Enthiran

XAUUSD için Güçlü Trend Takip Eden HFT Scalping Uzman Danışmanı (Expert Advisor)

Enthiran, hassasiyet, istikrar ve akıllı otomasyon arayan yatırımcılar için geliştirilmiş gelişmiş bir MetaTrader 5 Uzman Danışmanıdır. Kendine özgü mum çubuğu temelli trend takip stratejisi üzerine inşa edilen Enthiran, yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirlemek için özel bir veri formülü kullanır — ve volatil piyasalarda bile sağlam performans sunar.

📌 Ayar dosyaları ve güncellemeler için https://www.mql5.com/en/channels/enthiran adresini takip edin.

Enthiran MT5 Group: https://www.mql5.com/en/messages/03881ca24df5db01

🧠 Temel Strateji

  • Trend Takip Mantığı: Güçlü fiyat hareketlerini yakalamak için akıllı mum çubuğu formasyon analizini kullanır.

  • Benzersiz Veri Formülü: Özel algoritması sayesinde yanlış sinyalleri filtreler ve girişlerin sadece klasik göstergelere değil, piyasanın dinamik yapısına dayalı olmasını sağlar.

⚙️ Teknik Detaylar

  • Platform: MetaTrader 5

  • Sembol: XAUUSD

  • Zaman Dilimi: M15

  • İşlem Sıklığı: Günde birden fazla işlem

  • Uygulama: Tamamen otomatik, manuel müdahale gerekmez

Neden Enthiran’ı Seçmelisiniz?

  • Yeniden çizilen (repaint) göstergeler kullanılmaz

  • Hem volatil hem de yatay piyasalarda çalışır

  • Uyarlanabilir giriş mantığı

  • Grid, martingale veya riskli ortalama işlemleri yoktur


