Goldie Gold MT5
- Agus Santoso
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 21 settembre 2025
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/126488
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/126489
Il Goldie Gold Expert Advisor è un algoritmo di trading altamente specializzato progettato esclusivamente per il trading di Metal Gold (XAU/USD). Questo EA incorpora una sofisticata combinazione di più strategie di breakout per catturare movimenti di mercato significativi durante sessioni di trading volatili. Che tu preferisca un approccio di gestione del rischio Martingala o un modello tradizionale a rischio fisso, Goldie Gold è personalizzabile per soddisfare diverse preferenze di trading.
Caratteristiche principali
Integrazione della strategia di breakout:
Combina diverse strategie di breakout comprovate per identificare e negoziare configurazioni ad alta probabilità.
Utilizza una logica avanzata per filtrare i falsi breakout, aumentando la precisione e la redditività.
Si adatta sia alle condizioni di mercato di tendenza che a quelle di range-bound per prestazioni costanti. Opzioni di gestione del rischio:
Con Martingala:
Consente l'uso di un sistema Martingala per le operazioni di recupero in caso di perdite consecutive.
Regola le dimensioni delle posizioni in modo dinamico per recuperare le perdite gestendo al contempo l'esposizione al rischio.
Senza Martingala:
Offre un modello a rischio fisso più sicuro con livelli predefiniti di take profit (TP) e stop loss (SL).
Adatto ai trader che cercano una crescita costante del conto con un drawdown minimo.
Impostazioni avanzate per l'oro (XAU/USD):
Parametri ottimizzati su misura per la volatilità unica e il comportamento dei prezzi di XAU/USD.
Livelli di breakout personalizzabili per allinearsi all'andamento dei prezzi giornaliero, settimanale o intraday.
Include filtri di spread e slippage per garantire un'esecuzione ottimale delle operazioni nei mercati in rapida evoluzione.
Automazione e monitoraggio:
Trading completamente automatizzato con analisi di mercato in tempo reale.
Dispone di sistemi di monitoraggio integrati per gestire le operazioni attive e ridurre l'esposizione al rischio durante condizioni di mercato avverse.
Invia avvisi e notifiche per gli eventi di trading chiave.
Interfaccia intuitiva:
Dashboard intuitiva per semplici regolazioni dei parametri e monitoraggio delle operazioni.
Adatto sia ai trader principianti che a quelli esperti.
Vantaggi
Massimizza i profitti dalla volatilità intrinseca dell'oro utilizzando strategie di breakout progettate con precisione.
La gestione del rischio personalizzabile garantisce flessibilità per stili di trading conservativi o aggressivi.
Riduce il processo decisionale emotivo affidandosi a una logica pre-programmata e basata sui dati.
Utilizzo consigliato:
L'EA Goldie Gold è ideale per i trader che desiderano trarre profitto dai movimenti dinamici di XAU/USD con un intervento manuale minimo. La sua versatilità nella gestione del rischio e nell'esecuzione del breakout lo rende adatto sia allo scalping a breve termine che allo swing trading a lungo termine.
Nota: si consigliano il backtesting e l'ottimizzazione prima del trading live per allineare le impostazioni dell'EA alla tua specifica tolleranza al rischio e alle condizioni di mercato.