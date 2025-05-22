SimSim Arrow Ichimoku

SimSim Arrow Ichimoku standart bir "Ichimoku Kinko Hyo" göstergesidir, ancak bir ok versiyonudur.

MetaTrader 5 için sürüm

Gösterge 1 ve 2 sinyallerini üretir.
  1. Kijun-sen çizgisi fiyat çizgisini geçer. 
  2. Kijun-sen çizgisi Tenkan-sen çizgisini geçiyor
İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır.

Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz.
Ancak ikincil amacı "CONTROL DEAL" yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak hizmet etmektir.
Gösterge ile bu yardımcı program arasındaki simbiyoz, yalnızca sinyali görmenizi değil, aynı zamanda ona göre bir işlem yapmanızı da sağlar.
Bu sinyallerle etkili bir şekilde çalışmak istiyorsanız, ücretsiz yardımcı programı indirin: SimSim Control Deal MT5.

"SimSim ARROW" serisi göstergelerin sinyalleri, danışmanlara kıyasla daha cazip hale gelerek, yatırımcıların dikkatini çeken açık ve net bir yapıdadır. Göstergenin görsel netliği, ok belirdiği anda ortaya çıkar - işte bu, işlem açmanın zamanıdır! Buna karşılık, danışmanlar kullanıldığında olaylar çoğu zaman örtülü bir şekilde gelişir ve algoritmaların perde arkasında çok şey gizli kaldığından, yatırımcı için belirli bir işlemin neden başlatıldığı her zaman net değildir. Bu göstergelerde her şey şeffaf ve erişilebilir! Bu göstergeleri tek tek veya bir arada kullanabilirsiniz; bu da analiz için yeni ufuklar açar. Gösterge seçenekleri çok çeşitli indirme seçenekleri sunar ve olasılıkları sınırsızdır. Başarınızın önünde hiçbir kısıtlama duramaz çünkü aynı anda yüzlerce göstergeyi kullanabilir, işlemlerde maksimum verimlilik elde etmenizi sağlayacak benzersiz stratejiler ve kombinasyonlar yaratabilirsiniz.

Gösterge parametreleri yalnızca "CONTROL DEAL" ile çalışmak içindir
  • İşlem açılışı için parametrelerin seçimi:
  • Anlaşmalar Değil, Anlaşmalar AL ve SAT, Anlaşmalar Sadece AL, Anlaşmalar Sadece SAT
  • Açılış işlemi için göstergenin hesaplanmasına yönelik başlangıç ​​çubuğu. Bir işlem açmak için varsayılan başlangıç ​​bar numarası = 1'dir.
  • Göstergenin çalışması için Zaman Dilimleri Listesi.(60,H4,D1...). İşlemlerin açılacağı sinyallerin zaman dilimlerinin listesi.


"SimSim ARROW" serisi göstergelerinin tam listesi.
  1. SimSim ARROW CCI
    1. SimSim ARROW ADX
      1. SimSim ARROW BEAR
        1. SimSim ARROW BULLS
          1. SimSim ARROW 2MA
            1. SimSim ARROW MACD
              1. SimSim ARROW RSI
                1. SimSim ARROW Stochastic
                  1. SimSim ARROW Momentum
                    1. SimSim ARROW KijunSen Plus MA
                      1. SimSim ARROW Simple Signal
                      2. SimSim ARROW Ichimoku





