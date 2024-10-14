AT Ai Bot

ATAI : Conseiller Expert en Trading de l’Or Alimenté par l’IA


Le prix augmentera de 100$ à chaque 10 achats. Prix final : 1250 $ Cette déclaration explique que les résultats des tests rétrospectifs pour ce système de trading basé sur l’IA ne sont pas fiables, car il nécessite une connexion Internet et une communication avec un serveur IA pour recevoir des signaux de trading, ce qui n’est pas possible dans un environnement de test rétrospectif.


------ CONFIGURATION ET GUIDE


 Description

ATAI est un conseiller expert avancé conçu pour le trading de l’or et des paires de devises liées à l’or. Il utilise l’intelligence artificielle, spécifiquement le modèle Groq AI, pour analyser les données du marché et générer des signaux de trading. Ce EA combine l’analyse technique traditionnelle avec une technologie IA de pointe pour prendre des décisions de trading éclairées.

Caractéristiques Principales

• Signaux de trading alimentés par l’IA utilisant Groq AI

• Compatible avec l’or et les paires de devises liées à l’or

• Mécanisme de trailing stop basé sur l’ATR

• Dimensionnement dynamique des lots et gestion des risques

• Restrictions d’heures de trading

• Interface conviviale avec des informations sur le marché en temps réel

Fonctionnement

1. Analyse du Marché : Le EA analyse en continu les données du marché, y compris les mouvements de prix, les indicateurs techniques et la volatilité.

2. Génération de Signaux IA : Lorsque certaines conditions sont remplies, le EA envoie les données du marché au modèle Groq AI pour analyse.

3. Exécution des Trades : En fonction des recommandations de l’IA, le EA ouvre des positions d’achat ou de vente avec des niveaux de stop-loss et take-profit calculés.

4. Gestion des Positions : Les positions ouvertes sont gérées à l’aide d’un mécanisme de trailing stop basé sur l’ATR.

5. Gestion des Risques : Le EA met en œuvre diverses techniques de gestion des risques, y compris des limites maximales de trades et un dimensionnement dynamique des lots.


Installation et Configuration

1. Copiez le fichier ATAI.ex5 dans le dossier Experts de MetaTrader 5.

2. Dans MetaTrader 5, allez dans Outils > Options > Conseillers Experts et assurez-vous que “Autoriser les requêtes Web pour les URL listées” est coché.

3. Ajoutez “https://api.groq.com” à la liste des URL autorisées (enlevez les espaces).

4. Redémarrez MetaTrader 5 et faites glisser le EA ATAI sur un graphique d’une paire de devises liée à l’or.


Paramètres d’Entrée

• Paramètres IA et Stratégie : ATRTimeframe : Intervalle de temps pour le calcul ATR (par défaut : PERIOD_M5)

• MaxTradepair : Nombre maximum de trades par paire (par défaut : 1)

• MaxtotalTrade : Nombre total maximum de trades (par défaut : 2) Conseils d’Utilisation

• Assurez-vous d’avoir une connexion Internet stable pour une communication IA cohérente.

• Commencez avec de petites tailles de lots et ajustez en fonction de votre tolérance au risque.

• Surveillez régulièrement la performance du EA et ajustez les paramètres d’entrée si nécessaire.


Support Pour toute question, problème ou demande de fonctionnalité, veuillez contacter le développeur via le système de messagerie MQL5 ou visiter le fil officiel du EA ATAI dans le forum communautaire MQL5. Bonne chance avec ATAI !


Avis 24
Gaurav Kumar
29
Gaurav Kumar 2024.11.30 21:49 
 

Hii all users. I am from very first users of this product. After that I don't need any other product to purchase. I left my system on with this bot on and my work is done. I loved it and recommend it to all users.

Arman2873
28
Arman2873 2024.11.18 16:45 
 

hello guys. Im really satisfied with the performers of the software. The first day that I tried him I manage to make 250 euro for like 1 hour. From what I saw the software is really good and profitable. He is doing really good and I highly recommend him !!:)

Ferran Lopez Navarro
2847
Ferran Lopez Navarro 2024.10.22 06:12 
 

The EA is working very well, the author has been providing support and updating for some minor problems that are already solved. Now the EA works like a Swiss watch

JackM88
45
JackM88 2025.02.28 18:59 
 

I have waited a lot (4 months) to write, Anyway I haven't found any good on this EA. Always very small profits and big big losses. Many updates, nothing change in term of winning rate. Please Zaha make this bot works properly, otherwise I could start thinking it is a joke.. (also for the price)

Philipp Hermann
1458
Philipp Hermann 2025.02.08 00:28 
 

Unfortunately a loss Bot. Well thought strategy but it did not work properly. Even the last updates are not relevant and I’m not sure why it gets implemented more and more api models. They simply do not work. Would be happy if the developer could update it this way that this bot becomes profitable. I will update my review from time to time

Tim-w
22
Tim-w 2025.01.07 09:28 
 

Do not buy! established ongoing loss!! 稳定亏损，不要买

Zaha Feiz
5670
Réponse du développeur Zaha Feiz 2025.01.15 13:22
Dear Valued Traders,
Thank you all for your detailed feedback about AT AI Bot. I appreciate you taking the time to share your experiences and concerns. Let me address the key points raised:
Regarding the timezone issue: We have identified the GMT+2 vs GMT+0 discrepancy affecting the news filter functionality. This is being addressed in our next update to ensure proper synchronization with your broker's time.
For those experiencing different trading results: Trading outcomes can vary based on multiple factors including broker conditions, market timing, and parameter settings. For optimal results, we recommend: Using TF 1H with ATR 1min settings as some users have reported better performance
Maintaining a minimum balance of $150
Ensuring stable internet connection
Using supported brokers like Vantage for best performance We take your feedback about losses very seriously. Our development team is working on a comprehensive update that will include: Enhanced risk management features
Customizable stop-loss settings
Improved time synchronization
Better broker compatibility
More stable performance across different market conditions The new version (5.40) will be available soon through official channels with these improvements. We're conducting thorough testing to ensure reliability before release.
Stay tuned for the update announcement. Your trading success is our priority, and we're committed to continuous improvement of our product.
Gaurav Kumar
29
Gaurav Kumar 2024.11.30 21:49 
 

Hii all users. I am from very first users of this product. After that I don't need any other product to purchase. I left my system on with this bot on and my work is done. I loved it and recommend it to all users.

Zaha Feiz
5670
Réponse du développeur Zaha Feiz 2024.12.30 15:32
I appreciate your feedback and are delighted to have met your expectations!
Arman2873
28
Arman2873 2024.11.18 16:45 
 

hello guys. Im really satisfied with the performers of the software. The first day that I tried him I manage to make 250 euro for like 1 hour. From what I saw the software is really good and profitable. He is doing really good and I highly recommend him !!:)

richclyde
93
richclyde 2024.11.01 18:04 
 

It's a complete SCAM; don't waste your hard-earned cash on this. The owner of this EA doesn't even know how it works. There are massive daily losses with no specific strategy, and if you reach out, she says to give it some time as this is a new AI. Well, I would rigorously test it if I owned this before posting it here to take money from traders. The sad part is that there is no option for a refund on this platform.

Zaha Feiz
5670
Réponse du développeur Zaha Feiz 2024.11.04 16:56
I understand that the recent results have been disappointing, and I apologize for that. Your feedback is very important to me, and I am currently looking into solutions to improve the performance of the bot.”
Please keep in mind that financial markets are highly volatile, and there may be periods where losses occur. I am working on optimizing my strategies to deliver better results.”
I invite you to share your thoughts and suggestions with me. Your collaboration can help me provide better services and ensure a more positive experience for all customers.”
Stephen J Martret
2505
Stephen J Martret 2024.11.01 11:45 
 

sorry guys, not trying to be a hater just an honest review, hardly any trades but large losers and small wins and even updated to the new version running 5m as per the sellers recommendation, clearly a lot of fake reviews sadly, One member refused to show me any trades which is easy to show someone and blocked me, it just doesn't work. I really hoped it would have worked, I have nothing against Zaha and wish her the very best but this EA just hasn't been profitable for me this week, sadly money down the drain. Ill post my trades in the comment section and you can decide

Zaha Feiz
5670
Réponse du développeur Zaha Feiz 2024.11.04 16:52
I understand that the recent results have been disappointing, and I apologize for that. Your feedback is very important to me, and I am currently looking into solutions to improve the performance of the bot.”
richierich85
56
richierich85 2024.10.31 21:19 
 

