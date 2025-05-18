SimSim Control Deal
- Yardımcı programlar
- Aleksandr Tyunev
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 18 Mayıs 2025
Uygulama sadece "SimSim ARROW" serisi göstergelerle birlikte çalışmaktadır.
Bu göstergelerin her birinin bir parametresi vardır: "İşlemler: İşlem Yok, Alım ve Satım, Sadece Alım, Sadece Satış."
Bu parametre "Al ve Sat veya Sadece Al veya Sadece Sat" değerine ayarlanırsa, göstergelerin sinyalleri global değişkenler aracılığıyla yardımcı programa gönderilir ve bu da işlemlerin açılmasını sağlar.
İşlemler sabit lot ile açılır veya lot risk seviyesine göre hesaplanır.
Hesaplama: LOT = Enstrüman için maksimum lot * Risk yüzdesi / 100.
"SimSim ARROW" serisinin göstergelerinin listesi: