SimSim Active Take and StopLoss Lines MT5

L'utilitaire fonctionne avec des lignes horizontales : Prof1, Prof2, Loss1, Loss2.

Ces lignes, qui ont des noms strictement fixes, sont dessinées par le trader indépendamment sur n'importe quel graphique de son terminal.

Il existe des options permettant de créer toutes les lignes à la fois ou de sélectionner l'une des quatre.

Le but des lignes devient évident lorsqu’on regarde leurs noms.

Les lignes Prof1 et Prof2 indiquent les niveaux de Take Profit de la transaction, mais sont présentées sous une forme visuelle, ce qui permet au trader de percevoir plus facilement les informations.

Les lignes Loss1 et Loss2 reflètent le niveau Stop Loss, créant une représentation claire et visuelle des risques.

Ainsi, cet outil permet de créer une visualisation claire des niveaux clés, permettant aux traders de prendre des décisions plus éclairées.





La particularité de cet utilitaire est qu'en l'installant sur un seul graphique, vous obtenez la possibilité de travailler avec des lignes sur n'importe quel graphique terminal. L'utilitaire expert détecte automatiquement toutes les lignes Prof1, Prof2, Loss1, Loss2 dans le terminal et génère des informations sur toutes les transactions sur l'instrument (bénéfice, perte, quantité).

Le premier objectif de l’utilitaire est de fournir des informations sur les profits et les pertes.

Utilisez les lignes Stop et Profit pour clôturer les transactions = faux Information uniquement, le symbole OFF sous les lignes interdit la clôture des transactions.

Calculez et placez une ligne de ce type sous les lignes : Prof1 OFF +584$/19 -396$/7 = +187$/26

Explication : Nom de la ligne, ON ou OFF si la ligne est active ou non, le montant des transactions rentables et la quantité, puis le montant des pertes et la quantité, et enfin les montants finaux.

S'il n'y a pas de perte, alors le stock ressemble à ceci : Prof1 OFF +910$/9 Les 9 transactions sont rentables et le montant du bénéfice = 910$.

Ici, au lieu de la ligne Prof1, l'une des 4 lignes acceptables.

Le deuxième objectif de l’utilitaire est de clôturer des transactions.

Utilisez les lignes d'arrêt et de profit pour clôturer les transactions = vrai. Le mode de clôture de transaction est activé.

Le mode ON sous la ligne indique que les transactions peuvent être fermées.

La procédure de clôture des transactions RENTABLES.

Toutes les transactions d'ACHAT avec profit, où le prix BID du symbole est supérieur à la ligne Prof1 ou Prof2.

Toutes les transactions de VENTE avec profit, où le prix ASK du symbole est inférieur à la ligne Prof1 ou Prof2.

La procédure de clôture des transactions PERTES.

Toutes les transactions d'ACHAT avec une perte, où le prix ASK du symbole est inférieur à la ligne Loss1 ou Loss2.

Toutes les transactions de VENTE avec une perte, où le prix BID du symbole est supérieur à la ligne Loss1 ou Loss2.