I bought this ea for $350 usd and it’s the worse ea I have ever used complete junk the scam developer will not refund and mql5 will not refund either and host these kinda scammers on this platform to rip ppl off and they get there percentage as well

Zaha Feiz
5670
Réponse du développeur Zaha Feiz 2024.11.04 17:03
hank you for taking the time to share your thoughts. We are working on improving the performance of our auto trading robot and hope to provide you with a better experience.
kobusoosthuizen Oosthuizen
87
kobusoosthuizen Oosthuizen 2024.10.31 17:05 
 

Please avoid purchasing it. She made some code adjustments, and now it loses more money than it earns.

Trung John
1310
Trung John 2024.10.29 11:20 
 

fast scalper with many losses and wins. As of now, I'm not impressed. Let's see if the seller can improve the bot

Zaha Feiz
5670
Réponse du développeur Zaha Feiz 2024.10.29 11:32
Your satisfaction is our top priority. Thank you for trusting us!”
jajajak12
169
jajajak12 2024.10.28 10:11 
 

its scalping Bot with news filter and some other features. the developer still confused which timeframe the best. on the manual its 15m but when u got problem u have to change it to 5m. after changing the bot to 5m its still got profit and losses, not anything special. one of the plus is the developer support, they will truly try to help you until your bot doing good. for now i decided to not using it until it become more stable in the future updates

Ferran Lopez Navarro
2847
Ferran Lopez Navarro 2024.10.22 06:12 
 

The EA is working very well, the author has been providing support and updating for some minor problems that are already solved. Now the EA works like a Swiss watch

Zaha Feiz
5670
Réponse du développeur Zaha Feiz 2024.10.24 10:15
We appreciate your feedback and are delighted to have met your expectations!
jamesssstony
156
jamesssstony 2024.10.18 08:05 
 

Fucking trash scam, dont buy it (new update 8/9/2025)

MrR1 Yellow
670
MrR1 Yellow 2024.10.17 13:28 
 

High winning rate, high stability, good development in the future

Zaha Feiz
5670
Réponse du développeur Zaha Feiz 2024.10.18 13:34
Your satisfaction is our top priority. Thank you for trusting us!”
220072256
4636
220072256 2024.10.17 11:25 
 

I am very happy to have this Expert Advisor It has huge potentialities Congratulations to the Author !!!

Zaha Feiz
5670
Réponse du développeur Zaha Feiz 2024.10.17 12:00
We’re grateful for your support and are glad to hear you had a positive experience
Abdullah Asad
26
Abdullah Asad 2024.10.15 20:18 
 

I am extremely satisfied and looking forward to adding more pairs .well done Zaha feiz and her team.

Zaha Feiz
5670
Réponse du développeur Zaha Feiz 2024.10.15 20:22
We appreciate your feedback and are delighted to have met your expectations!
aldss
24
aldss 2024.10.15 16:18 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Zaha Feiz
5670
Réponse du développeur Zaha Feiz 2024.10.15 20:14
We’re grateful for your support and are glad to hear you had a positive experience
oymail
204
oymail 2024.10.15 16:02 
 

AT AIBot serves as a shining robot that combines stability with consistent gains. Looking forward more add-on pairs to the EA. I would recommend before the price increase. Well done Zaha Feiz and her team!

Zaha Feiz
5670
Réponse du développeur Zaha Feiz 2024.10.15 16:08
Thank you for your thoughtful feedback. We are committed to delivering high-quality products, and we’re pleased to know that we met your expectations.
June Nguyen
555
June Nguyen 2024.10.15 15:36 
 

EA is very promising

Zaha Feiz
5670
Réponse du développeur Zaha Feiz 2024.10.15 16:08
Thank you for your thoughtful feedback. We are committed to delivering high-quality products, and we’re pleased to know that we met your expectations.
Catalin Todica
207
Catalin Todica 2024.10.15 15:27 
 

Really great job from Zaha Feiz team. Cool EA with AI and I like ATR-based trailing stop mechanism.

Zaha Feiz
5670
Réponse du développeur Zaha Feiz 2024.10.15 16:07
Thank you for your kind words. Your confidence in our product motivates us to continue providing exceptional quality
12
