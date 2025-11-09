SimSim Active Take and StopLoss Lines MT5

Yardımcı program yatay çizgilerle çalışır: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2.
İsimleri kesin olarak belirlenmiş olan bu çizgiler, trader tarafından terminalindeki herhangi bir grafik üzerinde bağımsız olarak çizilir.
Tüm hatları bir kerede oluşturma veya dördünden herhangi birini seçme seçenekleri mevcuttur.
Hatların amacı, isimlerine bakıldığında açıkça ortaya çıkıyor.
Prof1 ve Prof2 satırları, işlem için Kar Al seviyelerini gösterir, ancak görsel bir biçimde sunulduğu için yatırımcının bilgiyi algılaması daha kolaydır.
Loss1 ve Loss2 satırları Stop Loss seviyesini yansıtarak risklerin net ve görsel bir temsilini oluşturur.
Bu araç, önemli seviyelerin net bir şekilde görselleştirilmesine yardımcı olarak yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasını sağlar.


Bu yardımcı programın benzersizliği, onu sadece bir grafiğe kurarak, herhangi bir terminal grafiğindeki çizgilerle çalışma olanağına sahip olmanızdır.
Uzman yardımcı programı terminaldeki tüm Prof1, Prof2, Loss1, Loss2 satırlarını otomatik olarak algılar ve enstrümandaki tüm işlemler hakkında bilgi (kar, zarar, miktar) üretir.

Faydalı programın ilk amacı kar ve zarar hakkında bilgi sağlamaktır.
İşlemleri kapatmak için Stop ve Kar Hatlarını kullanın = yanlış Sadece bilgi amaçlıdır, çizgilerin altındaki OFF sembolü işlemlerin kapatılmasını yasaklar.
Bu türden bir çizgiyi hesaplayın ve çizgilerin altına yerleştirin: Prof1 OFF +584$/19 -396$/7 = +187$/26
Açıklama: Satır adı, satırın aktif olup olmadığı AÇIK veya KAPALI, karlı işlem miktarı ve miktarı, ardından zarar miktarı ve miktarı ve son olarak nihai tutarlar.
Eğer zarar yoksa hisse senedi şu şekilde gözüküyor: Prof1 OFF +910$/9 Yapılan 9 işlemin tamamı karlı ve kar miktarı = 910$.
Burada Prof1 çizgisi yerine kabul edilebilir 4 çizgiden herhangi biri.
Yardımcı programın ikinci amacı işlemleri kapatmaktır.
İşlemleri kapatmak için Stop ve Kar Hatlarını kullanın = true. Anlaşma kapatma modu etkinleştirildi.
Çizginin altındaki ON modu, işlemlerin kapatılabileceğini gösterir.
KÂRLI işlemlerin kapatılması prosedürü.
Sembolün BID fiyatının Prof1 veya Prof2 çizgisinin üzerinde olduğu, karlı tüm ALIM işlemleri.
Sembolün ASK fiyatının Prof1 veya Prof2 çizgisinin altında olduğu, karlı tüm SATIŞ işlemleri.
KAYIP işlemlerinin kapatılmasına ilişkin prosedür.
Sembolün ASK fiyatının Loss1 veya Loss2 çizgisinin altında olduğu, zararla yapılan tüm BUY işlemleri.
Sembolün BID fiyatının Loss1 veya Loss2 çizgisinin üzerinde olduğu, zararla yapılan tüm SATIŞ işlemleri.
Önerilen ürünler
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Uzman Danışmanlar
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Yardımcı programlar
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Yardımcı programlar
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Yardımcı programlar
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,H3,H8 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Göstergeler
SlopeChannelB – fiyat hareket kanalını eğimli bir şekilde oluşturan teknik analiz aracı, piyasa durumunu değerlendirme ve ticaret sinyalleri bulma konusunda benzersiz fırsatlar sunar. Göstergenin ana özellikleri: Eğimli fiyat hareket kanalı : Gösterge, potansiyel tersine dönüş noktalarını veya trendin devamını gösterebilecek destek ve direnç seviyelerini görselleştirmeye yardımcı olur. Farklı çizgi renkleri ve arka plan vurgulaması : Eğimli destek ve direnç seviyeleri farklı renklerde göste
Averager FULL
Vladislav Andruschenko
4.58 (12)
Yardımcı programlar
Exp-Averager,   ortalama alım satımları açarak belirli bir düşüşe uğramış işlemlerinizin ortalamasını almak için tasarlanmıştır. Danışman trend üzerinde ve trendin karşısında ek pozisyonlar açabilir! Bir dizi pozisyon için ortalama bir takip durdurma içerir! Çokça artıyor ve azalıyorlar. Kârsız pozisyonları ortalama Fiyata getirmek için popüler bir strateji. MT4 sürümü Tam tanım +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir
Margin Call Shield MT5
DigitalPrime
Yardımcı programlar
Margin Call Shield – Defend Your Margin on Your Terms Margin Call Shield is a tool for MetaTrader 5 traders who want to decide for themselves which open positions are closed during margin call situations before the platform does so automatically based on its internal rules. By default, the broker or platform decides which positions to close, often using undisclosed algorithms. Margin Call Shield lets you set this order according to your own strategy. Why Was Margin Call Shield Created? In a mar
T Position Size Calculator
Thyda Saing
Yardımcı programlar
Demo version T Position Size Calculator   doesn't work in the strategy tester. The Strategy Tester does not support the processing of ChartEvent. It does not support most of the panel's functionality. Contact me for any questions or ideas for improvement or in case of a bug found. Control and manage your trading like a professional trader with T Position Size Calculator. T Position Size Calculator – an MT5 Expert Adviser, is a user-friendly custom tools (Dialog Panel and Three Lines, Order Line
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Uzman Danışmanlar
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
PropSafe Trade Manager
William Lohrman
Yardımcı programlar
TradePanel EA – Manual + Semi-Auto Trading Dashboard TradePanel EA is a powerful assistant for traders who want precision, speed, and full control over their trades. It combines on-chart execution , basket profit management , drawdown protection , and market/session awareness into one easy-to-use panel. Core Features Click-to-Trade System Place BUY/SELL instantly from the panel Click on the chart to set Stop Loss — TP is auto-calculated by your chosen R:R Risk Control & Lot Sizing Risk
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Yardımcı programlar
Auto SLTP Maker MT5  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Yardımcı programlar
TradePad hem manuel hem de algoritmik ticaret için bir araçtır. Size hızlı ticaret işlemleri ve çeşitli ticaret enstrümanlarındaki pozisyonların kontrolü için basit bir çözüm sunuyoruz. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor! Demo hesabı için uygulamanın deneme sürümü ve tüm araçların açıklaması Uygulama arayüzü yüksek çözünürlüklü monitörler için uyarlanmıştır, basit ve sezgiseldir. Rahat bir çalışma için, tüccara aşağıdaki araç seti sunulur: Ticaret işlemlerini yönetmek, ana grafi
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Uzman Danışmanlar
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
Yardımcı programlar
Trade Mate is the trading tool for manual traders who want to take their trading to the next level. Packed with advanced features like automatic trailing stop loss, lot size calculation, pending orders, partial close, open trade management, and daily drawdown protection(makes it easier to stick to your daily equity risk).  Trade Mate offers everything you need to trade with precision and confidence. Don't settle for less - try Trade Mate today and see the difference for yourself! Check it on You
Mine Farm
Maryna Kauzova
Uzman Danışmanlar
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Yardımcı programlar
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Trendline Trade Panel MT5
Sugianto
Uzman Danışmanlar
The Trendline Trade Panel was created to make it easier to train forex trading skills in backtester and at the same time make it easier to live trade using trendlines with the push of a button. This ea is perfect for beginners who want to learn to trade manually because all of its features are equipped with basic tools for trading forex. Other uses for Trendline Trade Panel: + Can be used to perform recovering loss positions made by other EA or positions that open manually. Fill in magic number
Trading Utility
Tahir Hussain
Yardımcı programlar
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Golden Route home MT5
Gao Sun Liu
Yardımcı programlar
Golden Route home MT5 calculates the average prices of BUY (LONG) and SELL (SHORT) open positions, taking into account the size of open positions, commissions and swaps. The indicator builds the average line of LONG open positions, after crossing which, from the bottom up, the total profit for all LONG positions for the current instrument becomes greater than 0. The indicator builds the average line of SHORT open positions, after crossing which, from top to bottom, the total profit for all SH
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Göstergeler
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
Force Trade X MT5
Yu Xin Pu
Uzman Danışmanlar
Force Trade X MT5 is an EA based on Force Index. Force Index parameters such as Period, BuyShift, BuyValue, SellShift, and SellValue can be adjusted. Force Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Force Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Yardımcı programlar
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility is a powerful, intuitive tool designed for traders who want precise control over their risk management. This utility provides a sleek interface for setting, modifying, and managing your Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop levels with just a few clicks. Key Features: Dual Mode Operation: Set values in pips or absolute price with a simple toggle Independent
Position Manager TP SL
Felix Bowi
Yardımcı programlar
!! BLACK FRIDAY !!  FOR LIFETIME !! ================== == 35$ ONLY !! == ================== BOOK YOURS NOW !! The Position Manager Contains A Lot of Functions such as; (How to Operate) 1. Adjustable Volume per Trade (You could change the volume as you wish per trade). 2. Adjustable Risk : Reward Ratio (1RR means sacrifice 1 Risk : 1 Reward, 1.5RR, 2RR etc. as you wish) 3. Adjustable Stop Loss Points (Calculated Points as Stop Loss and Automatically adjusted the Risk Reward Ratio) 4. Buy Button
Grid Builder 5
Oleg Remizov
5 (1)
Yardımcı programlar
The   Grid Builder MT5   utility is designed for placing a grid of pending orders of any complexity and will be an excellent tool in the hands of a trader who trades grid trading strategies. The tool has numerous settings that allow you to quickly and easily build a grid of orders with the specified parameters. All types of pending orders are supported: Buy Stop; Buy Limit; Sell Stop; Sell Limit. The script also allows you to delete a previously placed grid of orders in one click. If the "Delete
Kureopatora no Sakura
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Uzman Danışmanlar
Kureopatora no Sakura   -   Where Egyptian Wisdom Meets Shogun Strategy Embodying Cleopatra's cunning as a Japanese Shogun, this EA wages calculated market campaigns. Its core deploys Fibonacci-tuned Ichimoku lines –   Tenkan-sen scouts   (8-55 periods) and   Kijun-sen battlements   (89-377 periods) – to pinpoint assaults at decisive crossovers. Like an archaeologist deciphering Rosetta Stone secrets, the EA reads Japanese candlesticks as modern hieroglyphs: each pattern reveals hidden market na
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Göstergeler
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Account Protector Metatrader 5
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
Yardımcı programlar
Account Protector Meta Trader 5 This utility prevents risk of ruin per trading cycle.  Retail forex trading accounts are designed with   stop out levels   that make it impossible to quickly restore lost trading capital   (to initial levels)   in the event of a human or algorithm trader  " blowing"   an account. This hampers the efforts of a trader who after growing an account investment to a multiple of its initial value, suddenly suffers irreparable loss because of several trade entry mishaps.
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (198)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (565)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (114)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT5   ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da,   Local Trade Copier EA MT5 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi s
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (141)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (12)
Yardımcı programlar
Beta Sürümü Telegram to MT5 Signal Trader resmi alfa sürümüne neredeyse hazır. Bazı özellikler hâlâ geliştirilmekte olup küçük hatalarla karşılaşabilirsiniz. Sorun yaşarsanız lütfen bildirin, geri bildiriminiz yazılımın herkes için gelişmesine yardımcı olur. Fiyat 20 satıştan sonra artacaktır. Kalan $90 kopya: 15/20 . Telegram to MT5 Signal Trader , Telegram kanallarından veya gruplarından gelen işlem sinyallerini otomatik olarak MetaTrader 5 hesabınıza kopyalayan güçlü bir araçtır. Herkese aç
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (92)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (4)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Smart Stop Scanner – Çoklu Varlık Stop-Loss Yönetimi, Netlik ve Otomasyon Genel Bakış Smart Stop Scanner, stop-loss takibini bir üst seviyeye taşır — aynı anda birden fazla piyasayı izleyen veya otomatik, verimli işlem akışlarını tercih eden traderlar için tasarlanmıştır. Smart Stop Indicator'ın mantığını etkileşimli bir MetaTrader paneline aktarır ve onlarca sembolü eş zamanlı analiz eder. Her enstrüman için güncel stop bölgelerini, durum değişikliklerini, yeni ve kırılmış stop seviyelerini v
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Yardımcı programlar
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Yardımcı programlar
