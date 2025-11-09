SimSim Active Take and StopLoss Lines

Yardımcı program yatay çizgilerle çalışır: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2.

İsimleri kesin olarak belirlenmiş olan bu çizgiler, trader tarafından terminalindeki herhangi bir grafik üzerinde bağımsız olarak çizilir.

Tüm hatları bir kerede oluşturma veya dördünden herhangi birini seçme seçenekleri mevcuttur.

Hatların amacı, isimlerine bakıldığında açıkça ortaya çıkıyor.

Prof1 ve Prof2 satırları, işlem için Kar Al seviyelerini gösterir, ancak görsel bir biçimde sunulduğu için yatırımcının bilgiyi algılaması daha kolaydır.

Loss1 ve Loss2 satırları Stop Loss seviyesini yansıtarak risklerin net ve görsel bir temsilini oluşturur.

Bu araç, önemli seviyelerin net bir şekilde görselleştirilmesine yardımcı olarak yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasını sağlar.





Bu yardımcı programın benzersizliği, onu sadece bir grafiğe kurarak, herhangi bir terminal grafiğindeki çizgilerle çalışma olanağına sahip olmanızdır. Uzman yardımcı programı terminaldeki tüm Prof1, Prof2, Loss1, Loss2 satırlarını otomatik olarak algılar ve enstrümandaki tüm işlemler hakkında bilgi (kar, zarar, miktar) üretir.

Faydalı programın ilk amacı kar ve zarar hakkında bilgi sağlamaktır.

İşlemleri kapatmak için Stop ve Kar Hatlarını kullanın = yanlış Sadece bilgi amaçlıdır, çizgilerin altındaki OFF sembolü işlemlerin kapatılmasını yasaklar. Bu türden bir çizgiyi hesaplayın ve satırların altına yerleştirin: Prof1 OFF +584$/19 -396$/7 = +187$/26.

Açıklama: Satır adı, satırın aktif olup olmadığı AÇIK veya KAPALI, karlı işlem miktarı ve miktarı, ardından zarar miktarı ve miktarı ve son olarak nihai tutarlar.

Eğer zarar yoksa hisse senedi şu şekilde gözüküyor: Prof1 OFF +910$/9 Yapılan 9 işlemin tamamı karlı ve kar miktarı = 910$.

Burada Prof1 çizgisi yerine kabul edilebilir 4 çizgiden herhangi biri.

Yardımcı programın ikinci amacı işlemleri kapatmaktır.

İşlemleri kapatmak için Stop ve Kar Hatlarını kullanın = true. Anlaşma kapatma modu etkinleştirildi.

Çizginin altındaki ON modu, işlemlerin kapatılabileceğini gösterir.

KÂRLI işlemlerin kapatılması prosedürü.

Sembolün BID fiyatının Prof1 veya Prof2 çizgisinin üzerinde olduğu, karlı tüm ALIM işlemleri.

Sembolün ASK fiyatının Prof1 veya Prof2 çizgisinin altında olduğu, karlı tüm SATIŞ işlemleri.

KAYIP işlemlerinin kapatılmasına ilişkin prosedür.

Sembolün ASK fiyatının Loss1 veya Loss2 çizgisinin altında olduğu, zararla yapılan tüm BUY işlemleri.

Sembolün BID fiyatının Loss1 veya Loss2 çizgisinin üzerinde olduğu, zararla yapılan tüm SATIŞ işlemleri.