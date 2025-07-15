Enslaver

La guida all'installazione e alla configurazione è disponibile qui – https://www.mql5.com/it/blogs/post/763484

Perché mi piace Enslaver EA — e perché potrebbe piacere anche a te:

  • Ogni operazione è protetta da uno Stop Loss
  • Adatto al trading con Prop Firm
  • L’EA non aspetta che lo Stop Loss venga raggiunto: esce dal mercato in anticipo quando il prezzo torna verso la media, sia in profitto che in perdita
  • È un EA multi-valuta (8 coppie valutarie): mentre una coppia può essere in perdita, un’altra può essere in profitto
  • Non è fortemente dipendente dalla dimensione dello spread
  • Non è influenzato dalla velocità di esecuzione
  • Non serve molto capitale per iniziare (bastano 200 USD)
  • Non è necessario un alto livello di leva finanziaria
  • Funziona con qualsiasi broker — USA, Europa o Asia — non fa differenza. È compatibile con la normativa FIFO e altri requisiti rigorosi
  • Compatibile con conti Hedging e Netting

Descrizione di Enslaver EA:

Enslaver EA è un Expert Advisor multi-valuta di tipo scalping che opera secondo una strategia di ritorno alla media. Utilizza una combinazione di indicatori tecnici standard e personalizzati per analizzare il mercato. L’EA include diversi sistemi di gestione del capitale:

  • Modalità a una singola operazione – lo stile di trading più sicuro
  • Modalità a più operazioni – usa un lieve mediammento per migliorare la redditività e offrire maggiore flessibilità nella gestione del rischio

Monitoraggi (segnali) per analizzare la performance di Enslaver EA:

Caratteristiche dettagliate di Enslaver EA:

  • Coppie per la modalità con 1 operazione: AUDCAD, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPCHF, GBPUSD, USDCAD
  • Coppie per la modalità con 3 operazioni: AUDCAD, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURNZD, GBPCAD, NZDCAD
  • Timeframe operativo: M15
  • Tipo di conto consigliato: conti con spread ridotti come RAW, ECN, Razor, Zero ecc.
  • Capitale minimo richiesto: 200 USD (modalità 1 operazione) o 1000 USD (modalità 3 operazioni)
  • Orario di trading: 24 ore su 24, dal lunedì al venerdì

Recensioni 4
Robert L
301
Robert L 2025.08.28 07:51 
 

Here is my review. After more than a month of trading. 3 deals are doing fine, while 1 deal is not. Again, this is only after one month. I believe 1 deal option is doing fine in the long term. However, I will let it run for another 2-3 months. Maybe longer. If you take a look at a backtest picture, 2018-2019 was a flat line, which means it may be a bit on slow mode. Hopefully Ihor will release 2 Deal mode setfiles soon in order to profit a bit better than 1 Deal and hopefully have similar DD. In general I'm satisfied with EA. You just need patience.

Michael Arthur Schorr
1653
Michael Arthur Schorr 2025.08.18 09:50 
 

Surprised im the first to review. I bought Enslaver roughly 1 month ago and results align with signal. Very pleased, very active nice EA . Can recommend.

dte011
191
dte011 2025.08.25 17:33 
 

I have this on a demo account for about 5 weeks now, in which the system took 14 trades. With the default setting I'm currently at a loss of 1.2 percent. Not shocking, and if the backtests have any predictive value we should get out of drawdown soon.

Update: at 8 weeks trading, with 69 trades taken, I'm at a loss of 3%, and the EA seems unable to get out of this. 8 weeks of trading is not long enough to draw conclusions, but I do get the impression that this EA is overoptimized.

