つけましょう。

すべての製品を確認： https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

サポートのお問い合わせ： https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags schaff trend cycle mt5 インジケーター stc オシレーター macd stochastic 過買 過売 反転シグナル 外汇 アラート トレンド確認 ボラティリティ取引

おすすめのプロダクト
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
インディケータ
The Trend Detect indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can b
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
インディケータ
MT4版  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator は、 Bill Williams の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels 取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注文を出すための
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
インディケータ
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
インディケータ
LevelPAttern MT5 is a technical indicator based on the daily levels and Price Action patterns. The indicator is based on the standard ZigZag indicator + reversal candlestick pattens, such as Star, Hammer (also knows as Pin bar), Engulfing and others. The indicator generates audio and text notifications when a pattern is formed and a level is touched. It also supports sending email and push notifications. Indicator operation features It is suitable for working with any CFD and FOREX trading inst
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
「Naturu（ナチュル）」は自然の対称性をアルゴリズムとして用いる手動インジケーターです。 シンプルな戦略と隠された知恵でマーケットを制覇しましょう！ インジケーターを読み込むと、上側（Top）と下側（Bottom）の2本のラインが表示されます。 ラインを一度クリックするとアクティブ化され、移動させたいローソク足をクリックするだけでその位置に移動できます。 高値ポイントと安値ポイントを設定すると、インジケーターが自動的に以下を計算します： マゼンタのゾーン：ブル（買い勢）とベア（売り勢）の関心が最も接近する、サポート／レジスタンスになりやすいエリア グレーのゾーン：次に注目されるエリア アクア色のライン：ブルの価格目標 ゴールド色のライン：ベアの価格目標 手動インジケーターは完全なコントロールと柔軟性を提供し、リアルタイムの相場状況や個人の直感に応じてラインを調整できます。 価格の動きを自ら深く分析することで、サポートやレジスタンス、チャートパターンの形成を本質的に理解できます。 人間の判断を活かすことで、自動システムが誤認しがちなノイズを除去し、誤シグナルを減らします。 また、自分
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
インディケータ
Auto Optimized RSI   は、正確な売買シグナルを提供するために設計された、使いやすいスマートな矢印インジケーターです。過去のデータを使ったトレードシミュレーションに基づき、各通貨ペアや時間足に最適なRSIの買い/売りレベルを自動で見つけ出します。 このインジケーターは、独立したトレードシステムとしても、既存の戦略の一部としても使用できます。特に短期トレーダーにとって便利なツールです。 従来のRSI（70/30など）の固定レベルとは異なり、 Auto Optimized RSI   はリアルな価格の動きとバックテスト結果に基づき、ダイナミックにレベルを調整します。勝率、ドローダウン、平均利益/損失といった重要な統計をモニターし、現在の市場に適応して、本当に機能するシグナルを提供します。 RSIが最適化されたレベルをクロスすると、チャート上に買い・売りの矢印が表示され、成功率の高いエントリーポイントを見つけるのに役立ちます。 ご購入後にご連絡いただければ、追加のツールや特別なトレードのヒントを無料でお渡しいたします！ 皆様のトレードが成功しますように！
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
インディケータ
The indicator is designed to help in making a decision on the direction of trading (buy or sell). It is a history scanner that searches for matches of the current pattern (combination of several current bars) with historical data in percentage terms by the relative vertical position of candles relative to each other, the size of each candle, the size of the candle body and the candle shadows. In history, the matches found are indicated by vertical lines on the candle of the beginning of the soug
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
インディケータ
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. The indicator parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period Macd
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (7)
エキスパート
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
ZigZag Wave Entry Alert MT5
Azad Amanuel Gorgis Gorgis
インディケータ
The ZigZag Wave Entry Alert** indicator, created by Azad Gorgis in 2024, is designed for MetaTrader 5 and aims to provide traders with entry signals based on ZigZag patterns. Here's a brief overview of its functionality and key features: Functionality: - Detection of ZigZag Patterns: The indicator identifies significant price movements and outlines potential ZigZag patterns on the chart. It detects new highs and lows based on user-defined parameters such as Depth, Deviation, and Backstep. - A
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
インディケータ
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Ichimoku Signals Pro
Shahabeddin Baset
インディケータ
