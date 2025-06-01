Pulse Core MT5

5
PulseCore - Trading Adaptatif avec Protection des Nouvelles Intégrée

PulseCore - Maîtriser la Volatilité avec Facilité

Profitez de la technologie de pointe avec PulseCore ! Cet EA est optimisé pour s'adapter aux marchés volatils, offrant aux traders les outils nécessaires pour contrôler le risque tout en maximisant la performance. Que vous soyez débutant ou un trader pro à la recherche de fonctionnalités avancées, PulseCore peut soutenir votre parcours vers des profits constants.


Comment commencer à utiliser PulseCore :

  1. Commencez par choisir parmi les meilleurs symboles de trading, tels que GOLD.
  2. Appliquez PulseCore à un seul graphique GOLD en utilisant le timeframe recommandé : M15.
  3. Utilisez les entrées par défaut au début pour vous familiariser avec l'EA et ajustez les paramètres de risque selon vos préférences.

 PulseCore ?
Solution à Un Graphique PulseCore est conçu pour une utilisation sur un seul graphique, ce qui simplifie votre configuration et maximise la performance. GOLD M15
Stops Suivants Avancés Bloquez les gains efficacement avec le stop suiveur automatisé, garantissant que vous sécurisiez des profits à mesure que le marché évolue en votre faveur.
Gestion des Risques Conçu avec des stratégies de risque optimales, garantissant que votre capital est bien protégé tout en permettant des trades calculés et agressifs lorsque le moment est venu.
Dépôt Minimum Pour tirer le meilleur parti de PulseCore, assurez un dépôt minimum de 200 $ et un effet de levier de 1:30 ou plus. Cette configuration garantit que l'EA peut performer dans une variété de conditions de marché.

Agissez Maintenant : L'offre actuelle est à prix spécial réduit ! Ne manquez pas votre chance de sécuriser PulseCore avant que le prix n'atteigne 1200 $. Agissez rapidement et obtenez l'avantage dont vous avez besoin sur les marchés rapides d'aujourd'hui.


À l'achat, vous serez invité à rejoindre notre groupe exclusif Telegram, où vous pouvez recevoir des mises à jour en temps réel, vous connecter avec d'autres traders et obtenir des insights de l'équipe de développement. 

raja5655
752
raja5655 2025.06.05 21:32 
 

In good cooperation from the author, the deals were reduced and the quality standard of the deals was taken and the programmer was very cooperative.

Zeeshan Ali
824
Réponse du développeur Zeeshan Ali 2025.09.17 23:54
Thank you so much it means a lot to me .
Répondre à l'avis