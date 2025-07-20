Enthiran
- Uzman Danışmanlar
- Orifox Technologies Private Limited
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 20 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 10
XAUUSD için Güçlü Trend Takip Eden HFT Scalping Uzman Danışmanı (Expert Advisor)
Enthiran, hassasiyet, istikrar ve akıllı otomasyon arayan yatırımcılar için geliştirilmiş gelişmiş bir MetaTrader 5 Uzman Danışmanıdır. Kendine özgü mum çubuğu temelli trend takip stratejisi üzerine inşa edilen Enthiran, yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirlemek için özel bir veri formülü kullanır — ve volatil piyasalarda bile sağlam performans sunar.
📌 Ayar dosyaları ve güncellemeler için https://www.mql5.com/en/channels/enthiran adresini takip edin.
Enthiran MT5 Group: https://www.mql5.com/en/messages/03881ca24df5db01
🧠 Temel Strateji
-
Trend Takip Mantığı: Güçlü fiyat hareketlerini yakalamak için akıllı mum çubuğu formasyon analizini kullanır.
-
Benzersiz Veri Formülü: Özel algoritması sayesinde yanlış sinyalleri filtreler ve girişlerin sadece klasik göstergelere değil, piyasanın dinamik yapısına dayalı olmasını sağlar.
⚙️ Teknik Detaylar
-
Platform: MetaTrader 5
-
Sembol: XAUUSD
-
Zaman Dilimi: M15
-
İşlem Sıklığı: Günde birden fazla işlem
-
Uygulama: Tamamen otomatik, manuel müdahale gerekmez
✅ Neden Enthiran’ı Seçmelisiniz?
-
Yeniden çizilen (repaint) göstergeler kullanılmaz
-
Hem volatil hem de yatay piyasalarda çalışır
-
Uyarlanabilir giriş mantığı
-
Grid, martingale veya riskli ortalama işlemleri yoktur