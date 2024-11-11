GoldExcel MT5 Version

4.5

illusion   consultant excel or   Quant à MetaTrader5, il s'agit d'une solution parfaite pour le trading automatisé de l'instrument financier XAUUSD (GOLD).

Depuis, notre système a prouvé son efficacité en tenant compte des procédures comptables.   1 000 $ à 34 000 $   Atteindre une performance 5 étoiles d’ici 2024. 


GoldExcel a été constamment rentable au cours des 12 derniers mois et constitue une option fiable dans le monde du trading. Découvrez les puissantes fonctionnalités de GoldExcel conçues pour des performances optimales sur les marchés de l'or très liquides et volatils.

Le système GoldExcel ne passe des commandes de paires d'or qu'une fois par jour. Les paires d'or sont idéales pour ce type de trading en raison de leur taux de variation quotidien élevé, de leur forte volatilité et de leur corrélation avec les ouvertures des marchés boursiers. L’or a tendance à mieux se négocier et à s’exécuter car il est globalement plus liquide.

GoldExcel est un système classique qui utilise les mouvements de prix et le trading temporel pour générer de gros profits grâce à des tests approfondis à long terme. Les résultats des transactions à terme en temps réel sont directement cohérents avec les données historiques, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit lors des transactions. GoldExcel est conçu pour assurer l'efficacité en utilisant les marchés ouverts comme catalyseur pour déterminer le mouvement initial des paires d'or au début des échanges aux États-Unis. Le hard stop de l'or était de 7,50 $ et les deux transactions se sont déroulées de manière exceptionnelle tout au long de la journée, confirmant la longévité de l'or. Construisez votre système avec la dynamique naturelle du marché.

Gold Excel exécute généralement plusieurs ordres par jour, mais une seule transaction est ouverte à la fois sans qu'il soit nécessaire de recourir à des techniques de réplication supplémentaires ni d'ajouter plusieurs transactions en plus des pertes. Cela permet aux utilisateurs de déterminer facilement leur risque de baisse à l'avance avant d'effectuer chaque transaction. Le système s'active lorsque le prix de l'or augmente de 175 cents et démarre un stop profit qui continue de bouger jusqu'à sa clôture. (C'est-à-dire que si la négociation a commencé à 2051,00, la négociation de profit commencera lorsqu'elle atteindra 2052,75.)

GoldExcel utilise la fonctionnalité de restauration 3.0. S'il y a eu une perte la veille, la taille du lot augmente le lendemain. Le système est très stable sans la fonction de restauration (testé dans la section commentaires), vous pouvez donc choisir si vous souhaitez ou non utiliser la fonction de restauration. Le choix vous appartient. Cependant, si votre taux de réussite historique est supérieur à 85 %, vous êtes plus susceptible d'utiliser la fonction de rebond pour améliorer les performances. Les clients peuvent supprimer la fonctionnalité de récupération et tester la même taille de lot en saisissant <augmenter la taille du lot après perte>=1,0.

GoldExcel offre de grands avantages aux utilisateurs individuels et aux traders réguliers en leur permettant de résoudre rapidement les problèmes tout en négociant leurs comptes financiers de manière transparente. Contrairement aux robots de trading haute fréquence, GoldExcel suit les règles de volume et est donc compatible avec toute société proposant des spreads XAU réguliers. Il fonctionne efficacement pour les comptes à partir de 50 $, ce qui en fait une solution complète pour les traders de toutes tailles. En négociant uniquement après l'ouverture du marché américain, GoldExcel évite stratégiquement les grands communiqués de presse et garantit un environnement commercial plus stable.

GoldExcel utilise la fonctionnalité de récupération de la version 3.0. Si une perte est survenue la veille, la taille du lot est augmentée le lendemain. Le système est très stable même sans la fonction de restauration (un backtest est disponible dans les commentaires), les clients peuvent donc choisir d'utiliser ou non la fonction de restauration. Cependant, si votre taux de réussite historique est supérieur à 85 %, vous êtes plus susceptible d'utiliser la fonction de rebond pour améliorer les performances.

Brève description de la stratégie :

  • Paire de devises : XAUUSD (Or)
  • Dépôt minimum : 50 $
  • Intervalle de temps : 30 minutes
  • Suggestion du courtier – Un bon courtier en or aura des spreads ne dépassant pas 10 à 15 cents. (IC/Fusion/VT/Axi//Pepperstone/Tickmill/Vantage/Tradeview, etc.)
  • Type de compte : Faibles spreads avec commissions. (Brillant/Laser/ECN)
  • Choisissez votre courtier : IC Markets, Pepperstone, Raw et Razor ont les spreads les plus bas.
  • Remarque importante : les spreads faibles sur l’or sont meilleurs que les spreads élevés. J'ai vu des spreads supérieurs à 80 cents chez certains mauvais courtiers. L'objectif est de 10 centimes. (Exemple : les circuits intégrés coûtent généralement 5 centimes.)
  • Type de compte : couverture ou compensation, premier entré, premier sorti (FIFO) s'applique également.
Spécifications des transactions :
  • Commandez une fois par jour
  • Entrer – Passer un ordre limité
  • La liquidation s'effectue via un ordre stop loss ou un ordre trailing profit.
  • Le stop loss et le take profit pour chaque transaction sur l'or sont fixés à 7,50 $.
  • La commande a été annulée ou résiliée avant EOD.
  • Il n’y a pas de roulements quotidiens ni d’opérations de nuit.
  • Le VPS n'est pas obligatoire mais recommandé
  • La configuration est simple. Modifiez simplement votre emplacement et votre heure GMT selon vos besoins.
  • Une preuve de l'historique et tous les fichiers d'installation nécessaires peuvent être trouvés dans les commentaires.

Exécutez vos propres tests.

Les courtiers 7 Digit Gold et GMT0 nécessitent des fichiers d’installation.



Avis 9
Fedgie Aguto
56
Fedgie Aguto 2025.02.04 06:06 
 

Good product and good user guide with explanations. Only took me a short time to setup. I'm on the winning tracks now. No more manual trading for me :)

Nors
38
Nors 2025.02.04 03:57 
 

Goldexcel is a fabulous EA, very consistent and stable and works perfectly for my timezone. Gold spread has got high in some brokers lately, but my RAW accounts are still great for this system. Author very, very helpful to me getting setup to maximize my risk/reward. Thanks!

yolanda412
54
yolanda412 2025.02.01 01:45 
 

请问GMT+0要改成什么设置？

Produits recommandés
Money Magnet
Farhad Kia
Experts
is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURUSD on the H1 timeframe.  If you are a long-term investor looking at yearly profits with high Sharpe-ratio then Money magnet is a good option. Please check the comment part to share your settings with others and enjoy the latest optimal settings uploaded by other users.  Expert Advisor Advantages High Sharpe-ratio The EA does not use such systems as martingale, hedging,  gr
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
SynAIpse MT5
Mark Taylor
Experts
SynAIpse EA  takes your trading to the next level with this advanced financial AI trading tool designed to strategically trade key currency pairs with a mix of AI and complementary recovery techniques. Powered by cutting-edge Smart Fully Automated Trading Technology,  SynAIpse EA  incorporates a fully API independent  AI Decision Engine  coupled with sophisticated filters and recovery technology to maximize profitability and enhance performance. The  SynAIpse EA  analyzes multiple entry pattern
Golden Grow MT5 VIP
Phami Thanh Hoang
Experts
This EA specializes in trading gold on the M5 time frame. I have meticulously optimized it, so you just need to start it and let it run without doing anything else. This is a trading strategy adapted from my very successful manual trading, which helps to make money in both trending and sideways markets. - The EA has been optimized, just turn it on, and it will run without needing to do anything else. - Only trades with XAU/USD. -  Minimum balance of $200. - Only works and makes money on the 5-
Super Gold Trend
Sugianto
Experts
Introducing the Super Gold Trend Expert Advisor (EA) Unlock the potential of trend-based breakout trading with Super Gold Trend , a powerful and intelligent Expert Advisor designed for trading XAUUSD (GOLD) . Built on a trend-following strategy and leveraging pending orders , this EA aims for precise entries by aligning with market liquidity, ensuring enhanced accuracy and profitability. Signal |    Setfile Launch promo! 10 spots available at current price! Next Price 1249$ Final price 3,000$ N
Goldex Unlimited
Michael Prescott Burney
3.5 (2)
Experts
DONT RELY ON BACK TESTS! MESSAGE ME AND REQUEST A 5 DAY DEMO VERSION OF THE EA TODAY! Goldex Unlimited is an expert advisor (EA) designed for trading XAUUSD on the H1 timeframe, integrating trend-following strategies, volatility filters, and risk management features. The system incorporates 76 sub-strategies to adapt to various market conditions while maintaining a structured approach to trade execution and equity protection. The EA offers flexible settings, allowing customization of spread lim
Real Miner MT5
M Ardiansyah
5 (2)
Experts
Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Experts
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Origin Gold SonicR
Dinh Hoan Luu
Experts
Origin Gold Sonic R EA – Automated Trading for XAU/USD (1H) Overview Origin Gold Sonic R EA is a fully automated Expert Advisor designed to trade XAU/USD (Gold) on the H1 timeframe using the Sonic R Strategy. This EA intelligently combines trend analysis, volume-based confirmations, and dynamic support/resistance levels to enter and exit trades with precision. Key Features Fully Automated Trading – Executes buy and sell orders without manual intervention. Advanced Trend Detection – Uses moving
Green Hawk
Rashed Samir
Experts
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Experts
BTC Scalper AI EA MT5   is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair   BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced   BTC Scalper EA specifically designed for the   BTCUSD   pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensi
GoldenStrikePro
Nader Nazih Al Sayegh
Experts
GoldenStrikePro – Precision Breakout Expert Advisor for XAUUSD GoldenStrikePro is a powerful and intelligent trading robot designed specifically for XAUUSD (Gold/USD). Built for precision breakout strategies, it leverages real-time market structure, EMA-based trend analysis, and smart trade execution to deliver consistent results with controlled risk. Whether you're a seasoned trader or just starting your algorithmic journey, GoldenStrikePro gives you the edge to trade gold with confidence.
Blue Diamond EA
Frederick Mensah
Experts
GBPUSD - 1H $1,000 to $11,000 ... Jan 2018 - Dec 2022  (1% Risk. Low Risk. Change risk percent from zero to 1 to start trade or test). $10,000 to $5,000,000 ...   Jan 2018 - Dec 2022 (2% High Risk Trade, Can have high drawdown) NOTE : (1% or less risk percent is recommended. This will help to maintain low Drawdown but with high returns.) RISK Management : Do not put the auto risk above 2% increase. It is always better to stay in the game for a long term growth rather than one time win trades.
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Experts
GoldenMind EA - Advanced Momentum Scalping Expert Advisor Overview GoldenMind EA is a sophisticated, low-latency scalping Expert Advisor designed for MetaTrader 5. This EA employs momentum-based trading strategies to capitalize on short-term price movements with minimal market exposure. Key Features Ultra-Fast Execution Optimized tick processing with minimal overhead ️ Low-latency order execution using MqlTradeRequest Circular buffer system for efficient price data managem
Momentum Trend Gold Metals plus
Retail Trading Realities LTD
Experts
RTR Momentum Trend Gold Metals plus édition Expert Advisor pour MT5. Manuel en ligne rapide Manuel pdf complet et guide d'optimisation (11,3 Mo) Définir les fichiers Signal en direct RTR Momentum Trend Expert Advisor   est un système de trading multi-temporel, multi-actifs, de suivi de tendance, entièrement automatisé et systématique. Il offre des résultats de backtest fantastiques sur de nombreuses classes d'actifs, notamment les cryptomonnaies, les changes, les matières premières, les indices
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Experts
Système de Trading Automatisé Avancé pour l’Or Gold Catalyst EA MT5 est une solution de trading entièrement automatisée , optimisée spécifiquement pour XAU/USD (Or) . En combinant des stratégies de suivi de tendance , des confirmations d’action sur les prix et une gestion dynamique du risque , cet EA a démontré une performance stable et fiable au cours de plus d’une année de tests en conditions de marché réelles. 1. Aperçu de la Stratégie Gold Catalyst EA MT5 suit une approche systématique en in
Gold Precision EA
Muhammad Irfan
Experts
Gold Precision EA – Intelligent XAUUSD Trading with Precision & Control Works on 5 Minutes timeframe. For Prop Firms and personal capital, Lowest drawdown.   Gold Precision    EA  is a cutting-edge  MT5 Expert Advisor  built for  trading XAUUSD (Gold)  with precision and efficiency. Designed for traders who want  consistent profits, controlled risk, and a fully automated trading experience , this EA applies a  5-candle pattern strategy  with additional price-action filters to ensure only the
MassEffects Multicurrency
Andrey Yaremchuk
Experts
Monitoring : https://www.mql5.com/en/signals/author/yarkan Features no use of any indicators Uses averaging with an increased lot Open prices only (an EA that explicitly controls bar opening) Trades Buy and Sell independently. In the EA parameters, you can set Buy, Sell or BuySell (for Hedge accounts) Displays the trade information in the top left corner of the chart Recommendations Timeframe: M1 Leverage 1:500 Rebate to refund part of spread or commission Parameters Pairs - setting the pairs
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
Experts
R1 Deep Seek EA - La solution de trading de précision ultime ! Si vous recherchez une approche de trading hautement efficace, cohérente et durable sur le marché du Forex, combinée à un système avancé de calcul de moyenne basé sur les mathématiques, alors R1 Deep Seek EA est la solution parfaite pour vous ! Qu'est-ce qui rend R1 Deep Seek EA unique ? R1 Deep Seek EA est conçu avec une stratégie intelligente qui exécute des transactions précises et calculées. Il place plusieurs ordres d'achat e
Supernova XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (1)
Experts
Supernova is a precision-built expert advisor designed specifically for XAUUSD on the H1 timeframe. Backtested from 2024 to the present, it has consistently delivered reliable performance, adapting well to recent and evolving market conditions—unlike systems relying on outdated long-term backtests. Each trade executed by Supernova includes a predefined stop loss and take profit, ensuring structured risk control. The EA incorporates stress-tested logic, robust protections, and advanced trade mana
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.43 (21)
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper Pro  is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading  GOLD (XAUUSD) . I have used the most proven trading principle since the market exist – namely a position entry in the direction of a distinctive market impulse and a following correction. This principle has been proven rock solid since the markets exi
Noloss
Stefano Padovano
Experts
Vi Presento NOLOSS   un Ea complesso creato e testato su EURUSD (si puo' cmq usare su altre coppie forex basso spread). La sua caratterista è di equilibrare i lotti in base al capitale disponibile . time frame  M5 Coppia consigliata EURUSD CAPITLE MINIMO 500€  Consigliato Conto  ecn . ATTENZIONE PRIMA DI FARE IL TEST modificate questo dato : >Capitale incremento lotti<  se fate il test su 500$\€ mettete 500 $\€ lottagio iniziale consiglio 0.01 conservativo 0.02 Medio  0.03 spinto  A CHI LASCI
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
Experts
MT5 EA for EUR/USD (1-Hour Chart) – Dominate the Markets with Confidence! Experience the power of algorithmic trading with our   MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , developed specifically for the   EUR/USD pair on the 1-hour (H1) timeframe .  Why Choose This EA? Currency-Specific Design   – Built exclusively for   EUR/USD , ensuring optimized strategy execution. Timeframe-Sensitive   – Precision-tuned for the   1-Hour (H1)   chart.   (Applying it to other timeframes may affect performance.) Fully
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Experts
Atomic Multi-Strategy EA: Your Ultimate Trading Toolkit Welcome to Atomic, the most versatile and powerful trading automaton for MetaTrader 5. I designed this Expert Advisor not just as a single tool, but as a complete trading framework. It's a multi-strategy, multi-symbol powerhouse built on a foundation of sophisticated trade and risk management. Whether you're a trend-follower, a scalper, or a grid trader, Atomic provides the features and flexibility to build, test, and deploy virtually any
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
TrendMasterLegend
Duy Phuong Le
Experts
Our automated trading robot is built on the MT5 platform. This is a trend-following system for long-term growth. Key Features & Benefits: Tight Stop-Loss & Strict Capital Management:  The robot prioritizes protecting your capital by utilizing tight stop-loss orders and adhering to strict capital management rules. Only a small, pre-defined percentage of your account is risked on each trade, ensuring longevity and minimizing potential drawdown. Strategic Profit-Taking for Long-Term Growth: Forget
Salva EA
Pavel Komarovsky
Experts
Salva EA is an advanced and fully automated system. The basis of this strategy is the price chart itself, the trade is conducted from the price movement range. Benefits This is not martingale, not arbitration Ready for operation without PreSetting Always use a stop loss and take profit to save your investments Easy to use (does not have complex settings) The results of the tester converge with the results on a real account High speed testing (can be optimized for 1 minute OHLC) Salva EA works b
GM Grid MT5
Tran Duc Anh
5 (1)
Experts
GM Grid MT5 is a fully automated/semi-automatic trading robot based on Price Action. The EA's unique trading strategy has a high probability of winning. GM Grid is optimized for use with low spread currency pairs. GM Grid MT4 :  https://www.mql5.com/en/market/product/82998 Signal  ICmarkets :  https://www.mql5.com/en/signals/1605843 Info: Working symbol XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY,.... Working Timeframe: M1, .....(The larger the timeframe, the more stable the signal) Min deposit $125 with
BB Martingale EA MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
Warning! This is a Martingale Trading System. This EA uses the Bollinger Bands indicator to open automatic trades on your account. If price crosses the upper/lower Bollinger band with certain distance (in pips), it opens an initial trade. After that initial trade, if price moves certain distance (in pips) from the initial trade, EA will open next trade with Martingale Lot and so on. Not recommended to use it on trading accounts smaller than 10K. Even on 10K+ account you have to use it with caut
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (290)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (13)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.47 (17)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.83 (23)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 150 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’ét
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (478)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (119)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (33)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (1)
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (49)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Remstone
Remstone
5 (2)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 6 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoign
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on MQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (10)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.54 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot de trading MT5 sans martingale ni grille, avec clôture quotidienne des positions. Développé par trader professionnel avec plus de 25 ans d'expérience. Dernière copie au prix actuel ! Ensuite, le prix augmentera de 100 $. L'expert utilise des ordres en attente, n'ouvre qu'une seule position par actif, applique toujours un stop-loss et un take-profit, et clôture les positions chaque jour. Fonctionne avec les instruments financiers suivants : Paires de devises Cry
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Plus de l'auteur
DiabloTrade
Alno Markets Ltd
5 (2)
Experts
illusion       DiabloTrade Advisor   est un outil de day trading très efficace pour les marchés Forex et indices. Notre équipe       Compte général, compte de fonds accessoires, défis liés aux accessoires.     Pour plus d'informations, veuillez visiter mon profil :   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Reason as Indices are varied instrument in broker, some d
Gold Energy MT5
Alno Markets Ltd
4.25 (4)
Experts
Bienvenue sur GoldEnergy Advisor, un outil de trading intrajournalier efficace pour la paire de devises XAUUSD (GOLD). Développé par notre équipe, il convient aux comptes généraux, aux comptes autofinancés et aux tâches auto-administratives. See all Performance here:     https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller Les conseillers travaillent du début de la session européenne jusqu’à la fin de la session américaine. Ne conservez pas de positions du jour au lendemain GoldEnergy utilise
Filtrer:
Lorenz
150
Lorenz 2025.02.26 14:48 
 

Unfortunately this bot took loss after loss since I bought it.. Maybe it is because trump is trolling the markets right now but I can not recomment using it at this moment. Maybe it works after the market cooled down a bit. Also the signal is not updating and the second signal from IC was removed. Doesnt really create trust in this bot.

Alno Markets Ltd
5164
Réponse du développeur Gregory Hay 2025.10.01 11:17
hi,
But there is loss days, need to run long time to see benefit, dont be concerned from 1 loss trade !!!
Fedgie Aguto
56
Fedgie Aguto 2025.02.04 06:06 
 

Good product and good user guide with explanations. Only took me a short time to setup. I'm on the winning tracks now. No more manual trading for me :)

Alno Markets Ltd
5164
Réponse du développeur Gregory Hay 2025.02.05 08:09
hi Fedgie,
thanks for comment, glad to have you onboard! Any help, send me a DM. Have a great february!
Nors
38
Nors 2025.02.04 03:57 
 

Goldexcel is a fabulous EA, very consistent and stable and works perfectly for my timezone. Gold spread has got high in some brokers lately, but my RAW accounts are still great for this system. Author very, very helpful to me getting setup to maximize my risk/reward. Thanks!

Alno Markets Ltd
5164
Réponse du développeur Gregory Hay 2025.02.05 08:09
hi Nors
thanks for comment, glad to have you onboard! Any help, send me a DM
yolanda412
54
yolanda412 2025.02.01 01:45 
 

请问GMT+0要改成什么设置？

Alno Markets Ltd
5164
Réponse du développeur Gregory Hay 2025.02.01 08:41
I send you private message
David Garcia Antona
386
David Garcia Antona 2025.01.24 16:17 
 

The EA works very well after 3 months using it. You need to adjust the risk based on your capital; it’s true that you can have 2 or 3 consecutive losses, but if you manage the risk properly, it won’t affect you at all. The developer replies quickly and is proactive.

Darryl Palma
74
Darryl Palma 2024.12.20 21:36 
 

A very special system and so accurate. Just watch it work on market open. Used other types of systems before without much success. This one is very good and real good backtest on different brokers which is the true test. Great track record, kudos to author, it's a great year of trading on this EA he did. I hope it continues into 2025! Good luck.

Alno Markets Ltd
5164
Réponse du développeur Gregory Hay 2025.02.05 20:31
Thanks Darryl, great!. Hit me up on dm for anything !!!
Amanda Nunes
23
Amanda Nunes 2024.12.18 14:38 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Alno Markets Ltd
5164
Réponse du développeur Gregory Hay 2025.10.01 11:18
thanks amanda thats great
Dectecting Lancers
23
Dectecting Lancers 2024.12.18 13:49 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

chake
21
chake 2024.12.18 11:40 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis