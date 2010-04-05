Crazy Dominator

NUEVO DESARROLLO EXCLUSIVO DISPONIBLE 
🤪Crazy Dominator🚀
🎯 Ideal para traders exigentes que buscan precisión y control total.

💥 Incorpora las siguientes mejoras clave:
✅ Filtro de entrada basado en el exitoso Crazy Filter
✅ Selección de días de operación
✅ Horario de trading configurable
✅ Cambio automático de multiplicador y distancia luego de X operaciones

La configuración predeterminada no esta configurada para ningun par especifico. 
Este EA solo esta disponible para ser testeado y que puedan comprender las funciones que tiene. 
NO ES UN CAJERO AUTOMATICO


