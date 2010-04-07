Enthiran

Potente Expert Advisor HFT di Scalping con Strategia Trend-Following per XAUUSD

Enthiran è un Expert Advisor avanzato per MetaTrader 5, progettato per i trader che cercano precisione, coerenza e automazione intelligente. Basato su una strategia proprietaria di trend-following fondata sull’analisi dei pattern delle candele, Enthiran utilizza una formula dati unica per individuare configurazioni di trading ad alta probabilità — garantendo performance solide anche in mercati altamente volatili.

📌 Segui https://www.mql5.com/en/channels/enthiran per file di configurazione e aggiornamenti.

Enthiran MT5 Group: https://www.mql5.com/en/messages/03881ca24df5db01

🧠 Strategia Principale

  • Logica Trend-Following: Analisi intelligente dei pattern delle candele per cogliere movimenti di prezzo forti.

  • Formula Dati Unica: Un algoritmo proprietario filtra i falsi segnali e assicura ingressi basati sul comportamento dinamico del mercato — non solo sugli indicatori tradizionali.

⚙️ Dettagli Tecnici

  • Piattaforma: MetaTrader 5

  • Strumento: XAUUSD

  • Timeframe: M15

  • Frequenza operativa: Più operazioni al giorno

  • Esecuzione: Completamente automatica, senza intervento manuale

Perché scegliere Enthiran?

  • Nessun indicatore che ridisegna (no repaint)

  • Funziona sia in mercati volatili che laterali

  • Logica di ingresso adattiva

  • Nessun grid, nessun martingala, né mediazioni rischiose