Features All Ichimoku Signals (Selectable) : Display all reliable signals generated by the Ichimoku indicator. You can choose which signals to view based on your preferences. Filter by Signal Strength : Sort signals by their strength—whether they are weak, neutral, or strong. Live Notifications : Receive real-time notifications for Ichimoku signals. Transparent Cloud : Visualize the Ichimoku cloud in a transparent manner. Available Signals Tenkensen-Kijunsen Cross Price-Kijunsen Cross Price-C
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
インディケータ
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
Terra Infinity
Ivan Simonika
インディケータ
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
BTC Terminator
Riaan Adriaan Swanepoel
エキスパート
# Advanced Terminator AI EA MT5 - Neural Network Powered Trading System ## Premium Features Advanced Neural Network Technology - Deep learning algorithms for market pattern recognition - Real-time adaptive strategy optimization - Smart risk management powered by AI - Multi-timeframe analysis system Dual Market Mastery - Specialized for XAUUSD (Gold) trading - Optimized for BTCUSD cryptocurrency pairs - Individual strategy optimization for each market Professional Risk Management
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
エキスパート
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
インディケータ
Supertrend indicator uses a combination of a moving average and average true range to detect the trend of a trading instrument. Supertrend indicator for MetaTrader 5 easily shows the trend as a line following the price. Triple SuperTrend Histo indicator  calculate  three supertrends to show the trend as a histogram. Changing the color from red to green means you can BUY , from green to red means you can SELL . Description of the method of drawing a histogram. The price is above the EMA 200,
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
インディケータ
MT5 用 Hull Moving Average (HMA) – 高速・滑らか・ゼロ遅延のトレンド指標 Hull Moving Average（HMA）は、超滑らかでほぼ遅延ゼロのシグナルを提供する高性能 MT5 トレンドインジケーターです。SMA、EMA、WMA と違い、市場の方向転換に即座に反応し、ノイズを効果的に除去します。スキャルピングやデイトレードに最適。 効率的な加重移動平均エンジンを使用し、Alan Hull の本来の計算式を正確に再現。リペイントしない、信頼性の高いトレンドラインを描画します。 主なメリット トレンド変化へのゼロ遅延反応 非常に滑らかで安定したライン SMA/EMA/WMA より高精度 リペイントなし・EA 対応 すべての銘柄に対応：FX、金、指数、暗号資産 最適用途： トレンド判断、エントリー/エグジット、押し目、反転、自動売買。 プロ向けに設計されたクリーンで高速な HMA。
FREE
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
エキスパート
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
KDJ divergence signals MT5
Kaijun Wang
インディケータ
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
インディケータ
サポート線と抵抗線のプロットにうんざりしていませんか？ サポートレジスタンス は、非常に興味深いひねりを加えてチャート内のサポートとレジスタンスラインを自動検出およびプロットするマルチタイムフレームインジケーターです。価格レベルは時間とともにテストされ、その重要性が高まるにつれて、ラインは太くなり、暗くなります。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 一晩でテクニカル分析を強化 チャートを閲覧せずに重要な価格レベルを検出 一目ですべての価格レベルの相対的な強さを認識する すべての取引で最大30時間のプロットラインを節約 インジケーターは、すべての価格レベルの年齢を表示します インジケーターは再描画されていません 過去および現在の価格レベルは近接によって崩壊し、現在の市場行動に合わせて調整されます。動作は、必ずしもピークではない場所に線が引かれます。 価格レベルは、時間とともに拒否されるにつれて、より暗く、より広くなります ノイズを避けるために、重要でない価格レベルは定期的にクリアされます カスタマイズ可能な時間枠の
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
インディケータ
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
インディケータ
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
エキスパート
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
インディケータ
回帰取引を意味する専門的かつ定量的なアプローチを実装する独自の指標。これは、価格が予測可能かつ測定可能な方法で迂回して平均に戻るという事実を利用しており、非定量的な取引戦略を大幅に上回る明確な出入りルールを可能にします。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 明確な取引シグナル 驚くほど簡単に取引できます カスタマイズ可能な色とサイズ パフォーマンス統計を実装します ほとんどの取引戦略を上回ります 適切なSLおよびTPレベルを表示します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 使い方 インディケータは、より高い時間枠からの完全にカスタマイズ可能な移動平均の周りの標準偏差を測定し、トレンドフォローアプローチを使用して正確に取引を見つけます。取引は、現在のチャートの価格アクションに飛び込むことによって見つけられ、価格が選択したより高い時間枠から計算された平均価格帯に戻ったときに閉じられます。それがコード化される方法のために、指標は高ボラティリティと強いトレンドの市場か
KT CCI Alerts MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
インディケータ
KT CCI Alerts is a personal implementation of the Commodity Channel Index (CCI) oscillator that provide signals and alerts on four custom events: When CCI enter in an overbought zone. When CCI exit from an overbought zone. When CCI enter in an oversold zone. When CCI exit from an oversold zone. Features A perfect choice for traders who speculate the CCI movements within an overbought/oversold zone. Lightly coded without using extensive memory and resources. It implements all Metatrader alerts.
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
エキスパート
Exp-TickSniper- 各通貨ペアのパラメーターを自動的に自動選択する高速ティックスカルパー。 取引パラメータを自動的に計算するアドバイザーを夢見ていますか？自動的に最適化および調整されますか？ MetaTrader4のシステムのフルバージョン：       MetaTrader4用の TickSniper   スカルパー TickSniper-完全な説明     +デモ+ PDF EAは、ほぼ10年間のEAプログラミングで得られた経験に基づいて開発されました。 EA戦略はどのシンボルでも機能します。 時間枠は関係ありません。 ロボットは、現在の相場、ティックの到着速度、スプレッドサイズ、およびその他の契約仕様パラメーターに基づいています。 システムは、有利なストップロスとテイクプロフィットレベル、平均ポジションの距離、トレーリングストップ距離などを自動的に定義します。 EAは、トレンドに対して追加のオープニングのシステムを適用します（「平均化」）。 その設定は、実際のアカウントでテストするために最適化されています。 Expert Advisorは、絶対にすべての通貨ペアで
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
インディケータ
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
DAX H1 5stars MT5
Marek Kupka
エキスパート
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 5 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 5Eas MT5
Marek Kupka
エキスパート
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 5 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
インディケータ
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
インディケータ
サポートとレジスタンススクリーナーは、1つのインジケーター内に複数のツールを提供するMetaTraderの1つのレベルインジケーターにあります。 利用可能なツールは次のとおりです。 1.市場構造スクリーナー。 2.強気のプルバックゾーン。 3.弱気プルバックゾーン。 4.デイリーピボットポイント 5.毎週のピボットポイント 6.毎月のピボットポイント 7.ハーモニックパターンとボリュームに基づく強力なサポートとレジスタンス。 8.銀行レベルのゾーン。 期間限定オファー：HVサポートおよびレジスタンスインジケーターは、50ドルと生涯でのみご利用いただけます。 （元の価格125 $） MQL5ブログにアクセスすると、分析例を含むすべてのプレミアム指標を見つけることができます。 ここをクリックしてください。 主な機能 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強力なサポートおよびレジスタンスゾーン。 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強気および弱気のプルバックゾーン。  市場構造スクリーナー 毎日、毎週、毎月のピボットポイント。 ドキュメント すべてのサポートおよび
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。 このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。 使い方は？ 強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。 弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。 他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。 どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。 ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。 出来高が多いため、大
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
インディケータ
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
インディケータ
これはMT5のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
作者のその他のプロダクト
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
インディケータ
取引戦略を向上させる Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 は、非パラメトリックカーネル回帰を活用した最先端のインジケーターで、スムーズで適応性の高いトレンド分析を提供します。Nadaraya-Watson推定器に着想を得たこのツールは、価格データにガウスカーネル平滑化を適用し、市場のボラティリティに適応するダイナミックなエンベロープを作成しますが、伝統的な移動平均の過度のラグはありません。TradingViewなどのプラットフォームで広く称賛され、世界中のトレーダーから反転の検出精度で評価されているNadaraya Watson Envelopeは、2022年以来人気急上昇で、Bollinger Bandsの優れた代替品です。非再描画モードはリアルタイムの信頼性のあるシグナルを保証し、再描画オプションは詳細分析のためのウルトラスムーズなビジュアルを提供します。 トレーダーは、Nadaraya Watson Envelopeをトレンドの強さ、オーバーバイ/オーバーソールド状態、潜在的な反転ポイントを驚くべき精度で強調する能力で愛しています。基礎的な価格ト
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
インディケータ
SuperTrend Alert MT5で市場トレンドをマスターしましょう。この強力なインジケーターは、外国為替、株式、暗号通貨、商品取引向けに正確なトレンド追従シグナルを提供するために設計されています。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで称賛され、InvestopediaやTradingViewの議論でもその堅牢なトレンド検出能力で高く評価されており、信頼性の高いエントリーとエグジットを求めるトレーダーにとって必須のツールです。ユーザーは、SuperTrendのシグナルをプライスアクションと組み合わせることで、トレンド方向を最大90%の精度で特定し、リアルタイムアラートを活用してトレンドの変化を捉えることで、取引タイミングが25-35%向上したと報告しています。主な利点には、高度なトレンド分析、カスタマイズ可能な設定によるパーソナライズされた戦略、チャートを常に監視せずに意思決定を向上させる軽量デザインが含まれ、スカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 SuperTrend Alert MT5は、独自のアルゴリズ
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
インディケータ
取引の精度を高めるCandlestick Pattern Alert MT5インジケーターは、主要なキャンドルパターンを迅速に検出し、リアルタイムアラートを提供する強力なツールで、高確率のセットアップにトレーダーが対応できるようにします。1990年代にスティーブ・ニソンによって普及した日本キャンドルチャートの原則に基づくこのインジケーターは、ハンマー、ドージ、エンガルフィングなどのパターンで市場のセンチメントを解読する能力から、外汇、暗号、株式トレーダーに愛されています。手動分析を簡素化し、時間を節約し、精度を高め、機会の逸失を減らします—EURUSD、BTCUSD、XAUUSDなどのボラティル市場でトレンド反転や継続を活用しようとするスカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 Candlestick Pattern Alert MT5は、即時パターン認識のためにチャートに緑（買い）と赤（売り）の矢印をオーバーレイし、クリアなテキストラベル（デフォルトサイズ7、オフセット20%）をカスタマイズ可能。14の主要パターンをサポート—ハンマー、インバースハンマー、ハンギングマ
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
ユーティリティ
グリッド取引戦略を最適化するために、Grid Trade Manager MT5を使用してください。これは、グリッド注文の配置と管理を自動化するための多用途の無料ユーティリティEAで, 2000年代に外汇コミュニティで普及したグリッド取引アプローチから派生し, レンジ条件での市場振動から利益を抽出する能力で人気です。MQL5やForex Factoryなどのプラットフォームで数千のトレーダーに採用され, 堅牢なリスクコントロールとカスタマイズで評価されるこのツールは, 外汇ペアや暗号通貨などのボラティル資産で優れ, ユーザーは動的グリッド調整を通じて収益性を向上させた報告—cost-averaging TP/SLやロット進展モードを通じてドローダウンを20-30%削減することが多いです。その人気は複雑なグリッドセットアップを簡素化し, 無制限グリッドに関連するリスクを軽減しながらハンズフリー操作を可能にする点にあり, martingaleスタイル戦略をテストする初心者やサイドウェイ市場でヘッジを微調整する専門家に理想的です。 Grid Trade Manager MT5は, ユーザー定
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
ユーティリティ
MT4 Local Trade Copier Pro は、MetaTrader 4向けに設計されたエキスパートアドバイザーで、ソースMT4またはMT5アカウントから同一PC上の複数のMT4またはMT5アカウントに取引をコピーします。このユーティリティは、クライアントアカウントやポートフォリオに取引を複製するのに最適で、ロットサイズ、ストップロス/テイクプロフィット、逆コピーオプションなど、カスタマイズ可能なパラメータを備えています。市場ロジックに基づく取引実行を行わず、柔軟な同期を提供し、多様なトレーディングニーズに対応します。 注 ：MT4 Local Trade Copier Proのデモ版をデモアカウントでダウンロードしてテストしてください。 こちら 。 MT5バージョンはこちらでダウンロードできます： MT4 Local Trade Copier Pro MT5 詳細なドキュメントはこちら： 完全なユーザーガイドと入力設定 機能： 宛先アカウントでのロットサイズのカスタマイズ、比例コピー対応（例：分数乗数：ソースロット0.2、乗数0.5、宛先ロット0.1）。 宛先アカウントでの
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
ユーティリティ
Hedge Trade Manager MT5でヘッジ戦略を強化しましょう。この洗練されたエキスパートアドバイザー（EA）は、逆行する価格変動に対抗するためにヘッジ取引を自動化するように設計されており、2010年代にフォレックスブローカーが反対ポジションを許可することで利益を固定または不確実なトレンド中の損失を制限するヘッジ技術に根ざしています。MQL5やForex Factory、Redditのr/Forexなどのトレーディングフォーラムでその柔軟な設定と強固なリスク保護が評価されており、このEAはフォレックス主要ペア、インデックス、暗号通貨のようなボラティリティの高い市場でスキャルパーやスイングトレーダーに好まれています。ユーザーは、潜在的なドローダウンを管理可能なシナリオに変える能力を称賛し、ダイナミックなロット進行とエクイティベースの出口により全体のリスクを25-40%削減することが多く、回復戦略を試みる初心者ヘッジャーや、多EA設定を統合して多様なポートフォリオを構築する経験豊富なプロに最適です。 Hedge Trade Manager MT5は、取引が指定された損失距離（
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
