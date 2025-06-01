Pulse Core MT5
- Uzman Danışmanlar
- Zeeshan Ali
- Sürüm: 2.30
- Güncellendi: 17 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 20
PulseCore - Volatiliteyi Kolayca Yönetin
Access the expert details here.
Please join our channel here.
PulseCore ile son teknoloji avantajlarından yararlanın! Bu EA, volatil piyasalara uyum sağlamak için optimize edilmiştir ve tüccarların risk kontrolü yaparken performansı maksimize etmesini sağlayan araçları sunar. İster yeni başlıyor olun, ister gelişmiş özellikler arayan bir profesyonel tüccar, PulseCore istikrarlı kârlar elde etme yolculuğunuzda size destek olabilir.
PulseCore Kullanımına Başlama:
- GOLD gibi en iyi ticaret sembollerinden birini seçerek başlayın.
- Önerilen zaman dilimini kullanarak tek bir GOLD grafiğine PulseCore'i uygulayın: M15.
- EA'yı anlamak için başlangıçta varsayılan ayarları kullanın ve kendi tercihinize göre risk ayarlarını ayarlayın.
|PulseCore?
|Tek Grafikli Çözüm
|PulseCore, tek grafik kullanımı için tasarlanmıştır, bu da ayarınızı basitleştirir ve performansı maksimize eder. GOLD M15
|Gelişmiş Takip Durakları
|Piyasada avantaj sağladıkça karınızı güvence altına alarak otomatik takip duraklarıyla kazançları etkin bir şekilde kilitleyin.
|Risk Yönetimi
|Optimal risk stratejileriyle tasarlanmış olan bu sistem, sermayenizin iyi korunmasını sağlarken, doğru zamanda hesaplı, agresif ticaret yapmanıza olanak tanır.
|Asgari Depozito
|PulseCore'yi en iyi şekilde kullanmak için en az $200 depozito ve 1:30 veya daha yüksek kaldıraç sağlamalısınız. Bu kurulum, EA'nın çeşitli piyasa koşullarında performans göstermesini garanti eder.
Harekete Geçin: Mevcut teklif özel indirimli bir fiyattır! Fiyatın $1200'e çıkmadan önce PulseCore'i güvence altına almak için fırsatınızı kaçırmayın. Hızla hareket edin ve bugünün hızlı hareket eden piyasalarında ihtiyaç duyduğunuz avantajı kazanın.
Satın aldıktan sonra, gerçek zamanlı güncellemeler alabileceğiniz, diğer tüccarlarla bağlantı kurabileceğiniz ve geliştirme ekibinden içgörüler edinebileceğiniz özel Telegram grubumuza katılmaya davet edileceksiniz.
In good cooperation from the author, the deals were reduced and the quality standard of the deals was taken and the programmer was very cooperative.