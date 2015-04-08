Elliott Wave Theory

*Le prix actuel du produit est de 49$ pour une durée limitée, le prochain prix de All Power In One est de 99$* Indicateur All Power In One (APIO) L'indicateur All Power In One (APIO) est un outil robuste conçu pour évaluer la force des principales devises, y compris USD, EUR, GBP et d'autres. En analysant les mouvements et les directions de diverses paires de devises sur des périodes sélectionnables, APIO offre aux traders des aperçus clairs sur la force des devises et les opportunités de tradi