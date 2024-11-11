GoldExcel MT5 Version

illusion consultant excel or Quant à MetaTrader5, il s'agit d'une solution parfaite pour le trading automatisé de l'instrument financier XAUUSD (GOLD).

Depuis, notre système a prouvé son efficacité en tenant compte des procédures comptables. 1 000 $ à 34 000 $ Atteindre une performance 5 étoiles d’ici 2024.





GoldExcel a été constamment rentable au cours des 12 derniers mois et constitue une option fiable dans le monde du trading. Découvrez les puissantes fonctionnalités de GoldExcel conçues pour des performances optimales sur les marchés de l'or très liquides et volatils.

Le système GoldExcel ne passe des commandes de paires d'or qu'une fois par jour. Les paires d'or sont idéales pour ce type de trading en raison de leur taux de variation quotidien élevé, de leur forte volatilité et de leur corrélation avec les ouvertures des marchés boursiers. L’or a tendance à mieux se négocier et à s’exécuter car il est globalement plus liquide.

GoldExcel est un système classique qui utilise les mouvements de prix et le trading temporel pour générer de gros profits grâce à des tests approfondis à long terme. Les résultats des transactions à terme en temps réel sont directement cohérents avec les données historiques, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit lors des transactions. GoldExcel est conçu pour assurer l'efficacité en utilisant les marchés ouverts comme catalyseur pour déterminer le mouvement initial des paires d'or au début des échanges aux États-Unis. Le hard stop de l'or était de 7,50 $ et les deux transactions se sont déroulées de manière exceptionnelle tout au long de la journée, confirmant la longévité de l'or. Construisez votre système avec la dynamique naturelle du marché.

Gold Excel exécute généralement plusieurs ordres par jour, mais une seule transaction est ouverte à la fois sans qu'il soit nécessaire de recourir à des techniques de réplication supplémentaires ni d'ajouter plusieurs transactions en plus des pertes. Cela permet aux utilisateurs de déterminer facilement leur risque de baisse à l'avance avant d'effectuer chaque transaction. Le système s'active lorsque le prix de l'or augmente de 175 cents et démarre un stop profit qui continue de bouger jusqu'à sa clôture. (C'est-à-dire que si la négociation a commencé à 2051,00, la négociation de profit commencera lorsqu'elle atteindra 2052,75.)

GoldExcel utilise la fonctionnalité de restauration 3.0. S'il y a eu une perte la veille, la taille du lot augmente le lendemain. Le système est très stable sans la fonction de restauration (testé dans la section commentaires), vous pouvez donc choisir si vous souhaitez ou non utiliser la fonction de restauration. Le choix vous appartient. Cependant, si votre taux de réussite historique est supérieur à 85 %, vous êtes plus susceptible d'utiliser la fonction de rebond pour améliorer les performances. Les clients peuvent supprimer la fonctionnalité de récupération et tester la même taille de lot en saisissant <augmenter la taille du lot après perte>=1,0.

GoldExcel offre de grands avantages aux utilisateurs individuels et aux traders réguliers en leur permettant de résoudre rapidement les problèmes tout en négociant leurs comptes financiers de manière transparente. Contrairement aux robots de trading haute fréquence, GoldExcel suit les règles de volume et est donc compatible avec toute société proposant des spreads XAU réguliers. Il fonctionne efficacement pour les comptes à partir de 50 $, ce qui en fait une solution complète pour les traders de toutes tailles. En négociant uniquement après l'ouverture du marché américain, GoldExcel évite stratégiquement les grands communiqués de presse et garantit un environnement commercial plus stable.

Brève description de la stratégie :



Paire de devises : XAUUSD (Or)

Dépôt minimum : 50 $

Intervalle de temps : 30 minutes

Suggestion du courtier – Un bon courtier en or aura des spreads ne dépassant pas 10 à 15 cents. (IC/Fusion/VT/Axi//Pepperstone/Tickmill/Vantage/Tradeview, etc.)

Type de compte : Faibles spreads avec commissions. (Brillant/Laser/ECN)

Choisissez votre courtier : IC Markets, Pepperstone, Raw et Razor ont les spreads les plus bas.

Remarque importante : les spreads faibles sur l’or sont meilleurs que les spreads élevés. J'ai vu des spreads supérieurs à 80 cents chez certains mauvais courtiers. L'objectif est de 10 centimes. (Exemple : les circuits intégrés coûtent généralement 5 centimes.)

Type de compte : couverture ou compensation, premier entré, premier sorti (FIFO) s'applique également.

Commandez une fois par jour

Entrer – Passer un ordre limité

La liquidation s'effectue via un ordre stop loss ou un ordre trailing profit.

Le stop loss et le take profit pour chaque transaction sur l'or sont fixés à 7,50 $.

La commande a été annulée ou résiliée avant EOD.

Il n’y a pas de roulements quotidiens ni d’opérations de nuit.

Le VPS n'est pas obligatoire mais recommandé

La configuration est simple. Modifiez simplement votre emplacement et votre heure GMT selon vos besoins.

Une preuve de l'historique et tous les fichiers d'installation nécessaires peuvent être trouvés dans les commentaires.



Exécutez vos propres tests.

Les courtiers 7 Digit Gold et GMT0 nécessitent des fichiers d’installation.







