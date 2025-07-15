Enslaver
- Uzman Danışmanlar
- Ihor Otkydach
- Sürüm: 3.8
- Güncellendi: 15 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
399 USD'den 6 adet kaldı
Sonraki fiyat 499 USD
Kurulum ve yapılandırma talimatları burada – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763390
Neden Enslaver EA’yı seviyorum ve neden siz de sevebilirsiniz?
- Her işlem Stop Loss ile korunur
- Prop firmalarıyla kullanıma uygundur
- EA, Stop Loss seviyesinin ulaşmasını beklemez, fiyat ortalamaya döndüğünde, ister kazanç ister kayıp olsun, piyasadan çıkar
- Bu bir çok döviz çiftli EA’dır (8 çift), bir çift zarar ederken başka bir çift kazanç sağlayabilir
- Spread boyutuna karşı hassas değildir
- İşlem yürütme hızına bağlı değildir
- Başlamak için büyük bir sermaye gerekmez (200 USD yeterlidir)
- Yüksek kaldıraç gerekmez
- Bu EA her broker ile çalışır, ister ABD, ister Avrupa, ister Asya, fark etmez. FIFO ve diğer katı düzenlemelere uygundur
- Hedging ve Netting hesap tipleriyle uyumludur
Enslaver EA açıklaması:
Enslaver EA, ortalamaya dönüş stratejisiyle işlem yapan çok döviz çiftli bir scalping uzman danışmandır. Piyasayı analiz etmek için hem özel hem de standart teknik göstergeler kullanılır. EA içerisinde birkaç farklı sermaye yönetimi sistemi bulunur.
- Aynı anda yalnızca bir işlem açan mod – en güvenli ticaret stili
- Birden fazla işlem açabilen mod – hafif ortalama ile daha fazla kâr ve sermaye yönetiminde esneklik sağlar
Enslaver EA performansını analiz etmek için sinyaller (monitoring):
- “1 işlem” modu sinyali – https://www.mql5.com/en/signals/2317814?source=Site+Profile+Seller
- “3 işlem” modu sinyali – https://www.mql5.com/en/signals/2320627?source=Site+Profile+Seller
Enslaver EA’nın detaylı özellikleri:
- 1 işlem için kullanılan pariteler: AUDCAD, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPCHF, GBPUSD, USDCAD
- 3 işlem için kullanılan pariteler: AUDCAD, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURNZD, GBPCAD, NZDCAD
- Zaman aralığı: M15
- Tavsiye edilen hesap türü: RAW, ECN, Razor, Zero gibi düşük spreadli hesaplar
- Başlamak için minimum sermaye: 200 USD (1 işlem modu) veya 1000 USD (3 işlem modu)
- İşlem süresi: Haftanın 5 günü, 24 saat boyunca
Here is my review. After more than a month of trading. 3 deals are doing fine, while 1 deal is not. Again, this is only after one month. I believe 1 deal option is doing fine in the long term. However, I will let it run for another 2-3 months. Maybe longer. If you take a look at a backtest picture, 2018-2019 was a flat line, which means it may be a bit on slow mode. Hopefully Ihor will release 2 Deal mode setfiles soon in order to profit a bit better than 1 Deal and hopefully have similar DD. In general I'm satisfied with EA. You just need patience.