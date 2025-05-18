SimSim Control Deal

Araç, "SimSim ARROW" indikatör serisinden gelen sinyallere dayanarak işlemleri açar.


Uygulama sadece "SimSim ARROW" serisi göstergelerle birlikte çalışmaktadır.
Bu göstergelerin her birinin bir parametresi vardır: "İşlemler: İşlem Yok, Alım ve Satım, Sadece Alım, Sadece Satış."
Bu parametre "Al ve Sat veya Sadece Al veya Sadece Sat" değerine ayarlanırsa, göstergelerin sinyalleri global değişkenler aracılığıyla yardımcı programa gönderilir ve bu da işlemlerin açılmasını sağlar.


İşlemler sabit lot ile açılır veya lot risk seviyesine göre hesaplanır.
Hesaplama: LOT = Enstrüman için maksimum lot * Risk yüzdesi / 100.

"SimSim ARROW" serisinin göstergelerinin listesi:

    Başlangıçta, uygulama, göstergenin sinyaline bağlı olarak minimum lotlu bir pozisyonun açıldığı bir “Kontrol İşlemi” olarak tasarlandı. Bu adım, yatırımcıya piyasaya yumuşak bir giriş yapma, sanki yüzmeden önce suyu test etme fırsatı verir. Daha sonra, yatırımcı eylemlerine olan güvenini artırdıkça, lot büyüklüğünü artırma özgürlüğüne kavuşur, bu da ona piyasanın ritmine uyum sağlama ve pozisyonunu oluşturma olanağı tanır. Bu algoritma sadece işlem sürecini kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda her adımda boyut ve ölçünün önemini hatırlatarak vazgeçilmez bir yardımcınız olacak. Sadelik ve işlevselliği bir araya getiren bu yardımcı program, sadece bir araç değil, finansal fırsatlar dünyasında sadık bir yoldaştır.

