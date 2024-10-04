Introduction de l'EA Moving Average

REMARQUE - Après avoir acheté The Moving Average EA, envoyez-moi un message privé pour recevoir gratuitement mon utilitaire TradeWatch EA !

L'EA Moving Average est un outil de trading flexible conçu spécifiquement pour les indices synthétiques, tout en étant également efficace avec le forex et d'autres classes d'actifs. Contrairement à de nombreux EA qui reposent sur des réglages de moyennes mobiles fixes, cet EA permet aux utilisateurs de personnaliser complètement leurs paramètres de moyennes mobiles sans avoir besoin de compétences en codage. Grâce à cette flexibilité, les utilisateurs peuvent effectuer des backtests détaillés sur différents délais pour identifier les réglages optimaux qui fonctionnent bien pour chaque instrument.

L'EA détermine intelligemment où placer le stop-loss en fonction des conditions du marché, tout en permettant aux utilisateurs de spécifier le ratio risque-rendement (RRR) pour le niveau de take-profit. Il permet également aux utilisateurs de définir le pourcentage de leur solde de compte qu'ils souhaitent trader par opération, offrant ainsi un contrôle encore plus précis sur la gestion des risques.

De plus, les utilisateurs peuvent contrôler le nombre de transactions au sein d'une période spécifiée grâce à la fonctionnalité de séparateur de période dans MT5. Le séparateur de période est déterminé par le délai sélectionné. Pour les délais allant de M1 à H2, les barres entre deux séparateurs de période représentent un jour. Les délais de H3 à H12 représentent une semaine. Sur le délai D1, les barres représentent un mois, et sur tout délai supérieur à D1, elles représentent une année. Cette fonctionnalité permet aux traders de limiter le nombre de transactions dans des délais spécifiques, garantissant un contrôle plus précis sur la fréquence des transactions. Des explications supplémentaires à ce sujet seront ajoutées à la vidéo.

Avantages de l'EA Moving Average

Évite les marchés chahutés

L'EA limite le nombre de transactions au sein d'une période spécifiée, ce qui vous aide à éviter de trader dans des conditions de marché chahutées qui sont défavorables pour les stratégies de moyennes mobiles. Placement précis du stop-loss

Il détermine avec précision où placer le stop-loss, améliorant ainsi la sécurité des transactions et la gestion des risques. Risque de pourcentage constant

Les utilisateurs peuvent spécifier le pourcentage de leur solde de compte à risquer par transaction, garantissant ainsi une cohérence dans la gestion des risques malgré les fluctuations du nombre de pips. Ratio risque-rendement personnalisable

L'EA permet aux utilisateurs de choisir leur ratio risque-rendement souhaité, permettant des stratégies de trading sur mesure qui s'adaptent aux préférences individuelles en matière de risque.

Paramètres :

Mode MA : Vous pouvez choisir parmi différentes méthodes, telles que la moyenne mobile exponentielle (EMA), la moyenne mobile simple (SMA), lissée ou pondérée linéairement.

Vous pouvez choisir parmi différentes méthodes, telles que la moyenne mobile exponentielle (EMA), la moyenne mobile simple (SMA), lissée ou pondérée linéairement. Prix MA : Spécifie quel point de prix est utilisé pour le calcul de la MA, tel que le prix de clôture, le prix d'ouverture, le plus haut, le plus bas, etc.

Spécifie quel point de prix est utilisé pour le calcul de la MA, tel que le prix de clôture, le prix d'ouverture, le plus haut, le plus bas, etc. Période MA : Le nombre de périodes utilisées dans le calcul de la moyenne mobile. Un nombre plus élevé lisse les fluctuations à court terme, tandis qu'un nombre plus bas rend la MA plus réactive aux changements de prix.

Le nombre de périodes utilisées dans le calcul de la moyenne mobile. Un nombre plus élevé lisse les fluctuations à court terme, tandis qu'un nombre plus bas rend la MA plus réactive aux changements de prix. Temps MA : Permet aux utilisateurs de sélectionner le délai sur lequel la moyenne mobile est appliquée, par exemple, M1 (1 minute), H1 (1 heure) ou D1 (1 jour).

