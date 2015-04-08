Elliott Wave Theory

Indicateur de la théorie des vagues d'Elliott pour MetaTrader 4

L'indicateur basé sur la théorie des vagues d'Elliott a été conçu selon l'un des concepts professionnels du marché du Forex. Cet indicateur trace la structure du marché sous forme de vagues et compte les pics en tant que vagues ascendantes et descendantes de 1 à 5. Les utilisateurs peuvent visualiser les vagues et recevoir des alertes lorsqu'un nouveau numéro est généré. Deux types de vagues sont inclus : vague principale et vague secondaire, chacune affichable avec des couleurs différentes. Chaque vague peut être activée ou désactivée indépendamment.

Caractéristiques principales

  • Détection double des vagues: Identifie simultanément les vagues principales et secondaires pour une vue complète du marché.

  • Numérotation automatique des vagues: Étiquette automatiquement les vagues de 1 à 5 basées sur les sommets et creux détectés.

  • Paramètres personnalisables: Réglez indépendamment la profondeur, la déviation et le retracement pour les vagues principales et secondaires.

  • Système d'alerte: Recevez des notifications lorsqu'un certain numéro de vague est atteint.

Paramètres de l'indicateur

  • Limite d'historique:

    • Nombre maximal de chandeliers traités : Définit le nombre maximum de chandeliers à analyser (par défaut : 1000).

  • Décalage des étiquettes:

    • Décalage horizontal des étiquettes (pixels) : Positionne horizontalement le numéro des vagues (par défaut : 10).

  • Paramètres des vagues principales:

    • Longueur de la vague : Définit la longueur de la vague principale (par défaut : 30).

    • Déviation de la vague : Définit la déviation de la vague principale (par défaut : 3).

    • Retracement de la vague : Définit le pourcentage de retracement (par défaut : 3).

    • Afficher les vagues : Active ou désactive le tracé des vagues principales.

    • Afficher les numéros de vagues : Active ou désactive les numéros des vagues principales.

  • Paramètres des vagues secondaires:

    • Longueur de la vague : Définit la longueur de la vague secondaire (par défaut : 5).

    • Déviation de la vague : Définit la déviation de la vague secondaire (par défaut : 3).

    • Retracement de la vague : Définit le retracement de la vague secondaire (par défaut : 3).

    • Afficher les vagues secondaires : Active ou désactive le tracé des vagues secondaires.

    • Afficher les numéros secondaires : Active ou désactive les numéros des vagues secondaires.

  • Paramètres d'alerte:

    • Alertes sur les vagues 2 à 5 : Recevez une alerte lorsque la vague atteint le numéro spécifié.

    • Alertes sur les sous-vagues 2 à 5 : Recevez une alerte pour les vagues secondaires.

    • Jouer une alerte sonore : Activez ou désactivez les alertes sonores.

    • Envoyer des notifications push : Activez les notifications mobiles.

    • Envoyer des alertes par e-mail : Recevez les notifications par e-mail.

MSB Robot MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
3.78 (9)
Experts
MSB Robot – Votre Passerelle Intelligente vers le Trading Forex Automatisé Pour les clients existants : Je vous remercie sincèrement pour votre confiance dans mes produits. Je comprends que les résultats de la semaine dernière ont pu être décevants, mais sachez que je travaille activement à l’amélioration du système. Je développe actuellement une nouvelle configuration qui combine trois éléments : Stop Loss fixe , logique de scalping et trailing basé sur les moyennes mobiles . Chaque trade sera
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (5)
Indicateurs
Le Market Structure Break Out (MSB) est un outil avancé conçu pour MT4 et MT5 , permettant aux traders d’analyser les mouvements du marché sous forme de structure. Il détecte et affiche des signaux de trading puissants à l’aide de flèches et alertes , aussi bien dans le sens de la tendance qu’ en sens inverse . L’une de ses fonctionnalités majeures est le tracé de zones d’offre et de demande continues . De plus, la fonction de backtest en direct permet aux traders de visualiser directement sur
Market Structure Break Out MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicateurs
Découvrez Market Structure Break Out pour MT5 – Votre indicateur professionnel MSB et Zone Non Brisée. La version MT4 est également disponible, consultez-la ici : https ://www .mql5 .com /en /market /product /109958 Cet indicateur est mis à jour en continu. Nous nous efforçons de fournir des points d'entrée et de sortie très précis basés sur la structure du marché. Nous en sommes maintenant à la version 1.1, et voici les dernières modifications si vous nous rejoignez dès maintenant : Objectifs
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicateurs
Présentation de l'indicateur Koala Supply Demand pour MetaTrader 4 (Nous vous encourageons à partager votre avis ou vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, afin que d'autres traders puissent bénéficier de votre expérience.) Bienvenue sur l'indicateur d'offre et demande Koala. Cet indicateur est conçu pour identifier les zones d'offre et de demande non rompues. Cet indicateur peut aider le trader à visualiser le marché comme des zones, vous pouvez voir comment le prix respecte cert
FREE
TurboTrend
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicateurs
Aperçu du produit gratuit mais avancé Turbo Trend est un indicateur puissant conçu pour aider les traders à identifier et à agir sur les tendances du marché. Il utilise une combinaison de moyennes mobiles avancées et d'analyse de volume pour fournir des signaux clairs sur la direction des tendances. Turbo Trend simplifie la prise de décision en catégorisant les conditions du marché en trois états distincts : Tendance haussière , Tendance baissière et Tendance neutre, en utilisant des lignes et
FREE
Forex Time Zone
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicateurs
Introduction rapide à Forex Time Zone Bienvenue dans un nouvel outil professionnel gratuit : Forex Time Zone ! Les traders professionnels savent à quel point le temps est crucial sur le marché forex. Chaque seconde, certains marchés dans le monde s'ouvrent tandis que d'autres se ferment, influençant la volatilité du marché et les mouvements de devises spécifiques. Cet outil aide les traders à identifier facilement quel marché est ouvert à l'instant et dans quel fuseau horaire ils se trouvent. C
FREE
Koala FVG
Ashkan Hazegh Nikrou
4.67 (6)
Indicateurs
Présentation de Koala FVG pour MT5 : votre indicateur professionnel de motifs Fair Value Gap (FVG). Koala FVG : Votre voie vers une négociation précise sur MT5 Découvrez la puissance du motif Fair Value Gap (FVG) avec Koala FVG – un indicateur de pointe conçu pour MetaTrader 5. Pour une durée limitée, accédez gratuitement à cet outil professionnel avant qu'il ne devienne un indicateur premium. Principales caractéristiques : Détection de motifs FVG : Koala FVG identifie intelligemment les motifs
FREE
Koala Price Action Scanner
Ashkan Hazegh Nikrou
4.63 (8)
Indicateurs
Scanner d'Action des Prix Koala - Libérer la Puissance de l'Action des Prix Introduction: Découvrez le nouveau Scanner d'Action des Prix Koala - un outil polyvalent, multi-devises et multi-unité de temps conçu pour détecter des modèles essentiels d'action des prix et les présenter dans une table de scanner intuitive. Résumé: Cet indicateur va au-delà de l'ordinaire, offrant aux utilisateurs la capacité d'identifier des modèles clés d'action des prix sur plusieurs devises et unités de temps. Cara
FREE
Session Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicateurs
Session Break Out Indicator – Das ultimative Tool für sitzungsbasiertes Trading Der Session Break Out Indicator ist ein hochmodernes Werkzeug, das Tradern hilft, Marktsitzungen zu überwachen und zeitbasierte Handelsstrategien effektiv zu nutzen. Professionelle Trader wissen, dass die Zeit eine entscheidende Rolle am Forex-Markt spielt, da Währungsstärke und Volatilität in den verschiedenen Handelssitzungen variieren. Mit diesem leistungsstarken Indikator können Sie: Marktsitzungen verfolgen – So
FREE
Momentum Hunter MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicateurs
Momentum Hunter – Indicateur Avancé de Momentum sans Redessiner Momentum Hunter   est un indicateur puissant et fiable conçu pour détecter les nouveaux mouvements et aider les traders à capturer les tendances du marché avec précision. Spécialement optimisé pour le   timeframe M1 , il fonctionne également parfaitement sur des timeframes supérieurs, ce qui le rend idéal pour les scalpeurs et les swing traders. Caractéristiques principales : Pas de redessin ni de décalage   : Les signaux sont stabl
Koala Trend Line
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (6)
Indicateurs
Koala Trend Line Upgraded To Version 1.2 Last Upgrade Improvement : New Parameter Added that allow user to connect trend line to 2nd or 3th or Xth highest or lowest point. My Request : **Dear Customers Please Release Your Review On Koala Trend Line, And Let Me Improve By Your Feed Backs. Join Koala Trading Solution Channel in mql5 community to find out the latest news about all koala products, join link is below : https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution WHAT ABOUT OTHER FREE
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicateurs
QualifiedEngulfing est la version gratuite de l'indicateur ProEngulfing . ProEngulfing est la version payante de l'indicateur Advance Engulf. Téléchargez-le ici. Quelle est la différence entre la version gratuite et la version payante de ProEngulfing ? La version gratuite a une limitation d'un signal par jour. Présentation de QualifiedEngulfing - Votre indicateur de motif Engulf professionnel pour MT4 Libérez la puissance de la précision avec QualifiedEngulfing, un indicateur de pointe conçu p
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicateurs
La description :  nous sommes heureux de vous présenter notre nouvel indicateur gratuit basé sur l'un des indicateurs professionnels et populaires du marché des changes (PSAR). Cet indicateur est une nouvelle modification de l'indicateur SAR parabolique original. Dans l'indicateur pro SAR, vous pouvez voir un croisement entre les points et le graphique des prix. le croisement n'est pas un signal mais parle du potentiel de fin de mouvement, vous pouvez commencer à acheter par un nouveau point b
FREE
Accuracy Meter
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indicateurs
Is This tools use able for free in Forex market ? Accuracy Meter is useful and also free product, i made this product for free because i believe that any seller must have some good products for free not just release bad products as free tools. What does Green koala logo mean : Means Free Products , i ll release my free products by green koala logo, so when you see green koala, it means new free products is access able for you. Accuracy Meter Introduction : Accuracy Meter is powerful tool to
FREE
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicateurs
Version gratuite de ProEngulfing : QualifiedEngulfing, avec une limitation d'un signal par jour et des fonctionnalités réduites. Pour suivre les dernières actualités sur tous les produits Koala, rejoignez le canal Koala Trading Solution dans la communauté mql5 en cliquant sur le lien ci-dessous : https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution La version MT4 de ce produit est téléchargeable via le lien suivant : https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Présentation de Pro
Best SAR
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (3)
Indicateurs
Rejoignez le  Canal Koala Trading Solution  dans la communauté MQL5 pour découvrir les derniers signaux, les actualités sur tous les produits Koala. Le lien d'adhésion est ci-dessous : https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution La description :  nous sommes heureux de vous présenter notre nouvel indicateur gratuit basé sur l'un des indicateurs professionnels et populaires du marché des changes (PSAR). Cet indicateur est une nouvelle modification de l'indicateur SAR parabolique origi
FREE
Your Chart
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicateurs
Améliorez votre expérience de trading avec l'indicateur Your Chart ! Cet outil gratuit et hautement personnalisable permet aux traders de fusionner plusieurs unités de temps en un affichage unique et clair des chandeliers, sans modifier le graphique original. Avec Your Chart, vous pouvez définir le nombre de barres par chandelier personnalisé – par exemple, combiner chaque 18 chandeliers M1 en un seul pour avoir une vue plus large des tendances du marché. Caractéristiques principales : Formation
FREE
Currency Meter Pro
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicateurs
Simple introduction to currency meter indicator : Currency Meter Is Indicator to determine power of each currency and show them in very simple design This indicator can help you to see power of each currency separately. As you know when GBPUSD goes up, it means GBP going to more power or USD goes more weak, but you cant understand what is the reason of this movement, it was about GBP ? or it was about USD ? To determine GBP power , This indicator, will check all pairs contain GBP and determine
ProEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
4.5 (2)
Indicateurs
Présentation de ProEngulfing - Votre Indicateur de Modèle Engulf Professionnel pour MT4 Libérez la puissance de la précision avec ProEngulfing, un indicateur de pointe conçu pour identifier et mettre en avant des modèles engulf qualifiés sur le marché du forex. Développé pour MetaTrader 4, ProEngulfing offre une approche méticuleuse de la reconnaissance des modèles engulf, garantissant que vous ne recevez que les signaux les plus fiables pour vos décisions de trading. Comment fonctionne ProEngu
Koala Trend Pro MT4
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicateurs
Koala Trend Line Introduction : I made this indicator to help traders find trend better, this indicator can show you current trend line. As you know trend line must draw between 2 highest or lowest points. So the main logic is to find highest and lowest points. Indicator find all highest and lowest points in history and show them by red and blue dots. These highest and lowest points calculated according to depth value. depth value is adjustable , and user can change it. What does depth mean ?
Trade Board MT4
Ashkan Hazegh Nikrou
Utilitaires
Description du produit : Trade Board MT4 Introduction Trade Board MT4 est un assistant de gestion des transactions complet et sophistiqué, conçu spécifiquement pour MetaTrader 4. Cette version payante débloque toutes les fonctionnalités, fournissant une suite complète d'outils pour optimiser et améliorer votre expérience de trading. Avec Trade Board MT4, les traders peuvent ouvrir, fermer et gérer leurs transactions avec une efficacité inégalée. Le logiciel dispose d'un tableau de bord vertical
All Power In One
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicateurs
Le prix actuel du produit est de 49 $ pour une durée limitée. Le prix suivant sera de 99 $. Indicateur All Power In One (APIO) L'indicateur All Power In One (APIO) est un outil puissant conçu pour évaluer la force des principales devises telles que USD, EUR, GBP, et d'autres. En analysant les mouvements et directions de différentes paires de devises sur des périodes de temps choisies, l'APIO fournit aux traders une compréhension claire de la force des devises et des opportunités commerciales po
MSB Robot
Ashkan Hazegh Nikrou
Experts
MSB Smart Trade Bot – Commencez le trading Forex automatisé MSB Smart Bot est un Expert Advisor (EA) entièrement automatisé basé sur la logique puissante de l'indicateur populaire Market Structure Breakout (MSB) . Cet EA est conçu pour générer des profits réguliers en s'appuyant sur les signaux fiables du MSB. Le mode pilote automatique vous permet de lancer simplement l'EA – toutes les configurations sont automatiques et le trading commence immédiatement. Le prix de départ de ce produit est de
Momentum Hunter
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicateurs
Momentum Hunter – Indicateur Avancé de Momentum sans Redessiner Momentum Hunter est un indicateur puissant et fiable conçu pour détecter les nouveaux mouvements et aider les traders à capturer les tendances du marché avec précision. Spécialement optimisé pour le timeframe M1 , il fonctionne également parfaitement sur des timeframes supérieurs, ce qui le rend idéal pour les scalpeurs et les swing traders. Caractéristiques principales : Pas de redessin ni de décalage : Les signaux sont stables et
KoalaFVG Scalper
Ashkan Hazegh Nikrou
Experts
Libérez la Précision du Trading avec Koala FVG Scalper - Votre Solution pour le Scalping Multi-Devises Découvrez le Koala FVG Scalper innovant, un expert advisor conçu pour tirer parti du concept Qualified FVG (Fair Value Gap). Augmentez votre trading avec ce EA de scalping innovant, intégré de manière transparente avec l'indicateur Koala FVG, disponible gratuitement ici . Principaux Avantages: Haute Précision: Atteignez plus de 80% de prédictions correctes sur le cadre temporel H1 pour plusieur
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicateurs
Introduction à Smart Engulfing MT5 : Plongez dans le monde du trading raffiné avec Smart Engulfing MT5 - votre indicateur professionnel incontournable pour identifier des motifs d'englobement de premier ordre. Conçu avec précision et facilité d'utilisation à l'esprit, cet outil est exclusivement élaboré pour les utilisateurs de MetaTrader 5. Découvrez sans effort des opportunités de trading lucratives alors que Smart Engulfing MT5 vous guide avec des alertes, des flèches et trois niveaux distinc
All Power In One MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicateurs
*Le prix actuel du produit est de 49$ pour une durée limitée, le prochain prix de All Power In One est de 99$* Indicateur All Power In One (APIO) L'indicateur All Power In One (APIO) est un outil robuste conçu pour évaluer la force des principales devises, y compris USD, EUR, GBP et d'autres. En analysant les mouvements et les directions de diverses paires de devises sur des périodes sélectionnables, APIO offre aux traders des aperçus clairs sur la force des devises et les opportunités de tradi
Emperor Signal MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicateurs
Emperor Signal MT5 – L’indicateur agit et simule des transactions comme un Expert Advisor ! Emperor Signal MT5 est un indicateur avancé qui génère des signaux similaires à un Expert Advisor, tout en restant entièrement sous le contrôle du trader. Il offre des points d’entrée et de sortie clairs, une visualisation complète des transactions et une interface intuitive pour un trading sûr et systématique. Caractéristiques principales Simulation intelligente d’entrées Chaque signal est divisé en jus