インディケータ
取引の精度を高めるCandlestick Pattern Alert MT4インジケーターは、主要なキャンドルパターンを迅速に検出し、リアルタイムアラートを提供する強力なツールで、高確率のセットアップにトレーダーが行動できるようにします。1990年代にスティーブ・ニソンによって普及した日本キャンドルチャートの原則に基づくこのインジケーターは、ハンマー、ドージ、エンガルフィングなどのパターンで市場のセンチメントを解読する能力から、外汇、暗号、株式トレーダーに愛されています。手動分析を簡素化し、時間を節約し、精度を高め、機会の逸失を減らします—EURUSD、BTCUSD、XAUUSDなどのボラティル市場でトレンド反転や継続を活用するスカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 Candlestick Pattern Alert MT4は、即時パターン認識のためにチャートに緑（買い）と赤（売り）の矢印を重ね、クリアなテキストラベル（デフォルトサイズ7、オフセット20%）をカスタマイズ可能。14の主要パターンをサポート—ハンマー、インバースハンマー、ハンギングマン、シューティング
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
エキスパート
ボリンジャーバンド戦略EA MT5 は、ボリンジャーバンドの反転条件に基づいて取引機会を捉えるために設計された自動取引ツールです。下バンド付近での強気反転（前のローソク足が下バンド以下で終わり、現在のローソク足が下バンド以上で終わり、赤から緑のローソク足に変化する場合）に買い取引を、上バンド付近での弱気反転（その逆の場合）に売り取引を実行します。広範にバックテストされたこのEAは、正確なエントリー方法、柔軟な出口ルール、高度なリスク管理を提供し、システムリソースを最小限に抑えながら効率的な取引実行を行います。 このシステムには、セッション制御のための日時フィルターが含まれており、パフォーマンス検証のためのヒストリカルデータテストをサポートしています。リアルタイムダッシュボードは、オープントレード、口座残高、システムメトリクスを表示し、直感的な入力メニューにより設定が簡単です。すべての設定に関する詳細なドキュメントが提供されています。 詳細なドキュメントはこちら： 一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル MT4バージョンはこちらでダウンロ
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
インディケータ
価格アクション取引を強化するHigher Highs and Lows MT4インジケーターは、フラクタル分析を活用して重要なスイングポイントを特定し、Higher Highs (HH)、Lower Highs (LH)、Lower Lows (LL)、Higher Lows (HL) などのトレンド定義パターンを識別し、市场方向の明確な洞察を提供します。1900年代初頭のダウ理論に根ざした価格アクションの基礎原則に基づき、現代取引でAl Brooksの "Trading Price Action" シリーズのような専門家により普及したこのインジケーターは、トレンド継続と反転を検出するトレーダーの必需品となっています。特に外汇、株式、暗号通貨トレーダー間で人気があり、上昇トレンド (HH/HL) または下降トレンド (LL/LH) を確認する能力により、ノイズをフィルタリングし、プルバック中のエントリータイミングを決め、偽ブレイクを避ける—ボラティルセッションでの精度を高め、感情的な決定を減らし、スカルピングからポジショントレーディングまでの戦略で全体的な収益性を向上させます。 Hig
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
インディケータ
SuperTrend Alert MT4で市場トレンドをマスターしましょう。この強力なインジケーターは、外国為替、株式、暗号通貨、商品取引向けに正確なトレンド追従シグナルを提供するために設計されています。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで称賛され、InvestopediaやTradingViewの議論でもその堅牢なトレンド検出能力で高く評価されており、信頼性の高いエントリーとエグジットを求めるトレーダーにとって必須のツールです。ユーザーは、SuperTrendのシグナルをプライスアクションと組み合わせることで、トレンド方向を最大90%の精度で特定し、リアルタイムアラートを活用してトレンドの変化を捉えることで、取引タイミングが25-35%向上したと報告しています。主な利点には、高度なトレンド分析、カスタマイズ可能な設定によるパーソナライズされた戦略、チャートを常に監視せずに意思決定を向上させる軽量デザインが含まれ、スカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 SuperTrend Alert MT4は、独自のアルゴリズ
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
インディケータ
Enhance your trend-following strategy with   UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , a precision indicator identifying candles retracing   45% or more   against the prevailing trend—highlighting points   where institutional counter-trend activity typically subsides and the dominant move resumes. Based on Rob Hoffman’s well-known IRB methodology, this indicator offers clear visual confirmations for trend continuation setups after pullbacks, suitable for forex, indices, commoditi
