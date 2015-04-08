Elliott Wave Theory
- Indicateurs
- Ashkan Hazegh Nikrou
- Version: 1.1
Indicateur de la théorie des vagues d'Elliott pour MetaTrader 4
L'indicateur basé sur la théorie des vagues d'Elliott a été conçu selon l'un des concepts professionnels du marché du Forex. Cet indicateur trace la structure du marché sous forme de vagues et compte les pics en tant que vagues ascendantes et descendantes de 1 à 5. Les utilisateurs peuvent visualiser les vagues et recevoir des alertes lorsqu'un nouveau numéro est généré. Deux types de vagues sont inclus : vague principale et vague secondaire, chacune affichable avec des couleurs différentes. Chaque vague peut être activée ou désactivée indépendamment.
Caractéristiques principales
-
Détection double des vagues: Identifie simultanément les vagues principales et secondaires pour une vue complète du marché.
-
Numérotation automatique des vagues: Étiquette automatiquement les vagues de 1 à 5 basées sur les sommets et creux détectés.
-
Paramètres personnalisables: Réglez indépendamment la profondeur, la déviation et le retracement pour les vagues principales et secondaires.
-
Système d'alerte: Recevez des notifications lorsqu'un certain numéro de vague est atteint.
Paramètres de l'indicateur
-
Limite d'historique:
-
Nombre maximal de chandeliers traités : Définit le nombre maximum de chandeliers à analyser (par défaut : 1000).
-
-
Décalage des étiquettes:
-
Décalage horizontal des étiquettes (pixels) : Positionne horizontalement le numéro des vagues (par défaut : 10).
-
-
Paramètres des vagues principales:
-
Longueur de la vague : Définit la longueur de la vague principale (par défaut : 30).
-
Déviation de la vague : Définit la déviation de la vague principale (par défaut : 3).
-
Retracement de la vague : Définit le pourcentage de retracement (par défaut : 3).
-
Afficher les vagues : Active ou désactive le tracé des vagues principales.
-
Afficher les numéros de vagues : Active ou désactive les numéros des vagues principales.
-
-
Paramètres des vagues secondaires:
-
Longueur de la vague : Définit la longueur de la vague secondaire (par défaut : 5).
-
Déviation de la vague : Définit la déviation de la vague secondaire (par défaut : 3).
-
Retracement de la vague : Définit le retracement de la vague secondaire (par défaut : 3).
-
Afficher les vagues secondaires : Active ou désactive le tracé des vagues secondaires.
-
Afficher les numéros secondaires : Active ou désactive les numéros des vagues secondaires.
-
-
Paramètres d'alerte:
-
Alertes sur les vagues 2 à 5 : Recevez une alerte lorsque la vague atteint le numéro spécifié.
-
Alertes sur les sous-vagues 2 à 5 : Recevez une alerte pour les vagues secondaires.
-
Jouer une alerte sonore : Activez ou désactivez les alertes sonores.
-
Envoyer des notifications push : Activez les notifications mobiles.
-
Envoyer des alertes par e-mail : Recevez les notifications par e-mail.
-