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Yardımcı programlar
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.43 (7)
Yardımcı programlar
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Yardımcı programlar
Cerberus the Equity Watcher , hesap öz sermayenizi sürekli olarak izleyen ve hatalı EA'ların veya isteğe bağlı bir tüccarsanız duygusal davranışınızın neden olduğu büyük düşüşlerden kaçınan bir risk yönetimi aracıdır. Hatalar içerebilecek veya beklenmedik piyasa koşullarında iyi performans göstermeyebilecek EA'lara güvenen sistematik tüccarlar için son derece yararlıdır. Cerberus, bir minimum öz sermaye değeri ve (isteğe bağlı olarak) bir maksimum değer belirlemenize izin verir, bunlardan herhan
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.56 (32)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ5> МТ5, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Yardımcı programlar
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.75 (4)
Yardımcı programlar
*** Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş gerçek zamanlı bir piyasa analiz aracıdır. Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, yatırımcıların piyasa yapısını daha sistematik ve net bir şekilde analiz etmelerine yardımcı olmak, işlem verimliliğini artırmak ve stratejiniz için uzun vadeli sürdürülebilirlik yaratmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu araç, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayanmaktadır. Birden fazla zaman dilim
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT5'inize kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT4 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek isterseniz lütfen kullanıcı kı
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (11)
Yardımcı programlar
DashPlus , MetaTrader 5 platformunda işlem verimliliğinizi ve etkinliğinizi artırmak için tasarlanmış gelişmiş bir işlem yönetim aracıdır. Risk hesaplama, emir yönetimi, gelişmiş ızgara sistemleri, grafik tabanlı araçlar ve performans analitiği gibi kapsamlı bir özellik yelpazesi sunar. Temel Özellikler 1. Kurtarma Izgarası Olumsuz piyasa koşullarında işlemleri yönetmek için ortalama alma ve esnek bir ızgara sistemi uygular. İşlem kurtarma çabalarını optimize etmek için stratejik giriş ve çıkış
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.9 (21)
Yardımcı programlar
Ultimate Trade Assistant MT5 — Çok Fonksiyonlu Ticaret Asistanı 66'dan fazla profesyonel araç tek bir panelde — daha hızlı, güvenli ve verimli işlem yapın. Bu asistan; risk yönetimi, emir kontrolü, piyasa analizi ve pozisyon takibini tek bir güçlü arayüzde birleştirir. Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel yatırımcılar için uygundur. Neden trader’lar bu aracı tercih ediyor Tek tıklamayla hızlı emir açma ve yönetim Otomatik lot ve risk hesaplama Akıllı emirler: grid, OCO, gizli emirler, sanal S
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Yardımcı programlar
MT5 için ticari kopyalayıcı, МetaТrader 5 platformu için bir ticari kopyalayıcıdır   . arasındaki   forex işlemlerini kopyalar.       COPYLOT MT5 sürümü için   herhangi bir hesap   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (veya COPYLOT MT4 sürümü için   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) Güvenilir fotokopi makinesi! MT4 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri Ayrıca МТ4 terminali   (МТ4   -  
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 5 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Desteklenen özel sembollerle herhangi bir gösterge ve danışman kullanabilirsiniz. Onlarla çalışmak, standart grafiklerde işlem yapmak kadar
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (6)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT5'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır. [ Instructions and DEMO ] Temel Özellikler Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kimlik
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 5 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT4 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. [Instruction for Risk Manager parameters] Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticaret yaparken izin verilen ma
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Yazarın diğer ürünleri
SimSim Control Deal MT5
Aleksandr Tyunev
Yardımcı programlar
Yardımcı program, "SimSim ARROW" serisi göstergelerden gelen sinyallere dayanarak işlemleri açar. MetaTrader 4 için sürüm Uygulama sadece " SimSim ARROW " serisi göstergelerle birlikte çalışmaktadır. Bu göstergelerin her birinin bir parametresi vardır: "İşlemler: İşlem Yok, Alım ve Satım, Sadece Alım, Sadece Satış." Bu parametre "Al ve Sat veya Sadece Al veya Sadece Sat" değerine ayarlanırsa, göstergelerin sinyalleri global değişkenler aracılığıyla yardımcı programa gönderilir ve bu da işlemle
FREE
SimSim Control Deal
Aleksandr Tyunev
Yardımcı programlar
Araç, "SimSim ARROW" indikatör serisinden gelen sinyallere dayanarak işlemleri açar. MetaTrader 5 için sürüm Uygulama sadece " SimSim ARROW " serisi göstergelerle birlikte çalışmaktadır. Bu göstergelerin her birinin bir parametresi vardır: "İşlemler: İşlem Yok, Alım ve Satım, Sadece Alım, Sadece Satış." Bu parametre "Al ve Sat veya Sadece Al veya Sadece Sat" değerine ayarlanırsa, göstergelerin sinyalleri global değişkenler aracılığıyla yardımcı programa gönderilir ve bu da işlemlerin açılması
FREE
SimSim Expert Assistant
Aleksandr Tyunev
Yardımcı programlar
"SimSim Expert Assistant" утилита для сопровождению сделок трейдера в терминале МТ4. Утилита бесплатная, пользуйтесь. Кроме того, утилита открывает сделки по сигналам индикаторов SimSim Trading (через глобальные). Параметр индикатора "Signal shaping for SimSim Expert Assistan" указывает на это. Как работать с утилитой. Expert Assistant работает в терминале МТ4 и устанавливается в папку Expert, в утилите нет ни одного параметра при старте. Все параметры находятся в списке глобальных переменных
FREE
SimSim arrow open up or down
Aleksandr Tyunev
5 (1)
Göstergeler
SimSim arrow open up or down The indicator calculates and summarizes data from 23 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. The indicator
SimSim Histogram open up or down
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Histogram open up or down The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader determines for himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level, and color the histogram by color: buy, sell or neutral value. The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. FIRST Trial on TRIAL - THEN RENT or
SimSim Tournament Currency Strength Table
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Tournament Currency Strength Table   This is a multi-currency indicator; it shows the relative strength of the currency and 28 major currency pairs. There are many similar indicators on the market, but let there be one more. In this indicator, unlike others, you can specify weighting factors for each timeframe. Weighting factors. Why are they? Each trader prefers to work with a specific time frame, which is the main one for him, and the signals from him are most important. Examples of s
SimSim Histogram and Arrow UpDown
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. And the main user chooses the indicators necessary for him and indicates the parameters of these indicators
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Indicator. "Indicator wave or Indicator Ma". Using 23 standard indicators and the author's algorithm, the levels of purchases (from 0 to +100) and sales (from 0 to -100) are calculated. Then, using the calculated levels, the "Wave Indicator" draws a wave with 21 moving averages. The wave number is equal to the averaging period of the calculated levels. Waves # 1 - 7 Fast Moving Averages Waves from No. 8 -14 moving averages Waves from No. 15-21 slow moving averages Looking at the figures drawn
SimSim Trading Arrow
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Это стрелочный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. Индикатор перерисовывается только на нулевой свечи, поэтому решения принимаются после закрытия свечи с новым сигналом, и сигнал
SimSim Trading Line
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Это линейный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и рассчитывает уровень сигнала, который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. При пересечении нулевого уровня индикатора снизу вверх можно рассматривать покупки. При пересечении нулевого уровня сверху вни
SimSim Trading Histogram
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Это индикатор гистограмма. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения, цвета гистограммы показывают когда возможны покупки а когда продажи, или нейтральный цвет - сделать паузу. Индикатор перерисов
SimSim Trading Simple Signal
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
MT4 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ4, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
SimSim Line KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Çok basit ama etkili bir gösterge. Ichimoku göstergesinin KijunSen çizgisine ve bu hattaki oluşturulmuş ortalama MA'ya dayanmaktadır. Al veya Sat sinyali: bu iki çizginin kesişme noktasıdır!!! Ben de ticaret için Ichimoku göstergesinin KijunSen hattını sık sık kullanıyorum, eğer fiyat YÜKSEK ise, sadece SATIŞLAR DÜŞÜK ise SATIN ALMALARI dikkate alıyorum. Ve KijunSen çizgisinin ortalaması alındıktan ve KijunSen MA çizgisi oluşturulduktan sonra, iki çizginin kesişme noktaları ortaya çıktı, bu tica
SimSim Arrow CCI
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow CCI standart bir "Emtia Kanal Endeksi" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 Sıfır değerinden itibaren sapmalar. Göstergenin sıfır seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat sıfır +- Delta seviye çizgisini geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olar
SimSim Arrow RSI
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow RSI standart bir "Göreceli Güç Endeksi" indikatörüdür, ancak ok versiyonudur. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 50 değerinden itibaren sapmalar. 50 göstergesinin seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 50 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak
SimSim Arrow BEARPower
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow BEAR standart bir "Bears Power" göstergesidir, ancak ok versiyonudur. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 Sıfır değerinden itibaren sapmalar. Göstergenin sıfır seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat sıfır çizgisini +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacakt
SimSim Arrow BULLSPower
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow BULLS standart bir "Bulls Power" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 Sıfır değerinden itibaren sapmalar. Göstergenin sıfır seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat sıfır çizgisini +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılac
SimSim Arrow MACD
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow MACD, standart bir "Hareketli Ortalamalar Yakınsama/Uzaklaşma" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 Sıfır değerinden itibaren sapmalar. Göstergenin sıfır seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge 1 veya 2 ok sinyali üretir: Ana_hat sıfır seviyesini geçer +- Delta Signal_line sıfır seviyesini +- Delta'yı geçiyor İşlem için "KONTRO
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Momentum standart bir "Momentum" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 100 değerinden itibaren sapmalar. 100 göstergesinin seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 100 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak a
SimSim Arrow KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow KijunSen Plus MA tescilli bir ok göstergesidir. Orijinal indikatörün KijuSen ve MA çizgileri içeren versiyonu. MetaTrader 5 için sürüm Kijun-sen çizgisi MA çizgisini geçtiğinde gösterge sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEA L" yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak
SimSim Arrow 2MA
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow 2MA 2 standart MA indikatörüdür. Okun kesiştiği nokta işlem sinyalidir. MetaTrader 5 için sürüm Göstergelerin parametreleri standart MA göstergelerine benzemektedir, biri yavaş MA, diğeri hızlı MA. Kesişim noktasında işlem sinyali oluşur. Hızlı MA çizgisi yavaş MA çizgisini geçtiğinde indikatörler sinyal üretir.  İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır.. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına u
SimSim Arrow ADX
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow ADX standart bir "Ortalama Yön Hareket Endeksi" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEAL " yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak hizmet etmektir. Gösterge ile bu yar
SimSim Arrow Simple Signal
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Simple Signal tescilli bir ok göstergesidir. MetaTrader 5 için sürüm Bu çok basit bir göstergedir, sadece bir parametresi vardır, göstergenin hesaplanması için gereken süre. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEAL " yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak hizmet etmektir. Gösterge ile bu
SimSim Arrow Stochastic
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Stochastic, standart bir "Stokastik Osilatör" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 50 değerinden itibaren sapmalar. 50 göstergesinin seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 50 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik
SimSim Active Take and StopLoss Lines
Aleksandr Tyunev
Yardımcı programlar
Yardımcı program yatay çizgilerle çalışır: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2 . İsimleri kesin olarak belirlenmiş olan bu çizgiler, trader tarafından terminalindeki herhangi bir grafik üzerinde bağımsız olarak çizilir. Tüm hatları bir kerede oluşturma veya dördünden herhangi birini seçme seçenekleri mevcuttur. Hatların amacı, isimlerine bakıldığında açıkça ortaya çıkıyor. Prof1 ve Prof2 satırları, işlem için Kar Al seviyelerini gösterir, ancak görsel bir biçimde sunulduğu için yatırımcının bilgiyi algı
SimSim Arrow Ichimoku
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Ichimoku standart bir "Ichimoku Kinko Hyo" göstergesidir, ancak bir ok versiyonudur. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge 1 ve 2 sinyallerini üretir. Kijun-sen çizgisi fiyat çizgisini geçer.  Kijun-sen çizgisi Tenkan-sen çizgisini geçiyor İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEAL " yardımcı prog
SimSim Arrow 2MA MT5
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow 2MA 2 standart MA indikatörüdür. Okun kesiştiği nokta işlem sinyalidir. MetaTrader 4 için sürüm Göstergelerin parametreleri standart MA göstergelerine benzemektedir, biri yavaş MA, diğeri hızlı MA. Kesişim noktasında işlem sinyali oluşur.  Hızlı MA çizgisi yavaş MA çizgisini geçtiğinde indikatörler sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır.. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına
SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow KijunSen Plus MA tescilli bir ok göstergesidir. Orijinal indikatörün KijuSen ve MA çizgileri içeren versiyonu. MetaTrader 4 için sürüm Kijun-sen çizgisi MA çizgisini geçtiğinde gösterge sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır.. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEAL " yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak hizm
SimSim Trading Simple Signal MT5
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
MT5 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ5, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
SimSim Line KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
5 (1)
Göstergeler
Çok basit ama etkili bir gösterge. Hareketli ortalama MA'nın oluşturulduğu Ichimoku göstergesinin KijunSen çizgisine dayanmaktadır. Bu iki çizgi kesiştiğinde alım veya satım sinyalleri oluşur. Ticaretim için sıklıkla KijunSen gösterge çizgisini kullanırım: Fiyat bu çizginin ÜSTÜNDE olduğunda yalnızca SATIN ALMAYA odaklanırım, ALTINDA olduğunda ise SATMAYA odaklanırım. Ayrıca KijunSen çizgisinin ortalaması alınıp KijunSen hareketli ortalaması oluşturulduktan sonra bu çizgilerin ana kesişim nok
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt