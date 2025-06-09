SimSim Control Deal MT5

Yardımcı program, "SimSim ARROW" serisi göstergelerden gelen sinyallere dayanarak işlemleri açar.

Uygulama sadece "SimSim ARROW" serisi göstergelerle birlikte çalışmaktadır.

Bu göstergelerin her birinin bir parametresi vardır: "İşlemler: İşlem Yok, Alım ve Satım, Sadece Alım, Sadece Satış."
Bu parametre "Al ve Sat veya Sadece Al veya Sadece Sat" değerine ayarlanırsa, göstergelerin sinyalleri global değişkenler aracılığıyla yardımcı programa gönderilir ve bu da işlemlerin açılmasını sağlar.

Fayda parametreleri.
  1. Pr_FixLot = 0.0 Sabit lot ile açık işlemler.
  2. Pr_Risk = 0.0% Risk yüzdesine göre açık işlemler. Hesaplama: LOT = Enstrüman için maksimum lot * Pr_Risk / 100.
  3. Pr_Fix = 0.0% Mevduat kârını sabitleme yüzdesi. Kâr, miktardan yüksekse = <Pr_Fix*Mevcut bakiye/100>, tüm işlemler kapatılır ve işlem devam eder.
1.2 sürümünden başlayarak, işlem desteği için yeni parametreler tanıtıldı.
  1. Pr_Prof = 0.0 Pip veya SrHiLow birimlerinde kar seviyesi
  2. Pr_Stop = 0.0 Pip veya SrHiLow birimlerinde stop seviyesi
  3. Pr_Breakeven = 0.0 Pip veya SrHiLow birimlerinde karı korumak için breakeven seviyesi
  4. Pr_TrallProf = 0.0 Pip cinsinden mevcut kar Pr_TrallProfx seviyesinden veya SrHiLow birimlerinden büyükse işlemler için takip eden stop
  5. Pr_TrallLoss = 0.0 Pip cinsinden mevcut kar Pr_TrallLoss seviyesinden veya SrHiLow birimlerinden küçükse işlemler için takip eden stop
  6. Pr_PerHiLow = 300 Ortalama SrHiLow değerini hesaplamak için BAR sayısı


Stop, kar vb. seviyeleri için SrHiLow değerini kullanmak sadece piplerden çok daha uygundur.
Farklı zaman dilimleri için kar boyutunu pip cinsinden ayarlamak zordur. 5 dakika ve 6 saat için muhtemelen farklıdırlar. Ve SrHiLow'da belirtirseniz, çok mantıklı olur.
SrHiLow, zaman diliminin ortalama değeridir (Yüksek - Düşük), periyot = Pr_PerHiLow için.

Örneğin, AUDUSD için pip cinsinden ortalama SrHiLow:
M1=8 M2=20 M3=23 M4=27 M5=28 M6=31 M10=40 M12=44 M15=49 M20=58 M30=75 H1=110 H2=166 H3=214 H4=314 H6=349 H8=398 H12=456 D1=603 W1=1574 MN1=3986
Örneğin, (SrHiLow) = 3'teki kar seviyesi ise, M5 için: 3*28 = 74 pip ve H3 için: 3*214=642 pip

Örneğin, XAUUSD için pip cinsinden ortalama SrHiLow:
M1=91 M2=224 M3=252 M4=268 M5=283 M6=344 M10=411 M12=469 M15=494 M20=577 M30=730 H1=1099 H2=1779 H3=2363 H4=2840 H6=2958 H8=3099 H12=3430 D1=4259 W1=6541 MN1=10093
XAUUSD karı (SrHiLow) = 5, M10 karı için: 5*411=2055 pip ve H6 için: 5*2958=14790 pip

Parametre değeri 0,001 ile 10,0 arasındaysa, parametre SrHiLow birimleriyle belirtilir. Bu aralık iş için yeterli olacaktır.
Parametre değeri 10'dan büyükse, pip cinsinden belirtilir.
Parametre örnekleri: Pr_Prof=5 Pr_Stop=1 Pr_Breakeven=0,5 Pr_TrallProf=2 Pr_TrallStop=3
Çok kullanışlı, bu oran tüm zaman dilimleri için olacak, parametre değeri SrHiLow ile çarpılacak ve sayılar pip cinsinden olacak.

