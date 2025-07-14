Quantitative Bull Forex Scalper, küçük sermayeli hesaplar için özel olarak tasarlanmış tamamen ücretsiz bir Uzman Danışmandır (EA). Hiçbir ön yatırım yapmadan etkili bir scalping stratejisini denemek isteyen yatırımcılar için ideal bir çözümdür.

Bu EA, gelişmiş versiyonu olan Quantitative Trailing Scalper MT5 ile aynı stratejik mantığı temel alır ancak daha sade ve kullanıcı dostu bir yapıya sahiptir. Premium sürüm ise daha gelişmiş pozisyon yönetimi ve kontrol sunar, bu da onu deneyimli yatırımcılar ve daha büyük sermayeler için uygun hale getirir.

Bu robot, 1:500 kaldıraçlı bir hesapta, en az 200$ ile kullanılabilir. Ancak, bakiyenin kullanılan lot büyüklüğünün en az 4 katı olması tavsiye edilir.

Öneriler ve ek bilgiler:

EA’yi ilk kez kullanıyorsanız, minimum lot boyutu ve düşük risk ayarları ile başlayın.

Zamanla risk ve lot miktarını kademeli olarak artırarak sermayenizi güvenli şekilde yönetin.

Lot ve risk seviyeleri, backtest’lere kıyasla daha düşük ayarlandığı için gerçek sonuçlar bir miktar farklılık gösterebilir.

Backtest’ler yalnızca gerçek tick verileri ile, 1:500 kaldıraç , 200 $ başlangıç sermayesi ile, 01.01.2020 - 07.07.2025 tarihleri arasında yapılmıştır.

Lütfen uzmanı EURUSD sembolünde 1 dakikalık zaman diliminde kullanın (aksi takdirde çalışmaz).

QBFS pozisyonlarda yüksek risk alır; lot büyüklüğünü sermayene göre ayarla veya sermayenin %2 ile %5’u arasında KULLAN (MAKSİMUM)!

EA’yı kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya sorularınız varsa, size en iyi şekilde yardımcı olabilmem için lütfen bana özel mesaj gönderin.

Bu Uzman Danışman tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır. Eğer bu EA size kazanç sağladıysa veya geliştiriciyi desteklemek isterseniz, lütfen bir yorum bırakın veya diğer ürünlerime göz atın.

Ürün sayfasında ismime tıklayın > Ürünler > size en uygun olanı seçin.



