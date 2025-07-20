Expert Advisor de Scalping HFT Puissant avec Suivi de Tendance pour XAUUSD

Enthiran est un Expert Advisor avancé pour MT5, conçu pour les traders exigeant précision, régularité et automatisation intelligente. Basé sur une stratégie propriétaire de suivi de tendance utilisant les chandeliers japonais, Enthiran exploite une formule de données unique pour détecter des opportunités de trading à haute probabilité — offrant ainsi des performances solides même sur des marchés volatils.

📌 Suivez https://www.mql5.com/en/channels/enthiran pour les fichiers de configuration et les mises à jour.

Enthiran MT5 Group: https://www.mql5.com/en/messages/03881ca24df5db01

🧠 Stratégie Principale

Logique de Suivi de Tendance : Analyse intelligente des modèles de chandeliers pour capturer les mouvements de prix puissants.

Formule de Données Unique : Un algorithme exclusif filtre les faux signaux et garantit des entrées basées sur le comportement dynamique du marché — et non seulement sur des indicateurs classiques.

⚙️ Détails Techniques

Plateforme : MetaTrader 5

Symbole : XAUUSD

Unité de temps : M15

Fréquence de trading : Plusieurs trades par jour

Exécution : 100 % automatique, aucune intervention manuelle nécessaire

✅ Pourquoi choisir Enthiran ?

Aucun indicateur repaint

Fonctionne sur marchés volatils et en range

Logique d’entrée adaptative

Sans grille, sans martingale, sans moyennage risqué



