Goldie Gold MT5

Goldie Gold Expert Advisor, yalnızca Metal Gold (XAU/USD) ticareti için tasarlanmış oldukça uzmanlaşmış bir ticaret algoritmasıdır. Bu EA, oynak ticaret seansları sırasında önemli piyasa hareketlerini yakalamak için birden fazla kopuş stratejisinin karmaşık bir kombinasyonunu içerir. İster martingale risk yönetimi yaklaşımını ister geleneksel sabit risk modelini tercih edin, Goldie Gold çeşitli ticaret tercihlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Temel Özellikler

Kırılma Stratejisi Entegrasyonu:

Yüksek olasılıklı kurulumları belirlemek ve ticaret yapmak için birkaç kanıtlanmış kopuş stratejisini birleştirir.
Yanlış kopuşları filtrelemek için gelişmiş mantığı kullanarak doğruluğu ve karlılığı artırır.
Tutarlı performans için hem trend hem de aralıklı piyasa koşullarına uyum sağlar.
Risk Yönetimi Seçenekleri:

Martingale ile:
Ardışık kayıplar durumunda kurtarma işlemleri için bir martingale sisteminin kullanılmasına izin verir.
Risk maruziyetini yönetirken kayıpları kurtarmak için pozisyon boyutlarını dinamik olarak ayarlar.
Martingale Olmadan:
Önceden tanımlanmış kar al (TP) ve zarar durdur (SL) seviyeleriyle daha güvenli, sabit riskli bir model sunar.
Minimum düşüşle istikrarlı hesap büyümesi arayan yatırımcılar için uygundur.
Altın (XAU/USD) için Gelişmiş Ayarlar:

XAU/USD'nin benzersiz oynaklığına ve fiyat davranışına göre uyarlanmış optimize edilmiş parametreler.
Günlük, haftalık veya günlük fiyat hareketleriyle uyumlu hale getirmek için özelleştirilebilir kopuş seviyeleri.
Hızlı hareket eden piyasalarda optimum işlem yürütmeyi sağlamak için spread ve kayma filtreleri içerir.
Otomasyon ve İzleme:

Gerçek zamanlı piyasa analiziyle tamamen otomatik işlem.
Olumsuz piyasa koşulları sırasında aktif işlemleri yönetmek ve risk maruziyetini azaltmak için yerleşik izleme sistemlerine sahiptir.
Önemli işlem olayları için uyarılar ve bildirimler gönderir. Kullanıcı Dostu Arayüz:

Kolay parametre ayarlamaları ve işlem izleme için sezgisel gösterge paneli.
Hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar için uygundur.
Avantajlar

Hassas mühendislikli kopuş stratejileri kullanarak Altının içsel oynaklığından elde edilen karı maksimize eder.
Özelleştirilebilir risk yönetimi, muhafazakar veya agresif işlem stilleri için esneklik sağlar.
Önceden programlanmış, veri odaklı mantığa güvenerek duygusal karar vermeyi azaltır.
Önerilen Kullanım:
Goldie Gold EA, minimum manuel müdahaleyle XAU/USD'nin dinamik hareketlerinden kar elde etmek isteyen yatırımcılar için idealdir. Risk yönetimi ve kopuş yürütmedeki çok yönlülüğü, onu hem kısa vadeli scalping hem de uzun vadeli swing ticareti için uygun hale getirir.

Not: EA'nın ayarlarını belirli risk toleransınız ve piyasa koşullarınızla uyumlu hale getirmek için canlı işlemden önce geriye dönük test ve optimizasyon önerilir.
