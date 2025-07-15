Enslaver

4.25

399 USD'den 6 adet kaldı

Sonraki fiyat 499 USD

Kurulum ve yapılandırma talimatları burada – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763390

Neden Enslaver EA’yı seviyorum ve neden siz de sevebilirsiniz?

  • Her işlem Stop Loss ile korunur
  • Prop firmalarıyla kullanıma uygundur
  • EA, Stop Loss seviyesinin ulaşmasını beklemez, fiyat ortalamaya döndüğünde, ister kazanç ister kayıp olsun, piyasadan çıkar
  • Bu bir çok döviz çiftli EA’dır (8 çift), bir çift zarar ederken başka bir çift kazanç sağlayabilir
  • Spread boyutuna karşı hassas değildir
  • İşlem yürütme hızına bağlı değildir
  • Başlamak için büyük bir sermaye gerekmez (200 USD yeterlidir)
  • Yüksek kaldıraç gerekmez
  • Bu EA her broker ile çalışır, ister ABD, ister Avrupa, ister Asya, fark etmez. FIFO ve diğer katı düzenlemelere uygundur
  • Hedging ve Netting hesap tipleriyle uyumludur

Enslaver EA açıklaması:

Enslaver EA, ortalamaya dönüş stratejisiyle işlem yapan çok döviz çiftli bir scalping uzman danışmandır. Piyasayı analiz etmek için hem özel hem de standart teknik göstergeler kullanılır. EA içerisinde birkaç farklı sermaye yönetimi sistemi bulunur.

  • Aynı anda yalnızca bir işlem açan mod – en güvenli ticaret stili
  • Birden fazla işlem açabilen mod – hafif ortalama ile daha fazla kâr ve sermaye yönetiminde esneklik sağlar

Enslaver EA performansını analiz etmek için sinyaller (monitoring):

Enslaver EA’nın detaylı özellikleri:

  • 1 işlem için kullanılan pariteler: AUDCAD, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPCHF, GBPUSD, USDCAD
  • 3 işlem için kullanılan pariteler: AUDCAD, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURNZD, GBPCAD, NZDCAD
  • Zaman aralığı: M15
  • Tavsiye edilen hesap türü: RAW, ECN, Razor, Zero gibi düşük spreadli hesaplar
  • Başlamak için minimum sermaye: 200 USD (1 işlem modu) veya 1000 USD (3 işlem modu)
  • İşlem süresi: Haftanın 5 günü, 24 saat boyunca

İncelemeler 4
Robert L
301
Robert L 2025.08.28 07:51 
 

Here is my review. After more than a month of trading. 3 deals are doing fine, while 1 deal is not. Again, this is only after one month. I believe 1 deal option is doing fine in the long term. However, I will let it run for another 2-3 months. Maybe longer. If you take a look at a backtest picture, 2018-2019 was a flat line, which means it may be a bit on slow mode. Hopefully Ihor will release 2 Deal mode setfiles soon in order to profit a bit better than 1 Deal and hopefully have similar DD. In general I'm satisfied with EA. You just need patience.

Michael Arthur Schorr
1653
Michael Arthur Schorr 2025.08.18 09:50 
 

Surprised im the first to review. I bought Enslaver roughly 1 month ago and results align with signal. Very pleased, very active nice EA . Can recommend.

dte011
191
dte011 2025.08.25 17:33 
 

I have this on a demo account for about 5 weeks now, in which the system took 14 trades. With the default setting I'm currently at a loss of 1.2 percent. Not shocking, and if the backtests have any predictive value we should get out of drawdown soon.

Update: at 8 weeks trading, with 69 trades taken, I'm at a loss of 3%, and the EA seems unable to get out of this. 8 weeks of trading is not long enough to draw conclusions, but I do get the impression that this EA is overoptimized.

