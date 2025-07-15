Il reste 6 exemplaires à 399 USD

Le guide d'installation et de configuration est disponible ici – https://www.mql5.com/fr/blogs/post/763485

Pourquoi j’apprécie Enslaver EA – et pourquoi vous pourriez l’aimer aussi :



Chaque trade est protégé par un Stop Loss

Peut être utilisé pour le trading avec des Prop Firms

L’EA ne reste pas en position jusqu’au Stop Loss – il sort du marché plus tôt lorsque le prix revient à la moyenne, que ce soit en gain ou en perte

C’est un EA multi-devises (8 paires de devises), donc pendant qu’une position est en perte, une autre peut être en profit

Peu sensible à la taille du spread

Indépendant de la vitesse d’exécution

Pas besoin de beaucoup de capital pour commencer (200 USD suffisent)

Pas besoin d’un effet de levier élevé

Cet EA fonctionne avec tout type de broker – que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Il est conforme aux règles FIFO et autres réglementations strictes

Compatible avec les comptes en mode Hedging ou Netting

Description d’Enslaver EA :

Enslaver EA est un Expert Advisor de scalping multi-devises basé sur une stratégie de retour à la moyenne. Il utilise une combinaison d’indicateurs techniques standards et personnalisés pour analyser le marché. Plusieurs systèmes de gestion du capital sont intégrés :

Mode avec une seule position à la fois – le style de trading le plus sûr

Mode avec plusieurs positions – un léger moyennage pour améliorer la rentabilité et offrir plus de flexibilité dans la gestion du capital

Suivi (signaux) pour analyser la performance d’Enslaver EA :

Signal en mode “1 position” – https://www.mql5.com/en/signals/2317814?source=Site+Profile+Seller

Signal en mode “3 positions” – https://www.mql5.com/en/signals/2320627?source=Site+Profile+Seller

Caractéristiques détaillées d’Enslaver EA :