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
インディケータ
取引戦略を向上させる Brilliant Reversal Indicator MT5 は、非パラメトリックカーネル回帰を活用した最先端のインジケーターで、スムーズで適応性の高いトレンド分析を提供します。Nadaraya-Watson推定器に着想を得たこのツールは、価格データにガウスカーネル平滑化を適用し、市場のボラティリティに適応するダイナミックなエンベロープを作成しますが、伝統的な移動平均の過度のラグはありません。TradingViewなどのプラットフォームで広く称賛され、世界中のトレーダーから反転の検出精度で評価されているNadaraya Watson Envelopeは、2022年以来人気急上昇で、Bollinger Bandsの優れた代替品です。非再描画モードはリアルタイムの信頼性のあるシグナルを保証し、再描画オプションは詳細分析のためのウルトラスムーズなビジュアルを提供します。 トレーダーは、Brilliant Reversal Indicatorをトレンドの強さ、オーバーバイ/オーバーソールド状態、潜在的な反転ポイントを驚くべき精度で強調する能力で愛しています。基礎的な価
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
ユーティリティ
Trailing Stop and Breakeven Manager MT5で取引管理を最適化しましょう。この堅牢なエキスパートアドバイザー（EA）は、手動または他のEAによって開かれた取引のストップロスを自動調整するために設計されており、利益の保護とリスク管理を保証します。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで称賛され、InvestopediaやMQL5フォーラムでの議論でもトレイリングストップとブレークイーブンレベルの管理における精度で注目されており、効率的に利益を確保しようとするトレーダーの間で人気のツールです。ユーザーは、トレンド中に利益を固定することで取引の収益性が20-30%向上し、多くの人が手動取引監視時間が40%削減されたと報告しています。主な利点には、ブレークイーブンとトレイリングストップの柔軟な設定、MT5の任意のシンボルとの互換性、スキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーの取引戦略を強化する軽量設計が含まれます。 Trailing Stop and Breakeven Manager MT5は、ユーザー
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
ユーティリティ
MT5 Local Trade Copier Pro は、MetaTrader 5向けに設計されたエキスパートアドバイザーで、ソースMT5アカウントから同一PC上の複数のMT5またはMT4アカウントに取引をコピーします。このユーティリティは、クライアントアカウントやポートフォリオに取引を複製するのに最適で、ロットサイズ、ストップロス/テイクプロフィット、逆コピーオプションなど、カスタマイズ可能なパラメータを備えています。市場ロジックに基づく取引実行を行わず、柔軟な同期を提供し、多様なトレーディングニーズに対応します。 注 ：MT5 Local Trade Copier Proのデモ版をデモアカウントでダウンロードしてテストしてください。 こちら 。 MT4バージョンはこちらでダウンロードできます： MT5 Local Trade Copier Pro MT4 詳細なドキュメントはこちら： 完全なユーザーガイドと入力設定 機能： 宛先アカウントでのロットサイズのカスタマイズ、比例コピー対応（例：分数乗数：ソースロット0.2、乗数0.5、宛先ロット0.1）。 宛先アカウントでのストップロス
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
インディケータ
Consecutive Candle Indicator MT5でトレンド発見の能力を高めましょう。このダイナミックなツールは、連続する強気または弱気キャンドルの連鎖を特定し、外国為替、株式、暗号通貨、商品市場でのトレンド確認や潜在的な反転のためのタイムリーなアラートを提供します。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどの取引コミュニティで高く評価され、InvestopediaやTradingViewの議論でもそのモメンタム分析を簡素化する能力が称賛されており、ボラティルな市場で明確なシグナルを求めるトレーダーのお気に入りです。ユーザーは、より高いキャンドル数（例：3～5本の連続キャンドル）を使用した場合、持続的なトレンドの検出精度が最大80%に達し、早すぎるエントリーを避け、確認されたモメンタムの変化に焦点を当てることで取引タイミングが15～25%向上したと報告しています。利点には、トレンドの強さの正確な特定、ハンズフリー監視のためのカスタマイズ可能なアラート、追加のツールを必要としないスケルピング、デイトレード、スイングトレーダーの意思決定を強化するユーザーフレ
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
エキスパート
Moving Average Strategy EA MT5 は、MetaTrader 5専用に設計された高度な自動取引ツールで、移動平均線のクロスオーバーを活用してトレンドの反転や潜在的なエントリーポイントを捉えます。このエキスパートアドバイザーは、トレーダーにカスタマイズ可能な設定を備えた多用途のソリューションを提供し、正確な取引実行と堅牢なリスク管理を保証します。広範にバックテストされたこのEAは、効率的なエントリー方法、柔軟なエグジットルール、そして最小限のシステムリソース消費でスムーズな取引を実現します。 このシステムには、セッション制御のための日時フィルターが含まれており、パフォーマンス検証のためのヒストリカルデータテストをサポートしています。リアルタイムダッシュボードは、オープントレード、口座残高、システムメトリクスを表示し、直感的な入力メニューにより設定が簡単です。すべての設定に関する詳細なドキュメントが提供されています。 詳細なドキュメントはこちら： 一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル MT4バージョンはこちらでダ
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
インディケータ
Day and Week Separator MT4で取引分析を効率化しましょう。カスタマイズ可能な日次および週次の分離線をプロットする直感的なツールで、ブローカーのタイムゾーンの違いに直面するトレーダーにとって最適です。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどの取引コミュニティでそのシンプルさと効果が高く評価されており、InvestopediaやTradingViewなどのプラットフォームでの議論で強調されている、チャートの時間枠をローカルまたは市場特有の時間に合わせるという一般的な課題に対応します。トレーダーはそのチャートの明確さを向上させる能力を称賛し、セッションベースの分析が改善され、取引セッションを明確にマークすることで取引計画が最大20%向上したと報告しています。特に、大きなタイムゾーンのずれがある地域（例：ヨーロッパのブローカーを使うアジア太平洋地域のトレーダー）に有効です。利点には、日次および週次の市場移行の正確な視覚化、ローカルまたは戦略的な時間に合わせたカスタマイズ可能な時間オフセット、あらゆる取引セットアップにシームレスに統合される軽量設計が含
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
ユーティリティ
Close Manager MT5で取引のクローズプロセスを効率化しましょう。この強力なエキスパートアドバイザー（EA）は、MetaTrader 5上で手動または他のEAによって開かれた取引の出口を自動化するように設計されており、トレーダーに出口戦略の精密な制御を提供します。MQL5、Forex Factory、Redditのr/Forexで多様でカスタマイズ可能なクローズ基準が高く評価されており、このEAは外国為替、指数、暗号通貨などのボラティリティの高い市場でスキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーの間で人気があります。ユーザーは、手動取引管理時間が30〜50％削減され、リスク管理が向上したと報告しており、多くの人が規律ある出口ルールに従うことで収益性が向上したと指摘しています。Close Manager MT5は、継続的なモニタリングなしでリスク管理と出口効率を最適化しようとするトレーダーに最適で、初心者から経験豊富なトレーダーまで多様な取引戦略をサポートします。 Close Manager MT5は、利益/損失金額（PROFIT_AMOUNT: 0, LOSS_AMOU
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
ユーティリティ
Account Trailing Stop Manager MT5でポートフォリオのリスク管理を強化しましょう。この強力なエキスパートアドバイザー（EA）は、MetaTrader 5上でアカウント全体または特定のマジックナンバーの取引の総利益を自動的に追跡し、トレイリングストップのように管理し、現在の利益が最後のピーク利益を下回った場合にすべての取引をクローズするように設計されています。MQL5、Forex Factory、Redditのr/Forexでそのダイナミックな利益ロックメカニズムが称賛されており、このEAは外国為替、指数、暗号通貨などのボラティリティの高い市場でスキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーの間で人気があります。ユーザーは、好ましいトレンド中に利益を確保することで利益保持率が20〜35％向上し、多くの人が手動モニタリング時間が40％削減されたと報告しています。自動化されたリスク管理を求める初心者トレーダーや、複数の戦略ポートフォリオを管理するプロフェッショナルに最適で、このEAは多様な取引スタイルで規律ある利益保護を保証します。 Account Trail
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
エキスパート
Multi Indicator Strategy EA MT4は、MetaTrader 4向けの高度な取引ツールで、ADX、ボリンジャーバンド、CCI、MACD、移動平均、RSI、ストキャスティクス、Awesome Oscillator、RVIの9つのテクニカルインジケーターを使用して、取引のエントリーとエグジットを自動化します。複数のエントリー/エグジット戦略とAND/OR/NA組み合わせモードを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、トレーダーに比類のない柔軟性を提供します。広範なバックテスト済みで、正確なシグナル生成、堅牢なリスク管理、低リソース使用によるスムーズな実行を保証します。 MT5バージョンはこちらからダウンロードできます： Multi Indicator Strategy EA MT5 詳細なドキュメントについては： 一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル 主要機能の概要： ADX、ボリンジャーバンド、CCI、MACD、移動平均、RSI、ストキャスティクス、Awesome Oscillator、RVI用のカスタマイズ
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
ユーティリティ
Ultimate Trade Panel MT4 は、MetaTrader 4向けに設計された強力なエキスパートアドバイザーで、MQL4プラットフォーム上でのトレーダーの効率を向上させ、取引活動を合理化します。このツールは使いやすい機能で日々の取引タスクを簡素化し、特定の取引ロジックに依存せずに取引管理の信頼できるパートナーとして機能します。競争優位性を求めるトレーダーのために開発され、自動化とリスク管理ツールを提供して取引体験を最適化します。 注 ：Ultimate Trade Panel MT4のデモ版をデモアカウントでダウンロードしてテストしてください。 こちら 。 MT5バージョンはこちらでダウンロードできます： Ultimate Trade Panel MT5 MT4のフルバージョンはこちらでダウンロードできます： Ultimate Trade Panel MT4 詳細なドキュメントはこちら： 設定と入力ガイド 機能： インジケーターマネージャー：入力で指定されたテンプレートに基づいてインジケーターをロードし、ツールバーからインジケーターを変更する手間を省き、迅速な意思決定を
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
インディケータ
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
インディケータ
RSI DIVERENCE INDICATOR RSI divergence is very powerful pattern which is often used to detect a strong trend reversal. it also indicates the weakening of strong signal. So some traders  want to use it as the exit criteria. This indicator works in all timeframe and send notification, alert or email to the user. It also show the Higher Highs and Lower Low Pattern with its corresponding RSI divergency. This indicator can be used in Expert Advisors as it has accessible buffers List of Inputs ______
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
インディケータ
Pip Movement Alert MT4で市場のモメンタムを先取りしましょう。この多通貨対応の汎用インジケーターは、複数のシンボルにおける正確なピップの動きを追跡し、トレーダーにアラートを提供するために設計されており、外国為替、株式、暗号通貨、商品取引に最適です。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで称賛され、InvestopediaやTradingViewの議論でも急激な市場変動を検出する能力で注目されており、価格の急激な変動を活用しようとするトレーダーにとって必須のツールです。ユーザーは、ピップベースの重要な動き（例：10ピップ単位）を最大95%の信頼性で特定し、リアルタイムアラートを活用してボラティリティの急上昇を捉えることで、取引タイミングが20-30%改善したと報告しています。主な利点には、多通貨モニタリング、カスタマイズ可能なピップ閾値、チャートを常に分析せずに追跡を簡素化する軽量デザインが含まれ、スカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 Pip Movement Alert MT4は、ユーザー定義の
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
インディケータ
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
インディケータ
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
ユーティリティ
STM Trade Panel MT4で取引を簡素化しましょう。このユーザーフレンドリーなエキスパートアドバイザー（EA）は、MetaTrader 4での取引実行と管理を効率化するために設計されており、ワンクリックでの注文配置とカスタマイズ可能な利益および損失閾値に基づく自動取引クローズを提供します。MQL5、Forex Factory、Redditのr/Forexで直感的なインターフェースと効率的な取引管理により高く評価されており、このEAは外国為替、指数、暗号通貨などのボラティリティの高い市場でスキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーの主要なツールです。ユーザーは、取引実行時間が40〜60％削減され、リスク管理が改善されたと報告しており、多くの人が迅速な設定と利益ロック機能を持つシンプルなパネルを称賛しています。使いやすさを求める初心者トレーダーや複数の取引を管理するプロフェッショナルに最適なSTM Trade Panel MT4は、さまざまな取引戦略において効率と規律を向上させます。 STM Trade Panel MT4は、ワンクリックの購入/売却ボタン（ButtonB
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
ユーティリティ
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
インディケータ
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
インディケータ
Angle of Moving Average MT4   で取引の意思決定を向上させましょう。この革新的なインジケーターは、移動平均の傾きを定量化し、トレンドの方向と勢いについて明確な洞察を提供します。指定されたバー数にわたる移動平均の角度傾斜を測定する原理に基づくこのツールは、2010年頃のトレーディングコミュニティでの概念化以来、テクニカル分析の柱となっています。Forex Factoryなどのフォーラムで広く議論され、市場ダイナミクスの直接的な視覚化で称賛されているAngle of Moving Averageは、複雑なオシレーターに代わる堅牢な代替品として、過剰に複雑な公式のノイズなしに強気または弱気のバイアスを直接測定します。 トレーダーは、Angle of Moving Averageを、トレンドの強さ、潜在的な反転、最適なエントリー/エグジットポイントを直感的なヒストグラム表示—上昇モメンタムは緑、下落シフトは赤—で示す卓越した能力で高く評価しています。現在の移動平均とNバー前の値との角度を計算することで、市場が加速している（大きなヒストグラム）か平坦化している（小さ
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信