Permet aux utilisateurs de sélectionner le délai sur lequel la moyenne mobile est appliquée, par exemple, M1 (1 minute), H1 (1 heure) ou D1 (1 jour). Total des transactions : Détermine le nombre maximum de transactions pouvant se produire entre deux séparateurs de période dans le délai sélectionné.

Détermine le nombre maximum de transactions pouvant se produire entre deux séparateurs de période dans le délai sélectionné. Solde du compte : Définit la valeur du solde du compte que l'EA utilisera lors du calcul de la taille des lots et de la gestion des risques pour chaque transaction.

Définit la valeur du solde du compte que l'EA utilisera lors du calcul de la taille des lots et de la gestion des risques pour chaque transaction. Pourcentage à Risquer : Permet aux utilisateurs de spécifier le pourcentage du solde du compte à risquer par transaction, aidant à gérer le risque de manière systématique.

Permet aux utilisateurs de spécifier le pourcentage du solde du compte à risquer par transaction, aidant à gérer le risque de manière systématique. Autorisez-vous la modification des risques ? : Active l'option permettant à l'EA de modifier les paramètres de risque pendant le trading en direct, offrant ainsi une flexibilité dans la gestion des transactions.

: Active l'option permettant à l'EA de modifier les paramètres de risque pendant le trading en direct, offrant ainsi une flexibilité dans la gestion des transactions. Autorisez-vous à fermer des transactions pour un nouveau séparateur de période ?

Numéro unique : Un identifiant unique pour les transactions passées par cet EA, facilitant la distinction entre les transactions provenant de différents EA ou de transactions manuelles. Vous devez vous assurer que le numéro unique est différent si vous l'utilisez pour le même symbole/actif mais sur des délais différents. Vous pouvez également changer le numéro unique pour rafraîchir l'EA.

Un identifiant unique pour les transactions passées par cet EA, facilitant la distinction entre les transactions provenant de différents EA ou de transactions manuelles. Vous devez vous assurer que le numéro unique est différent si vous l'utilisez pour le même symbole/actif mais sur des délais différents. Vous pouvez également changer le numéro unique pour rafraîchir l'EA. Ratio risque-rendement (RRR) : Définit le ratio risque-rendement pour chaque transaction, impactant la manière dont l'EA définit les niveaux de take-profit par rapport au stop-loss, en fonction des préférences de risque définies par l'utilisateur.

Définit le ratio risque-rendement pour chaque transaction, impactant la manière dont l'EA définit les niveaux de take-profit par rapport au stop-loss, en fonction des préférences de risque définies par l'utilisateur. Max Profit : Le paramètre Max Profit fonctionne avec le Séparateur de Périodes pour contrôler les entrées de trades en fonction des gains des trades fermés pendant la période définie. Une fois que l'EA est activé, il surveille le gain total des trades fermés pendant cette période. Si le gain total des trades fermés atteint ou dépasse l'objectif défini par le Max Profit (par exemple, $10), l'EA n'ouvrira pas de nouvelles positions pendant cette période, peu importe si la période est terminée ou non. Il est important de noter que l'EA ne prend pas en compte les gains des trades ouverts lorsqu'il prend cette décision.

Recommandations :

Il est fortement recommandé d'utiliser un MT5-VPS pour s'assurer que l'EA fonctionne en continu 24/7 et pour éviter de manquer des transactions gagnantes.

Il est fortement recommandé de risquer un maximum de 2 % par transaction.

Il est fortement recommandé d'avoir un numéro unique différent pour différents réglages d'EA.

Après avoir initialisé l'EA, il est recommandé d'ajouter manuellement l'indicateur de moyenne mobile en utilisant les mêmes paramètres que ceux utilisés pour l'EA sur votre MT5 afin de surveiller efficacement l'EA.

Lors des tests de stratégie avec le testeur de stratégie MT5, assurez-vous que le délai du testeur de stratégie est le même que le paramètre "Temps MA".