"SimSim ARROW" serisinin göstergelerinin listesi:

  1. SimSim Arrow CCI MT5
  2. SimSim Arrow RSI MT5
  3. SimSim Arrow ADX MT5
  4. SimSim Arrow 2MA MT5
  5. SimSim Arrow BEAR MT5
  6. SimSim Arrow MACD MT5
  7. SimSim Arrow BULLS MT5
  8. SimSim Arrow Stochastic MT5
  9. SimSim Arrow Momentum MT5
  10. SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
  11. SimSim Arrow Signal MT5
  12. SimSim ARROW Ichimoku MT5
Başlangıçta, hizmet bir "Kontrol Ticareti" olarak tasarlandı ve göstergeden gelen sinyale göre minimum lotlu bir pozisyon açıldı. Bu adım, tüccara sanki yüzmeden önce suları test ediyormuş gibi yavaşça piyasaya girme fırsatı sağlar. Daha sonra yatırımcı eylemlerine güven kazandıkça lot büyüklüğünü artırma özgürlüğünü kazanır, bu da onun piyasanın ritmine uyum sağlamasına ve konumunu artırmasına olanak tanır. Böyle bir algoritma, yalnızca ticaret sürecini kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda size her adımda boyut ve ölçünün önemini hatırlatan vazgeçilmez bir yardımcı olacaktır. Sadelik ve işlevselliği birleştiren bu yardımcı program, yalnızca bir araç değil aynı zamanda finansal fırsatlar dünyasında sadık bir yol arkadaşı biçimini alır.

Önerilen ürünler
TickStorm Scalper EA
Sarvarbek Abduvoxobov
4 (4)
Uzman Danışmanlar
TickStorm Scalper EA 2.0 Rule-Based Swing Scalper Expert for XAUUSD (Gold) Disclaimer TickStorm Scalper EA 2.0   is a free, rule-based automated trading system developed for MetaTrader 5. Use of this Expert Advisor is entirely at the user’s own discretion and responsibility. The author assumes no liability for any financial outcomes, losses, or operational errors resulting from the use of this software. Trading leveraged instruments such as Forex, CFDs, or Gold (XAUUSD) involves significant ris
FREE
Trend Line Reverse
Abhishek Yadav
Yardımcı programlar
The Trend Line Reverse Expert Advisor is a highly innovative and powerful tool that enables traders to effortlessly identify and trade trends in the financial markets. With this advanced tool, you can easily draw trend lines on your MT5 chart, and the EA will automatically buy or sell when the price reaches the trend line. This EA is user-friendly and requires minimal setup. You can simply attach it to your chart and start drawing up to three trend lines where you anticipate the price to reverse
FREE
Exp5 COPYLOT MASTER for MT5
Vladislav Andruschenko
4.4 (10)
Yardımcı programlar
Exp5 - COPYLOT MASTER, МetaТrader 5 ve MetaTrader 4 için bir ticaret fotokopisidir. Forex işlemlerini herhangi bir hesaptan kopyalar. Kurulum Bu Uzman Danışman, bir ana fotokopi makinesidir. İşlemleri kopyalamak istediğiniz terminale Expert Advisor'ı kurun. Herhangi bir metin etiketi adını pathWrite olarak belirtin, örneğin "KOPYALA". İşlemleri kopyalamak istediğiniz terminale COPYLOT MASTER for MT5 yükleyin. Ardından, kopyalamak istediğiniz   MT4   terminaline COPYLOT Client MT4'ü kurun.   Veya
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Yardımcı programlar
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
SMC Workflow Auto EA
Choawana Malaikitsanachalee
Uzman Danışmanlar
EN — Product Description SMC Workflow Auto EA — FVG-first with BOS Confirmation Expert Advisor that trades only when a Smart-Money-Concepts setup appears: Fair Value Gap (FVG) entry after Break of Structure (BOS) confirmation , with optional filters (trend EMA, OB proximity, FVG mid-zone, min gap). The EA includes robust risk controls (fixed lot default, lot cap, margin-aware sizing, BE & ATR trailing) and market-validation safeguards for brokers that restrict “close to market” modifications. W
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
Uzman Danışmanlar
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and nett ing accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
Göstergeler
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Yardımcı programlar
MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indicator Description: MultiTimeframe Info Feed (MIF) is a smart MQL5 indicator that displays a dynamic, real-time info panel directly on your chart, offering powerful insight into current market conditions. Key features include: Real-time display of Open, High, Low, Close, and live Tick price Tick Rate (ticks per second) for assessing market activity Auto-calculated Entry Price on new candle formation Signal direction detection (BUY / SELL) Price action pattern re
FREE
Handy Renko Chart
Handy Ban
Yardımcı programlar
This indicator creates a Renko-based custom symbol in MetaTrader 5. Renko charts are built using price movement only, not time, making them useful for analyzing trends and filtering noise. Features Customizable brick size in points. Option to calculate brick size using ATR (adaptive). Ability to show or hide wicks. Creates and updates a custom Renko chart symbol. Automatically opens the chart window (optional). Maintains a limited bar history for performance. Inputs BrickSizePoints – brick size
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Uzman Danışmanlar
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Yardımcı programlar
Amaç: Market Watch 'taki tüm sembolleri default.tpl şablonu ile mevcut zaman diliminde (TF) otomatik olarak açar ve aktif olmayan tüm grafikleri kapatır. Manuel işlem gerektirmeden birden fazla enstrümanı hızlı analiz etmek için idealdir! Özellikler: Otomasyon: Tek tıklamayla onlarca grafiği açar. Güvenlik: Gereksiz grafikleri kapatır, aktif grafiği korur. Esneklik: Özel default.tpl şablonunuzu kullanır (önceden yapılandırın!). Mevcut Zaman Dilimi: Grafikler, script çalıştırıldığı
FREE
Trade AST Pro
Pablo Luis Prieto Navarro
Yardımcı programlar
Boost Your Trading with the Trade AST PRO Imagine having a   personal trading assistant   that transforms how you trade. With our EA, success is just one click away:   Drag & Drop Smart Setup Place entry, SL and TP by simply dragging lines on the chart Automatic real-time risk and volume calculations Instant adaptation to every market move   Lightning-Fast Execution Direct BUY/SELL buttons on the chart MARKET mode for instant entry PENDING mode for planned trades   Auto Mobile Mirror Co
FREE
TheTrendHunterMax
Salvador Ursua
Yardımcı programlar
Short description : TheTrendHunterMax   is a LIMITED VERSION tool that can be used either as a trading robot for automated trading or just a signal provider for manual trading.  As an EA, it uses the techniques we usually employ in trading like determining the highs and lows on the trading chart. With this, it determines the trend convergence and divergence in the chart. Combined with the volatility, price movements, it analyzes the possible order type that can be most profitable. By default,
FREE
FX Market Snapshot
Pedro Roberto Diez San Jose
Yardımcı programlar
Free for a limited time: master the market with FX Market Snapshot Turn Forex market activity into quantifiable, automated decisions with FX Market Snapshot — the tool designed for serious traders seeking an edge through objective data and fast, reliable actions. Key Features ️ Exportable data for AI : generate custom CSV reports ready to analyze with your favorite AI engine, and get high-probability trade suggestions by combining key market data like strength, volume, volatility,
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.53 (30)
Göstergeler
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Trend Catcher EA Pro — En çok beğenilen Trend Catcher indikatörüne dayanır ve yoğun talepler üzerine sonunda Trend Catcher EA yayınlanmıştır. Algoritmik otomasyonu, doğrudan manuel kontrol ile birleştiren yeni nesil bir Expert Advisor. Size piyasada tam hakimiyet sağlar. Hızlı, uyarlanabilir ve netlik, performans ve karar özgürlüğü arayan traderlar için tasarlanmıştır. EURUSD için gerçek tick (99,9%) verileri ile özel olarak optimize edilmiştir. Repaint yok, yeniden çizim yok, gecikme yok — isti
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.67 (48)
Yardımcı programlar
Have you missed any tools or shortcuts in Meta Trader? Simple things that would make your daily trading much easier ? We have the solution for you: our Trade Panel! This is an EA tool (Expert Advisor) that, if configured to controll all symbols, needs to be loaded only once. This is the Lite version (free) of our tool. Professional version:   https://www.mql5.com/en/market/product/42658 If you have some problemas with the shortcut buttons on chart on unpinned mode try change the tickets digi
FREE
Imperium Mini
Hugo Garcia
Uzman Danışmanlar
Türkçe Imperium Mini — Imperium projesinin özü Resmî web sitesi: https://imperiumtrading-ai.vercel.app Imperium, ekibimiz tarafından geliştirilen profesyonel bir alım satım sisteminin felsefesini ve karar verme mantığını yansıtır. Açık, istikrarlı ve erişilebilir bir deneyim sunmak üzere tasarlanmış olup, Imperium teknolojisinin analiz yapısını ve algoritmik piyasa yönetimini keşfetmenizi sağlar. Bu model, Imperium evrenini keşfetmek ve yaklaşımının titizliğini anlamak için mükemmel
FREE
Equity monitor
Vasiliy Pritchin
Yardımcı programlar
Equity monitor This is a simple means change informer. I wrote it for myself, maybe someone will need it... 1. Displays the change in funds for the day. Every day, when the terminal is first launched, it remembers the current funds and monitors changes throughout the day. 2. The first day of the month, well remembers the money and, within months, to monitor changes. 3. Well, it displays the profit of the open position. To work, you need to create 4 global variables: gvarEqityDay , gvarEq
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Bu gösterge, klasik Donchian Kanalı ’nın geliştirilmiş bir versiyonudur ve gerçek işlem için pratik işlevlerle zenginleştirilmiştir. Standart üç çizgiye (üst, alt ve orta çizgi) ek olarak sistem breakout (fiyat kırılımı) noktalarını tespit eder ve bunları grafikte oklarla görsel olarak gösterir. Ayrıca grafiği sadeleştirmek için mevcut trend yönünün tersindeki çizgi yalnızca görüntülenir. Gösterge şunları içerir: Görsel sinyaller : Kırılım sırasında renkli oklar Otomatik bildiriml
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Uzman Danışmanlar
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Exodus Account Protector
Jonel Agustin Mawirat
4.2 (5)
Yardımcı programlar
Description: Protect your live or evaluation accounts by not letting it hit the maximum daily draw down! This utility is best for prop firms such as FTMO and MFF(MyForexFunds) and etc. Guide:   Apply to EURUSD 1m Chart. Default Settings: Maximum Draw Down Balance: 4% Account Balance. Maximum Draw Down Equity: 4% Account Balance Target Profit Balance: 1% Account Balance. Target Profit Equity: 1% Account Balance. Time To Reset: 16:57 to 16:58 GMT Behavior: Setting starting_balance to 0 will auto
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4.11 (9)
Uzman Danışmanlar
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
Backtesting PRO
Raul Benjamin Correa Reyes
Yardımcı programlar
Backtesting PRO: Make a review of the market based on the available history of your broker. Practice your strategies and verify them in seconds. Remember to maintain excellent risk management, check your days and hours of operation. R emember to start it in the shortest period to operate. Any questions or suggestions can be sent to this email: autoeducacion0110@gmail.com
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Yardımcı programlar
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
Second Level Candles And Alligator Indicators
Chun Cai Lu
5 (1)
Yardımcı programlar
Second Level Candles And Alligator Indicators 每12秒产生一个K线，而且自带Alligator指标，对超短线选手交易非常有帮助。程序启动时可能不成功，是因为MT5 MqlTick 数据加载少的原因。可以通过修改显示的数据参数避免，比如display=100，程序正常之后再将参数调大 display=300 。如果数据不正常，也可以采用重新加载的方式解决。 如果您对这个指标有任何建议，请联系作者。  Second Level Candles And Alligator Indicators  produced a candle per 12 seconds,include Alligator, it's helpful to Short-Term Trading。You'd better reload the indicator every start MT5 or change display parameter to reslove data bug. Please attach author when  you had some su
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (23)
Göstergeler
Bu bilgi göstergesi her zaman hesaptaki güncel durumdan haberdar olmak isteyenler için faydalı olacaktır. -   Daha kullanışlı göstergeler Gösterge, puan cinsinden kâr, yüzde ve para birimi gibi verilerin yanı sıra mevcut çiftin spreadini ve mevcut zaman diliminde çubuğun kapanmasına kadar geçen süreyi görüntüler. Bilgi satırını grafiğe yerleştirmek için birkaç seçenek vardır: Fiyatın sağında (fiyatın arkasında); Yorum olarak (grafiğin sol üst köşesinde); Ekranın seçilen köşesinde. Bilgi ayırıcı
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Yardımcı programlar
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro, MetaTrader 5 için tasarlanmış otomatik bir işlem sistemidir. Giriş ve çıkış noktalarını tanımlamak için Fibonacci tabanlı fiyat seviyelerini trend ve yapı analiziyle birleştirir. EA hem uzun hem de kısa pozisyonları destekler ve yerleşik risk yönetimi parametreleri içerir. Temel Özellikler: • Giriş, SL ve TP noktalarını çizmek için Fibonacci geri çekilme ve uzatma mantığını kullanır. • Yapılandırılabilir lot büyüklüğü ve zarar durdurma/kâr alma seviyeleri •
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (198)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (565)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (114)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT5   ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da,   Local Trade Copier EA MT5 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi s
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (141)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (12)
Yardımcı programlar
Beta Sürümü Telegram to MT5 Signal Trader resmi alfa sürümüne neredeyse hazır. Bazı özellikler hâlâ geliştirilmekte olup küçük hatalarla karşılaşabilirsiniz. Sorun yaşarsanız lütfen bildirin, geri bildiriminiz yazılımın herkes için gelişmesine yardımcı olur. Fiyat 20 satıştan sonra artacaktır. Kalan $90 kopya: 15/20 . Telegram to MT5 Signal Trader , Telegram kanallarından veya gruplarından gelen işlem sinyallerini otomatik olarak MetaTrader 5 hesabınıza kopyalayan güçlü bir araçtır. Herkese aç
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (92)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (4)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Yardımcı programlar
OrderManager 'ı Tanıtıyoruz: MT5 için Devrim Niteliğinde Bir Yardımcı Program Yepyeni Order Manager yardımcı programı ile MetaTrader 5 için işlemlerinizi bir profesyonel gibi yönetin. Basitlik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan Order Manager, her işlemle ilişkilendirilen riski kolayca tanımlamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır, böylece bilinçli kararlar alabilir ve ticaret stratejinizi optimize edebilirsiniz. OrderManager hakkında daha fazla bilgi için lütfen
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Smart Stop Scanner – Çoklu Varlık Stop-Loss Yönetimi, Netlik ve Otomasyon Genel Bakış Smart Stop Scanner, stop-loss takibini bir üst seviyeye taşır — aynı anda birden fazla piyasayı izleyen veya otomatik, verimli işlem akışlarını tercih eden traderlar için tasarlanmıştır. Smart Stop Indicator'ın mantığını etkileşimli bir MetaTrader paneline aktarır ve onlarca sembolü eş zamanlı analiz eder. Her enstrüman için güncel stop bölgelerini, durum değişikliklerini, yeni ve kırılmış stop seviyelerini v
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Yardımcı programlar
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Yardımcı programlar
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Yardımcı programlar
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.43 (7)
Yardımcı programlar
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Yardımcı programlar
Cerberus the Equity Watcher , hesap öz sermayenizi sürekli olarak izleyen ve hatalı EA'ların veya isteğe bağlı bir tüccarsanız duygusal davranışınızın neden olduğu büyük düşüşlerden kaçınan bir risk yönetimi aracıdır. Hatalar içerebilecek veya beklenmedik piyasa koşullarında iyi performans göstermeyebilecek EA'lara güvenen sistematik tüccarlar için son derece yararlıdır. Cerberus, bir minimum öz sermaye değeri ve (isteğe bağlı olarak) bir maksimum değer belirlemenize izin verir, bunlardan herhan
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.56 (32)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ5> МТ5, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Yardımcı programlar
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.75 (4)
Yardımcı programlar
*** Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş gerçek zamanlı bir piyasa analiz aracıdır. Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, yatırımcıların piyasa yapısını daha sistematik ve net bir şekilde analiz etmelerine yardımcı olmak, işlem verimliliğini artırmak ve stratejiniz için uzun vadeli sürdürülebilirlik yaratmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu araç, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayanmaktadır. Birden fazla zaman dilim
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT5'inize kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT4 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek isterseniz lütfen kullanıcı kı
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (11)
Yardımcı programlar
DashPlus , MetaTrader 5 platformunda işlem verimliliğinizi ve etkinliğinizi artırmak için tasarlanmış gelişmiş bir işlem yönetim aracıdır. Risk hesaplama, emir yönetimi, gelişmiş ızgara sistemleri, grafik tabanlı araçlar ve performans analitiği gibi kapsamlı bir özellik yelpazesi sunar. Temel Özellikler 1. Kurtarma Izgarası Olumsuz piyasa koşullarında işlemleri yönetmek için ortalama alma ve esnek bir ızgara sistemi uygular. İşlem kurtarma çabalarını optimize etmek için stratejik giriş ve çıkış
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Yardımcı programlar
MT5 için ticari kopyalayıcı, МetaТrader 5 platformu için bir ticari kopyalayıcıdır   . arasındaki   forex işlemlerini kopyalar.       COPYLOT MT5 sürümü için   herhangi bir hesap   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (veya COPYLOT MT4 sürümü için   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) Güvenilir fotokopi makinesi! MT4 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri Ayrıca МТ4 terminali   (МТ4   -  
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (6)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT5'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır. [ Instructions and DEMO ] Temel Özellikler Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kimlik
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 5 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Desteklenen özel sembollerle herhangi bir gösterge ve danışman kullanabilirsiniz. Onlarla çalışmak, standart grafiklerde işlem yapmak kadar
News Filter Tool
Henry Lyubomir Wallace
5 (2)
Yardımcı programlar
Haber Olayı İçgörüleriyle İşlemlerinizi Geliştirin Hızlı tempolu işlem dünyasında, haber olayları piyasa fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu olayların fiyat hareketlerini nasıl etkilediğini anlamak, volatil dönemlerde işlemlerinizi yönetmek için kritik önem taşır. News Tool EA, hem geçmiş hem de yaklaşan haber olaylarına dair içgörüler sağlamak üzere tasarlanmıştır ve bilinçli işlem kararları almanıza yardımcı olur. Bu EA strateji test cihazında çalıştırılamaz. KULLANICI KILAVUZU Ana Öz
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Yardımcı programlar
Yatırım Sermayenizi Zahmetsizce Koruyun Yatırım sermayenizi korumak, onu büyütmek kadar önemlidir. KT Equity Protector, kişisel risk yöneticiniz olarak hesabınızın öz sermayesini sürekli izler ve önceden belirlenmiş kar hedeflerine veya zarar durdur seviyelerine ulaşıldığında tüm açık ve bekleyen emirleri kapatarak kayıpları önler veya karları güvence altına alır. Duygusal kararlar yok, tahmin yürütmeye gerek yok — sadece sizin yerinize yorulmadan çalışan güvenilir bir sermaye koruma sistemi. KT
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 5 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT4 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Yazarın diğer ürünleri
SimSim Active Take and StopLoss Lines MT5
Aleksandr Tyunev
Yardımcı programlar
Yardımcı program yatay çizgilerle çalışır: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. İsimleri kesin olarak belirlenmiş olan bu çizgiler, trader tarafından terminalindeki herhangi bir grafik üzerinde bağımsız olarak çizilir. Tüm hatları bir kerede oluşturma veya dördünden herhangi birini seçme seçenekleri mevcuttur. Hatların amacı, isimlerine bakıldığında açıkça ortaya çıkıyor. Prof1 ve Prof2 satırları, işlem için Kar Al seviyelerini gösterir, ancak görsel bir biçimde sunulduğu için yatırımcının bilgiyi algıl
SimSim Control Deal
Aleksandr Tyunev
Yardımcı programlar
Araç, "SimSim ARROW" indikatör serisinden gelen sinyallere dayanarak işlemleri açar. MetaTrader 5 için sürüm Uygulama sadece " SimSim ARROW " serisi göstergelerle birlikte çalışmaktadır. Bu göstergelerin her birinin bir parametresi vardır: "İşlemler: İşlem Yok, Alım ve Satım, Sadece Alım, Sadece Satış." Bu parametre "Al ve Sat veya Sadece Al veya Sadece Sat" değerine ayarlanırsa, göstergelerin sinyalleri global değişkenler aracılığıyla yardımcı programa gönderilir ve bu da işlemlerin açılması
FREE
SimSim Expert Assistant
Aleksandr Tyunev
Yardımcı programlar
"SimSim Expert Assistant" утилита для сопровождению сделок трейдера в терминале МТ4. Утилита бесплатная, пользуйтесь. Кроме того, утилита открывает сделки по сигналам индикаторов SimSim Trading (через глобальные). Параметр индикатора "Signal shaping for SimSim Expert Assistan" указывает на это. Как работать с утилитой. Expert Assistant работает в терминале МТ4 и устанавливается в папку Expert, в утилите нет ни одного параметра при старте. Все параметры находятся в списке глобальных переменных
FREE
SimSim arrow open up or down
Aleksandr Tyunev
5 (1)
Göstergeler
SimSim arrow open up or down The indicator calculates and summarizes data from 23 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. The indicator
SimSim Histogram open up or down
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Histogram open up or down The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader determines for himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level, and color the histogram by color: buy, sell or neutral value. The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. FIRST Trial on TRIAL - THEN RENT or
SimSim Tournament Currency Strength Table
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Tournament Currency Strength Table   This is a multi-currency indicator; it shows the relative strength of the currency and 28 major currency pairs. There are many similar indicators on the market, but let there be one more. In this indicator, unlike others, you can specify weighting factors for each timeframe. Weighting factors. Why are they? Each trader prefers to work with a specific time frame, which is the main one for him, and the signals from him are most important. Examples of s
SimSim Histogram and Arrow UpDown
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. And the main user chooses the indicators necessary for him and indicates the parameters of these indicators
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Indicator. "Indicator wave or Indicator Ma". Using 23 standard indicators and the author's algorithm, the levels of purchases (from 0 to +100) and sales (from 0 to -100) are calculated. Then, using the calculated levels, the "Wave Indicator" draws a wave with 21 moving averages. The wave number is equal to the averaging period of the calculated levels. Waves # 1 - 7 Fast Moving Averages Waves from No. 8 -14 moving averages Waves from No. 15-21 slow moving averages Looking at the figures drawn
SimSim Trading Arrow
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Это стрелочный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. Индикатор перерисовывается только на нулевой свечи, поэтому решения принимаются после закрытия свечи с новым сигналом, и сигнал
SimSim Trading Line
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Это линейный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и рассчитывает уровень сигнала, который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. При пересечении нулевого уровня индикатора снизу вверх можно рассматривать покупки. При пересечении нулевого уровня сверху вни
SimSim Trading Histogram
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Это индикатор гистограмма. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения, цвета гистограммы показывают когда возможны покупки а когда продажи, или нейтральный цвет - сделать паузу. Индикатор перерисов
SimSim Trading Simple Signal
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
MT4 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ4, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
SimSim Line KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Çok basit ama etkili bir gösterge. Ichimoku göstergesinin KijunSen çizgisine ve bu hattaki oluşturulmuş ortalama MA'ya dayanmaktadır. Al veya Sat sinyali: bu iki çizginin kesişme noktasıdır!!! Ben de ticaret için Ichimoku göstergesinin KijunSen hattını sık sık kullanıyorum, eğer fiyat YÜKSEK ise, sadece SATIŞLAR DÜŞÜK ise SATIN ALMALARI dikkate alıyorum. Ve KijunSen çizgisinin ortalaması alındıktan ve KijunSen MA çizgisi oluşturulduktan sonra, iki çizginin kesişme noktaları ortaya çıktı, bu tica
SimSim Arrow CCI
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow CCI standart bir "Emtia Kanal Endeksi" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 Sıfır değerinden itibaren sapmalar. Göstergenin sıfır seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat sıfır +- Delta seviye çizgisini geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olar
SimSim Arrow RSI
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow RSI standart bir "Göreceli Güç Endeksi" indikatörüdür, ancak ok versiyonudur. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 50 değerinden itibaren sapmalar. 50 göstergesinin seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 50 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak
SimSim Arrow BEARPower
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow BEAR standart bir "Bears Power" göstergesidir, ancak ok versiyonudur. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 Sıfır değerinden itibaren sapmalar. Göstergenin sıfır seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat sıfır çizgisini +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacakt
SimSim Arrow BULLSPower
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow BULLS standart bir "Bulls Power" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 Sıfır değerinden itibaren sapmalar. Göstergenin sıfır seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat sıfır çizgisini +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılac
SimSim Arrow MACD
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow MACD, standart bir "Hareketli Ortalamalar Yakınsama/Uzaklaşma" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 Sıfır değerinden itibaren sapmalar. Göstergenin sıfır seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge 1 veya 2 ok sinyali üretir: Ana_hat sıfır seviyesini geçer +- Delta Signal_line sıfır seviyesini +- Delta'yı geçiyor İşlem için "KONTRO
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Momentum standart bir "Momentum" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 100 değerinden itibaren sapmalar. 100 göstergesinin seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 100 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak a
SimSim Arrow KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow KijunSen Plus MA tescilli bir ok göstergesidir. Orijinal indikatörün KijuSen ve MA çizgileri içeren versiyonu. MetaTrader 5 için sürüm Kijun-sen çizgisi MA çizgisini geçtiğinde gösterge sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEA L" yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak
SimSim Arrow 2MA
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow 2MA 2 standart MA indikatörüdür. Okun kesiştiği nokta işlem sinyalidir. MetaTrader 5 için sürüm Göstergelerin parametreleri standart MA göstergelerine benzemektedir, biri yavaş MA, diğeri hızlı MA. Kesişim noktasında işlem sinyali oluşur. Hızlı MA çizgisi yavaş MA çizgisini geçtiğinde indikatörler sinyal üretir.  İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır.. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına u
SimSim Arrow ADX
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow ADX standart bir "Ortalama Yön Hareket Endeksi" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEAL " yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak hizmet etmektir. Gösterge ile bu yar
SimSim Arrow Simple Signal
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Simple Signal tescilli bir ok göstergesidir. MetaTrader 5 için sürüm Bu çok basit bir göstergedir, sadece bir parametresi vardır, göstergenin hesaplanması için gereken süre. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEAL " yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak hizmet etmektir. Gösterge ile bu
SimSim Arrow Stochastic
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Stochastic, standart bir "Stokastik Osilatör" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 50 değerinden itibaren sapmalar. 50 göstergesinin seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 50 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik
SimSim Active Take and StopLoss Lines
Aleksandr Tyunev
Yardımcı programlar
Yardımcı program yatay çizgilerle çalışır: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2 . İsimleri kesin olarak belirlenmiş olan bu çizgiler, trader tarafından terminalindeki herhangi bir grafik üzerinde bağımsız olarak çizilir. Tüm hatları bir kerede oluşturma veya dördünden herhangi birini seçme seçenekleri mevcuttur. Hatların amacı, isimlerine bakıldığında açıkça ortaya çıkıyor. Prof1 ve Prof2 satırları, işlem için Kar Al seviyelerini gösterir, ancak görsel bir biçimde sunulduğu için yatırımcının bilgiyi algı
SimSim Arrow Ichimoku
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Ichimoku standart bir "Ichimoku Kinko Hyo" göstergesidir, ancak bir ok versiyonudur. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge 1 ve 2 sinyallerini üretir. Kijun-sen çizgisi fiyat çizgisini geçer.  Kijun-sen çizgisi Tenkan-sen çizgisini geçiyor İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEAL " yardımcı prog
SimSim Arrow 2MA MT5
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow 2MA 2 standart MA indikatörüdür. Okun kesiştiği nokta işlem sinyalidir. MetaTrader 4 için sürüm Göstergelerin parametreleri standart MA göstergelerine benzemektedir, biri yavaş MA, diğeri hızlı MA. Kesişim noktasında işlem sinyali oluşur.  Hızlı MA çizgisi yavaş MA çizgisini geçtiğinde indikatörler sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır.. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına
SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow KijunSen Plus MA tescilli bir ok göstergesidir. Orijinal indikatörün KijuSen ve MA çizgileri içeren versiyonu. MetaTrader 4 için sürüm Kijun-sen çizgisi MA çizgisini geçtiğinde gösterge sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır.. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEAL " yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak hizm
SimSim Trading Simple Signal MT5
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
MT5 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ5, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
SimSim Line KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
5 (1)
Göstergeler
Çok basit ama etkili bir gösterge. Hareketli ortalama MA'nın oluşturulduğu Ichimoku göstergesinin KijunSen çizgisine dayanmaktadır. Bu iki çizgi kesiştiğinde alım veya satım sinyalleri oluşur. Ticaretim için sıklıkla KijunSen gösterge çizgisini kullanırım: Fiyat bu çizginin ÜSTÜNDE olduğunda yalnızca SATIN ALMAYA odaklanırım, ALTINDA olduğunda ise SATMAYA odaklanırım. Ayrıca KijunSen çizgisinin ortalaması alınıp KijunSen hareketli ortalaması oluşturulduktan sonra bu çizgilerin ana kesişim nok
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt