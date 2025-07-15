Enslaver

4.25

Le guide d'installation et de configuration est disponible ici – https://www.mql5.com/fr/blogs/post/763485

Pourquoi j’apprécie Enslaver EA – et pourquoi vous pourriez l’aimer aussi :

  • Chaque trade est protégé par un Stop Loss
  • Peut être utilisé pour le trading avec des Prop Firms
  • L’EA ne reste pas en position jusqu’au Stop Loss – il sort du marché plus tôt lorsque le prix revient à la moyenne, que ce soit en gain ou en perte
  • C’est un EA multi-devises (8 paires de devises), donc pendant qu’une position est en perte, une autre peut être en profit
  • Peu sensible à la taille du spread
  • Indépendant de la vitesse d’exécution
  • Pas besoin de beaucoup de capital pour commencer (200 USD suffisent)
  • Pas besoin d’un effet de levier élevé
  • Cet EA fonctionne avec tout type de broker – que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Il est conforme aux règles FIFO et autres réglementations strictes
  • Compatible avec les comptes en mode Hedging ou Netting

Description d’Enslaver EA :

Enslaver EA est un Expert Advisor de scalping multi-devises basé sur une stratégie de retour à la moyenne. Il utilise une combinaison d’indicateurs techniques standards et personnalisés pour analyser le marché. Plusieurs systèmes de gestion du capital sont intégrés :

  • Mode avec une seule position à la fois – le style de trading le plus sûr
  • Mode avec plusieurs positions – un léger moyennage pour améliorer la rentabilité et offrir plus de flexibilité dans la gestion du capital

Suivi (signaux) pour analyser la performance d’Enslaver EA :

Caractéristiques détaillées d’Enslaver EA :

  • Paires utilisées pour le mode à 1 position : AUDCAD, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPCHF, GBPUSD, USDCAD
  • Paires utilisées pour le mode à 3 positions : AUDCAD, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURNZD, GBPCAD, NZDCAD
  • Unité de temps : M15
  • Type de compte recommandé : comptes avec spread serré comme RAW, ECN, Razor, Zero, etc.
  • Capital minimum pour commencer : 200 USD (mode 1 position) ou 1000 USD (mode 3 positions)
  • Heures de trading : 24 heures sur 24, du lundi au vendredi

Robert L
300
Robert L 2025.08.28 07:51 
 

Here is my review. After more than a month of trading. 3 deals are doing fine, while 1 deal is not. Again, this is only after one month. I believe 1 deal option is doing fine in the long term. However, I will let it run for another 2-3 months. Maybe longer. If you take a look at a backtest picture, 2018-2019 was a flat line, which means it may be a bit on slow mode. Hopefully Ihor will release 2 Deal mode setfiles soon in order to profit a bit better than 1 Deal and hopefully have similar DD. In general I'm satisfied with EA. You just need patience.

dte011
191
dte011 2025.08.25 17:33 
 

I have this on a demo account for about 5 weeks now, in which the system took 14 trades. With the default setting I'm currently at a loss of 1.2 percent. Not shocking, and if the backtests have any predictive value we should get out of drawdown soon.

Update: at 8 weeks trading, with 69 trades taken, I'm at a loss of 3%, and the EA seems unable to get out of this. 8 weeks of trading is not long enough to draw conclusions, but I do get the impression that this EA is overoptimized.

Ihor Otkydach
23839
Réponse du développeur Ihor Otkydach 2025.08.25 17:36
Hello! Please note that I have published two additional signals: trading with 3 trades and trading with 2 trades. As far as I can see, they trade more consistently than the portfolio trading with 1 trade.
Joshua Ryan Nair
180
Joshua Ryan Nair 2025.08.22 03:22 
 

The signal 1 has disappeared. I have been using this EA in August and its horrible. Just losing money. What's going on?

Michael Arthur Schorr
1653
Michael Arthur Schorr 2025.08.18 09:50 
 

Surprised im the first to review. I bought Enslaver roughly 1 month ago and results align with signal. Very pleased, very active nice EA . Can recommend.

Ihor Otkydach
23839
Réponse du développeur Ihor Otkydach 2025.08.18 09:53
Hey bro! You’re actually the first one to make a review for this expert advisor. It’s a reliable, active, and profitable trading bot. Basically, everything you said, I can confirm — I like it too. And soon I’ll be publishing another portfolio for it, designed for trading with multiple positions.
