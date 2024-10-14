ATAI : Conseiller Expert en Trading de l’Or Alimenté par l’IA





Cette déclaration explique que les résultats des tests rétrospectifs pour ce système de trading basé sur l'IA ne sont pas fiables, car il nécessite une connexion Internet et une communication avec un serveur IA pour recevoir des signaux de trading, ce qui n'est pas possible dans un environnement de test rétrospectif.









------ CONFIGURATION ET GUIDE





Description

ATAI est un conseiller expert avancé conçu pour le trading de l’or et des paires de devises liées à l’or. Il utilise l’intelligence artificielle, spécifiquement le modèle Groq AI, pour analyser les données du marché et générer des signaux de trading. Ce EA combine l’analyse technique traditionnelle avec une technologie IA de pointe pour prendre des décisions de trading éclairées.

Caractéristiques Principales

• Signaux de trading alimentés par l’IA utilisant Groq AI

• Compatible avec l’or et les paires de devises liées à l’or

• Mécanisme de trailing stop basé sur l’ATR

• Dimensionnement dynamique des lots et gestion des risques

• Restrictions d’heures de trading

• Interface conviviale avec des informations sur le marché en temps réel

Fonctionnement

1. Analyse du Marché : Le EA analyse en continu les données du marché, y compris les mouvements de prix, les indicateurs techniques et la volatilité.

2. Génération de Signaux IA : Lorsque certaines conditions sont remplies, le EA envoie les données du marché au modèle Groq AI pour analyse.

3. Exécution des Trades : En fonction des recommandations de l’IA, le EA ouvre des positions d’achat ou de vente avec des niveaux de stop-loss et take-profit calculés.

4. Gestion des Positions : Les positions ouvertes sont gérées à l’aide d’un mécanisme de trailing stop basé sur l’ATR.

5. Gestion des Risques : Le EA met en œuvre diverses techniques de gestion des risques, y compris des limites maximales de trades et un dimensionnement dynamique des lots.





I nstallation et Configuration

1. Copiez le fichier ATAI.ex5 dans le dossier Experts de MetaTrader 5.

2. Dans MetaTrader 5, allez dans Outils > Options > Conseillers Experts et assurez-vous que “Autoriser les requêtes Web pour les URL listées” est coché.

3. Ajoutez “https://api.groq.com” à la liste des URL autorisées (enlevez les espaces).

4. Redémarrez MetaTrader 5 et faites glisser le EA ATAI sur un graphique d’une paire de devises liée à l’or.





Paramètres d’Entrée

• Paramètres IA et Stratégie : ATRTimeframe : Intervalle de temps pour le calcul ATR (par défaut : PERIOD_M5)

• MaxTradepair : Nombre maximum de trades par paire (par défaut : 1)

• MaxtotalTrade : Nombre total maximum de trades (par défaut : 2) Conseils d’Utilisation

• Assurez-vous d’avoir une connexion Internet stable pour une communication IA cohérente.

• Commencez avec de petites tailles de lots et ajustez en fonction de votre tolérance au risque.

• Surveillez régulièrement la performance du EA et ajustez les paramètres d’entrée si nécessaire.





Support Pour toute question, problème ou demande de fonctionnalité, veuillez contacter le développeur via le système de messagerie MQL5 ou visiter le fil officiel du EA ATAI dans le forum communautaire MQL5. Bonne chance avec ATAI !



