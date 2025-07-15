Enslaver
La guida all'installazione e alla configurazione è disponibile qui – https://www.mql5.com/it/blogs/post/763484
Perché mi piace Enslaver EA — e perché potrebbe piacere anche a te:
- Ogni operazione è protetta da uno Stop Loss
- Adatto al trading con Prop Firm
- L’EA non aspetta che lo Stop Loss venga raggiunto: esce dal mercato in anticipo quando il prezzo torna verso la media, sia in profitto che in perdita
- È un EA multi-valuta (8 coppie valutarie): mentre una coppia può essere in perdita, un’altra può essere in profitto
- Non è fortemente dipendente dalla dimensione dello spread
- Non è influenzato dalla velocità di esecuzione
- Non serve molto capitale per iniziare (bastano 200 USD)
- Non è necessario un alto livello di leva finanziaria
- Funziona con qualsiasi broker — USA, Europa o Asia — non fa differenza. È compatibile con la normativa FIFO e altri requisiti rigorosi
- Compatibile con conti Hedging e Netting
Descrizione di Enslaver EA:
Enslaver EA è un Expert Advisor multi-valuta di tipo scalping che opera secondo una strategia di ritorno alla media. Utilizza una combinazione di indicatori tecnici standard e personalizzati per analizzare il mercato. L’EA include diversi sistemi di gestione del capitale:
- Modalità a una singola operazione – lo stile di trading più sicuro
- Modalità a più operazioni – usa un lieve mediammento per migliorare la redditività e offrire maggiore flessibilità nella gestione del rischio
Monitoraggi (segnali) per analizzare la performance di Enslaver EA:
Caratteristiche dettagliate di Enslaver EA:
- Coppie per la modalità con 1 operazione: AUDCAD, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPCHF, GBPUSD, USDCAD
- Coppie per la modalità con 3 operazioni: AUDCAD, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURNZD, GBPCAD, NZDCAD
- Timeframe operativo: M15
- Tipo di conto consigliato: conti con spread ridotti come RAW, ECN, Razor, Zero ecc.
- Capitale minimo richiesto: 200 USD (modalità 1 operazione) o 1000 USD (modalità 3 operazioni)
- Orario di trading: 24 ore su 24, dal lunedì al venerdì
Here is my review. After more than a month of trading. 3 deals are doing fine, while 1 deal is not. Again, this is only after one month. I believe 1 deal option is doing fine in the long term. However, I will let it run for another 2-3 months. Maybe longer. If you take a look at a backtest picture, 2018-2019 was a flat line, which means it may be a bit on slow mode. Hopefully Ihor will release 2 Deal mode setfiles soon in order to profit a bit better than 1 Deal and hopefully have similar DD. In general I'm satisfied with EA. You just need patience.