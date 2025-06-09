SimSim Control Deal MT5
- Yardımcı programlar
- Aleksandr Tyunev
- Sürüm: 1.3
- Güncellendi: 9 Haziran 2025
Yardımcı program, "SimSim ARROW" serisi göstergelerden gelen sinyallere dayanarak işlemleri açar.
Uygulama sadece "SimSim ARROW" serisi göstergelerle birlikte çalışmaktadır.
Bu göstergelerin her birinin bir parametresi vardır: "İşlemler: İşlem Yok, Alım ve Satım, Sadece Alım, Sadece Satış."
Bu parametre "Al ve Sat veya Sadece Al veya Sadece Sat" değerine ayarlanırsa, göstergelerin sinyalleri global değişkenler aracılığıyla yardımcı programa gönderilir ve bu da işlemlerin açılmasını sağlar.
Fayda parametreleri.
- Pr_FixLot = 0.0 Sabit lot ile açık işlemler.
- Pr_Risk = 0.0% Risk yüzdesine göre açık işlemler. Hesaplama: LOT = Enstrüman için maksimum lot * Pr_Risk / 100.
- Pr_Fix = 0.0% Mevduat kârını sabitleme yüzdesi. Kâr, miktardan yüksekse = <Pr_Fix*Mevcut bakiye/100>, tüm işlemler kapatılır ve işlem devam eder.
1.2 sürümünden başlayarak, işlem desteği için yeni parametreler tanıtıldı.
- Pr_Prof = 0.0 Pip veya SrHiLow birimlerinde kar seviyesi
- Pr_Stop = 0.0 Pip veya SrHiLow birimlerinde stop seviyesi
- Pr_Breakeven = 0.0 Pip veya SrHiLow birimlerinde karı korumak için breakeven seviyesi
- Pr_TrallProf = 0.0 Pip cinsinden mevcut kar Pr_TrallProfx seviyesinden veya SrHiLow birimlerinden büyükse işlemler için takip eden stop
- Pr_TrallLoss = 0.0 Pip cinsinden mevcut kar Pr_TrallLoss seviyesinden veya SrHiLow birimlerinden küçükse işlemler için takip eden stop
- Pr_PerHiLow = 300 Ortalama SrHiLow değerini hesaplamak için BAR sayısı
Stop, kar vb. seviyeleri için SrHiLow değerini kullanmak sadece piplerden çok daha uygundur.
Farklı zaman dilimleri için kar boyutunu pip cinsinden ayarlamak zordur. 5 dakika ve 6 saat için muhtemelen farklıdırlar. Ve SrHiLow'da belirtirseniz, çok mantıklı olur.
SrHiLow, zaman diliminin ortalama değeridir (Yüksek - Düşük), periyot = Pr_PerHiLow için.
Örneğin, AUDUSD için pip cinsinden ortalama SrHiLow:
M1=8 M2=20 M3=23 M4=27 M5=28 M6=31 M10=40 M12=44 M15=49 M20=58 M30=75 H1=110 H2=166 H3=214 H4=314 H6=349 H8=398 H12=456 D1=603 W1=1574 MN1=3986
Örneğin, (SrHiLow) = 3'teki kar seviyesi ise, M5 için: 3*28 = 74 pip ve H3 için: 3*214=642 pip
Örneğin, XAUUSD için pip cinsinden ortalama SrHiLow:
M1=91 M2=224 M3=252 M4=268 M5=283 M6=344 M10=411 M12=469 M15=494 M20=577 M30=730 H1=1099 H2=1779 H3=2363 H4=2840 H6=2958 H8=3099 H12=3430 D1=4259 W1=6541 MN1=10093
XAUUSD karı (SrHiLow) = 5, M10 karı için: 5*411=2055 pip ve H6 için: 5*2958=14790 pip
Parametre değeri 0,001 ile 10,0 arasındaysa, parametre SrHiLow birimleriyle belirtilir. Bu aralık iş için yeterli olacaktır.
Parametre değeri 10'dan büyükse, pip cinsinden belirtilir.
Parametre örnekleri: Pr_Prof=5 Pr_Stop=1 Pr_Breakeven=0,5 Pr_TrallProf=2 Pr_TrallStop=3
Çok kullanışlı, bu oran tüm zaman dilimleri için olacak, parametre değeri SrHiLow ile çarpılacak ve sayılar pip cinsinden olacak.
"SimSim ARROW" serisinin göstergelerinin listesi:
- SimSim Arrow CCI MT5
- SimSim Arrow RSI MT5
- SimSim Arrow ADX MT5
- SimSim Arrow 2MA MT5
- SimSim Arrow BEAR MT5
- SimSim Arrow MACD MT5
- SimSim Arrow BULLS MT5
- SimSim Arrow Stochastic MT5
- SimSim Arrow Momentum MT5
- SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
- SimSim Arrow Signal MT5
- SimSim ARROW Ichimoku MT5