SimSim Control Deal MT5

Yardımcı program, "SimSim ARROW" serisi göstergelerden gelen sinyallere dayanarak işlemleri açar.

Uygulama sadece "SimSim ARROW" serisi göstergelerle birlikte çalışmaktadır.



Bu göstergelerin her birinin bir parametresi vardır: "İşlemler: İşlem Yok, Alım ve Satım, Sadece Alım, Sadece Satış."

Bu parametre "Al ve Sat veya Sadece Al veya Sadece Sat" değerine ayarlanırsa, göstergelerin sinyalleri global değişkenler aracılığıyla yardımcı programa gönderilir ve bu da işlemlerin açılmasını sağlar.



Fayda parametreleri.

Pr_FixLot = 0.0 Sabit lot ile açık işlemler. Pr_Risk = 0.0% Risk yüzdesine göre açık işlemler. Hesaplama: LOT = Enstrüman için maksimum lot * Pr_Risk / 100. Pr_Fix = 0.0% Mevduat kârını sabitleme yüzdesi. Kâr, miktardan yüksekse = <Pr_Fix*Mevcut bakiye/100>, tüm işlemler kapatılır ve işlem devam eder.

1.2 sürümünden başlayarak, işlem desteği için yeni parametreler tanıtıldı.

Pr_Prof = 0.0 Pip veya SrHiLow birimlerinde kar seviyesi Pr_Stop = 0.0 Pip veya SrHiLow birimlerinde stop seviyesi Pr_Breakeven = 0.0 Pip veya SrHiLow birimlerinde karı korumak için breakeven seviyesi Pr_TrallProf = 0.0 Pip cinsinden mevcut kar Pr_TrallProfx seviyesinden veya SrHiLow birimlerinden büyükse işlemler için takip eden stop Pr_TrallLoss = 0.0 Pip cinsinden mevcut kar Pr_TrallLoss seviyesinden veya SrHiLow birimlerinden küçükse işlemler için takip eden stop Pr_PerHiLow = 300 Ortalama SrHiLow değerini hesaplamak için BAR sayısı



Stop, kar vb. seviyeleri için SrHiLow değerini kullanmak sadece piplerden çok daha uygundur.

Farklı zaman dilimleri için kar boyutunu pip cinsinden ayarlamak zordur. 5 dakika ve 6 saat için muhtemelen farklıdırlar. Ve SrHiLow'da belirtirseniz, çok mantıklı olur.

SrHiLow, zaman diliminin ortalama değeridir (Yüksek - Düşük), periyot = Pr_PerHiLow için.



Örneğin, AUDUSD için pip cinsinden ortalama SrHiLow:

M1=8 M2=20 M3=23 M4=27 M5=28 M6=31 M10=40 M12=44 M15=49 M20=58 M30=75 H1=110 H2=166 H3=214 H4=314 H6=349 H8=398 H12=456 D1=603 W1=1574 MN1=3986

Örneğin, (SrHiLow) = 3'teki kar seviyesi ise, M5 için: 3*28 = 74 pip ve H3 için: 3*214=642 pip



Örneğin, XAUUSD için pip cinsinden ortalama SrHiLow:

M1=91 M2=224 M3=252 M4=268 M5=283 M6=344 M10=411 M12=469 M15=494 M20=577 M30=730 H1=1099 H2=1779 H3=2363 H4=2840 H6=2958 H8=3099 H12=3430 D1=4259 W1=6541 MN1=10093

XAUUSD karı (SrHiLow) = 5, M10 karı için: 5*411=2055 pip ve H6 için: 5*2958=14790 pip

Parametre değeri 0,001 ile 10,0 arasındaysa, parametre SrHiLow birimleriyle belirtilir. Bu aralık iş için yeterli olacaktır.

Parametre değeri 10'dan büyükse, pip cinsinden belirtilir.

Parametre örnekleri: Pr_Prof=5 Pr_Stop=1 Pr_Breakeven=0,5 Pr_TrallProf=2 Pr_TrallStop=3

Çok kullanışlı, bu oran tüm zaman dilimleri için olacak, parametre değeri SrHiLow ile çarpılacak ve sayılar pip cinsinden olacak. "SimSim ARROW" serisinin göstergelerinin listesi:

Başlangıçta, hizmet bir "Kontrol Ticareti" olarak tasarlandı ve göstergeden gelen sinyale göre minimum lotlu bir pozisyon açıldı. Bu adım, tüccara sanki yüzmeden önce suları test ediyormuş gibi yavaşça piyasaya girme fırsatı sağlar. Daha sonra yatırımcı eylemlerine güven kazandıkça lot büyüklüğünü artırma özgürlüğünü kazanır, bu da onun piyasanın ritmine uyum sağlamasına ve konumunu artırmasına olanak tanır. Böyle bir algoritma, yalnızca ticaret sürecini kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda size her adımda boyut ve ölçünün önemini hatırlatan vazgeçilmez bir yardımcı olacaktır. Sadelik ve işlevselliği birleştiren bu yardımcı program, yalnızca bir araç değil aynı zamanda finansal fırsatlar dünyasında sadık bir yol arkadaşı biçimini alır.