Quantitative Bull Forex Scalper

4.56

Quantitative Bull Forex Scalper, küçük sermayeli hesaplar için özel olarak tasarlanmış tamamen ücretsiz bir Uzman Danışmandır (EA). Hiçbir ön yatırım yapmadan etkili bir scalping stratejisini denemek isteyen yatırımcılar için ideal bir çözümdür.

Bu EA, gelişmiş versiyonu olan Quantitative Trailing Scalper MT5 ile aynı stratejik mantığı temel alır ancak daha sade ve kullanıcı dostu bir yapıya sahiptir. Premium sürüm ise daha gelişmiş pozisyon yönetimi ve kontrol sunar, bu da onu deneyimli yatırımcılar ve daha büyük sermayeler için uygun hale getirir.

Bu robot, 1:500 kaldıraçlı bir hesapta, en az 200$ ile kullanılabilir. Ancak, bakiyenin kullanılan lot büyüklüğünün en az 4 katı olması tavsiye edilir.

Öneriler ve ek bilgiler:

  • EA’yi ilk kez kullanıyorsanız, minimum lot boyutu ve düşük risk ayarları ile başlayın.

  • Zamanla risk ve lot miktarını kademeli olarak artırarak sermayenizi güvenli şekilde yönetin.

  • Lot ve risk seviyeleri, backtest’lere kıyasla daha düşük ayarlandığı için gerçek sonuçlar bir miktar farklılık gösterebilir.

  • Backtest’ler yalnızca gerçek tick verileri ile, 1:500 kaldıraç, 200 $ başlangıç sermayesi ile, 01.01.2020 - 07.07.2025 tarihleri arasında yapılmıştır.

  • Lütfen uzmanı EURUSD sembolünde 1 dakikalık zaman diliminde kullanın (aksi takdirde çalışmaz).

  • QBFS pozisyonlarda yüksek risk alır; lot büyüklüğünü sermayene göre ayarla veya sermayenin %2 ile %5’u arasında KULLAN (MAKSİMUM)!

  • EA’yı kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya sorularınız varsa, size en iyi şekilde yardımcı olabilmem için lütfen bana özel mesaj gönderin.

Bu Uzman Danışman tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Eğer bu EA size kazanç sağladıysa veya geliştiriciyi desteklemek isterseniz, lütfen bir yorum bırakın veya diğer ürünlerime göz atın.
Ürün sayfasında ismime tıklayın > Ürünler > size en uygun olanı seçin.


İncelemeler 11
panovq
61
panovq 2025.08.25 17:43 
 

BACK test показывает не плохие результаты! Кто-нибудь использовал на реальном счете?!

Alberto_Tozzolo
14
Alberto_Tozzolo 2025.08.15 09:56 
 

This strategy is a banger. i've just back tested it for 6 years, from 20190614 to 20250614 and it made a 700% profit and more! and this is only the free version.. I can't image the premium one that allow an increase of lot size, permitting you to have a sort of compound interest. I'm really curious to know what and what principles this expert is based on, if you want to answer. thanks tho

LuiosSoria07
14
LuiosSoria07 2025.08.15 08:57 
 

Tengo una duda, las operaciones no tienen Take Profit...como arreglo eso? Para que se cierren en una cierta ganancia.

Filtrele:
TradingBotLab
66
TradingBotLab 2025.09.12 22:27 
 

I worked on it. I do it's in-depth optimization and backtesting, it gives good results (I record video and shared on my YT channel). I have tested it on last 3 years history. Now, I'm planing to test it in live environment for all of us, and everyone will be ablet to see the live performance of my real trading account. if anyone else working on it, please let me know. we can connect. thanks.

33297303
14
33297303 2025.08.31 12:35 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8864
Geliştiriciden yanıt Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.31 13:27
Hello, thank you for your feedback. Unfortunately, it seems there were some issues with your risk management. This is my fault. I will implement a correction to avoid this.
However, risk management via lot size is your responsibility; you have clearly used a lot size that is too high for your capital.
panovq
61
panovq 2025.08.25 17:43 
 

BACK test показывает не плохие результаты! Кто-нибудь использовал на реальном счете?!

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8864
Geliştiriciden yanıt Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.25 17:49
Здравствуйте, да, сейчас им пользуются. Однако будьте осторожны и используйте небольшие лоты для обеспечения безопасности; прибыль, к сожалению, не обходится без рисков. Если вы получаете прибыль с этим экспертом, обязательно посетите страницу его старшего брата — Quantitative Trailing Scalper MT5. По любым вопросам обращайтесь в DM.
Samoniy
51
Samoniy 2025.08.24 18:57 
 

Обновление прошло, теперь в настройках можно выбрать лот 0.01. Но в тестере всё равно лот не регулируется. Какой бы в настройках лот я не выбрал, в тестере идёт другое значение. Советник нужно доработать!

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8864
Geliştiriciden yanıt Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.24 19:05
Hello, an update has just fixed the issue (thank you for your feedback). A 2.0 patch will be released to improve profitability and add customization to the EA. If you like this one, don't hesitate to check out the premium version, Quantitative Trailing Scalper MT5.
Polcillo
104
Polcillo 2025.08.22 14:56 
 

Very disappointed, I had high expectations due to the reviews they put and I decided to try it on demo accounts of different brokers and there was profit at the beginning but from there they burned accounts of $200 and $500, I made some changes and at the end of it the same thing, the trade was open for a long time and a lot of DD.

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8864
Geliştiriciden yanıt Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.22 15:21
Thank you for sharing your feedback. I understand your disappointment and I’m sorry that your tests did not deliver the expected results. Indeed, performance may vary depending on the broker, market conditions, and chosen settings. Our solution is designed to be flexible, but like any trading tool, it requires proper adjustments according to capital, acceptable risk, and market conditions. For optimal results, we recommend starting with at least $1,000, testing gradually with optimized settings and strict risk management. I would have greatly appreciated the opportunity to assist you before you posted this review. Please remember that our customer support is available 24/7 to provide you with the best possible assistance.
DnD143
25
DnD143 2025.08.22 07:25 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8864
Geliştiriciden yanıt Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.22 11:43
Thank you very much for this feedback! If you are profitable on the EA, don't hesitate to go see and take advantage of its premium version ! Quantitative Trailing Scalper MT5 !
Alberto_Tozzolo
14
Alberto_Tozzolo 2025.08.15 09:56 
 

This strategy is a banger. i've just back tested it for 6 years, from 20190614 to 20250614 and it made a 700% profit and more! and this is only the free version.. I can't image the premium one that allow an increase of lot size, permitting you to have a sort of compound interest. I'm really curious to know what and what principles this expert is based on, if you want to answer. thanks tho

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8864
Geliştiriciden yanıt Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.15 23:20
Hello, and thank you so much for your feedback ! For any questions or inquiries you may have, please feel free to contact me by private message here or on LinkedIn. Thank you in advance !
LuiosSoria07
14
LuiosSoria07 2025.08.15 08:57 
 

Tengo una duda, las operaciones no tienen Take Profit...como arreglo eso? Para que se cierren en una cierta ganancia.

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8864
Geliştiriciden yanıt Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.15 10:00
Hello and thank you for your message! The orders don't have an associated TP, but they still have a way to exit via SL tracking. The EA aims for flexibility in relation to the market; this is the basic idea behind its development. (I'll redo the presentation video to explain this when I have time.) If you want to take it to the next level, don't hesitate to check out Quantitative Trailing Scalper MT5, which is its premium version.
ryanbrooks
1994
ryanbrooks 2025.08.12 01:55 
 

Good EA . Using it with my customized eurusd M1 sets as was suggested by the Author ! Thank you so much !

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8864
Geliştiriciden yanıt Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.12 13:11
Thank you so much for this feedback!
If you want to take your trading to the next level, don't hesitate to check out Quantitative Trailing Scalper MT5, the premium version of the EA.
mrtrader7155
14
mrtrader7155 2025.08.11 10:31 
 

its working good but i would like to know the on which concept it dose follow? please

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8864
Geliştiriciden yanıt Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.12 13:12
Thank you so much for this feedback!
If you'd like, we can talk about it via DM.
ezequil guzman
19
ezequil guzman 2025.07.16 02:20 
 

sos un crack

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8864
Geliştiriciden yanıt Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.12 13:11
Thank you so much !
If you want to take your trading to the next level, don't hesitate to check out Quantitative Trailing Scalper MT5, the premium version of the EA.
