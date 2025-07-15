Enslaver
Pourquoi j’apprécie Enslaver EA – et pourquoi vous pourriez l’aimer aussi :
- Chaque trade est protégé par un Stop Loss
- Peut être utilisé pour le trading avec des Prop Firms
- L’EA ne reste pas en position jusqu’au Stop Loss – il sort du marché plus tôt lorsque le prix revient à la moyenne, que ce soit en gain ou en perte
- C’est un EA multi-devises (8 paires de devises), donc pendant qu’une position est en perte, une autre peut être en profit
- Peu sensible à la taille du spread
- Indépendant de la vitesse d’exécution
- Pas besoin de beaucoup de capital pour commencer (200 USD suffisent)
- Pas besoin d’un effet de levier élevé
- Cet EA fonctionne avec tout type de broker – que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Il est conforme aux règles FIFO et autres réglementations strictes
- Compatible avec les comptes en mode Hedging ou Netting
Description d’Enslaver EA :
Enslaver EA est un Expert Advisor de scalping multi-devises basé sur une stratégie de retour à la moyenne. Il utilise une combinaison d’indicateurs techniques standards et personnalisés pour analyser le marché. Plusieurs systèmes de gestion du capital sont intégrés :
- Mode avec une seule position à la fois – le style de trading le plus sûr
- Mode avec plusieurs positions – un léger moyennage pour améliorer la rentabilité et offrir plus de flexibilité dans la gestion du capital
Suivi (signaux) pour analyser la performance d’Enslaver EA :
Caractéristiques détaillées d’Enslaver EA :
- Paires utilisées pour le mode à 1 position : AUDCAD, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPCHF, GBPUSD, USDCAD
- Paires utilisées pour le mode à 3 positions : AUDCAD, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURNZD, GBPCAD, NZDCAD
- Unité de temps : M15
- Type de compte recommandé : comptes avec spread serré comme RAW, ECN, Razor, Zero, etc.
- Capital minimum pour commencer : 200 USD (mode 1 position) ou 1000 USD (mode 3 positions)
- Heures de trading : 24 heures sur 24, du lundi au vendredi
Here is my review. After more than a month of trading. 3 deals are doing fine, while 1 deal is not. Again, this is only after one month. I believe 1 deal option is doing fine in the long term. However, I will let it run for another 2-3 months. Maybe longer. If you take a look at a backtest picture, 2018-2019 was a flat line, which means it may be a bit on slow mode. Hopefully Ihor will release 2 Deal mode setfiles soon in order to profit a bit better than 1 Deal and hopefully have similar DD. In general I'm satisfied with EA. You just need patience.