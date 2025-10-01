Velvet Circuit

Velvet Circuit - Entegre Haber Koruması ile Adaptif Ticaret

Velvet Circuit - Dalgalanmayı Kolayca Yönetin

Velvet Circuit ile en son teknolojinin avantajından yararlanın! Bu EA, dalgalı piyasalara uyum sağlamak üzere optimize edilmiştir ve yatırımcılara risk kontrolü yaparken performansı maksimize etme araçları sunar. İster yeni başlıyor olun, ister gelişmiş özellikler arayan bir profesyonel trader olun, Velvet Circuit tutarlı karlar yolculuğunuzu destekleyebilir.


Velvet Circuit Kullanımına Nasıl Başlanır:

  1. En iyi ticaret sembollerinden birini seçerek başlayın, örneğin GBPAUD,NZDUSD,EURCAD,AUDCHF,NZDCHF,AUDCAD,EURNZD.
  2. Velvet Circuit’i tavsiye edilen zaman dilimi olan M15 kullanarak tek bir GBPAUD grafiğine uygulayın.
  3. EA’yı kavramak için başlangıçta varsayılan girişleri kullanın ve risk ayarlarını istediğinize göre ayarlayın.

 Velvet Circuit?
Tek Grafik Çözümü Velvet Circuit, tek grafik kullanımı için tasarlandığından, kurulumunuzu basit hale getirir ve performansı maksimize eder. GBPAUD M15
Gelişmiş Takip Durdurmaları Piyasa lehine hareket ettiğinde karlarınızı güvence altına almak için otomatik takip durdurmayı verimli bir şekilde kullanın.
Risk Yönetimi Optimal risk stratejileri ile tasarlanmış olan bu sistem, sermayenizin iyi bir şekilde korunmasını sağlar ve doğru zamanda hesaplanmış, agresif işlemlere olanak tanır.
Minimum Para Yatırma Velvet Circuit'yi en iyi şekilde kullanmak için, minimum $200 depozito ve 1:30 veya daha yüksek kaldıraç sağlamalısınız. Bu kurulum, EA'nın çeşitli piyasa koşullarında performans göstermesini sağlar.

Take Action Now: The current offer is a special discounted price! Don’t miss your chance to secure Velvet Circuit at 100 before rises to 138. Act quickly and gain the edge you need in today’s fast-moving markets.


Satın alım sonrasında, gerçek zamanlı güncellemeler alabileceğiniz, diğer yatırımcılarla bağlantı kurabileceğiniz ve geliştirme ekibinden bilgileri edinebileceğiniz özel Telegram grubumuza katılmaya davet edileceksiniz. 

Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt