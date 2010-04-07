Enthiran
Potente Expert Advisor HFT di Scalping con Strategia Trend-Following per XAUUSD
Enthiran è un Expert Advisor avanzato per MetaTrader 5, progettato per i trader che cercano precisione, coerenza e automazione intelligente. Basato su una strategia proprietaria di trend-following fondata sull’analisi dei pattern delle candele, Enthiran utilizza una formula dati unica per individuare configurazioni di trading ad alta probabilità — garantendo performance solide anche in mercati altamente volatili.
🧠 Strategia Principale
-
Logica Trend-Following: Analisi intelligente dei pattern delle candele per cogliere movimenti di prezzo forti.
-
Formula Dati Unica: Un algoritmo proprietario filtra i falsi segnali e assicura ingressi basati sul comportamento dinamico del mercato — non solo sugli indicatori tradizionali.
⚙️ Dettagli Tecnici
-
Piattaforma: MetaTrader 5
-
Strumento: XAUUSD
-
Timeframe: M15
-
Frequenza operativa: Più operazioni al giorno
-
Esecuzione: Completamente automatica, senza intervento manuale
✅ Perché scegliere Enthiran?
-
Nessun indicatore che ridisegna (no repaint)
-
Funziona sia in mercati volatili che laterali
-
Logica di ingresso adattiva
-
Nessun grid, nessun martingala, né mediazioni rischiose