Nadaraya Watson Envelope Signals Scanner MT5
- Göstergeler
- Biswarup Banerjee
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 13 Nisan 2025
- Etkinleştirmeler: 20
Nadaraya Watson Envelope Çoklu Para Birimi Tarayıcı MT5, birden fazla döviz çifti ve zaman diliminde önemli ters dönüş sinyallerini izlemek için kolaylaştırılmış bir yol sunar. TradingView’de doğru ters dönüş sinyalleriyle tanınan popüler bir göstergeye dayanan bu tarayıcı, aynı temel mantığı MT5 uyumlu bir formata uyarlar. Daha düşük zaman dilimlerinde kısa vadeli fırsatlara ve daha yüksek zaman dilimlerinde güçlü trend sinyallerine odaklanarak, traderların piyasa dönüşlerine karşı tetikte olmalarına yardımcı olur.
MT4 sürümü burada mevcuttur: Nadaraya Watson Envelope Multicurrency Scanner MT4
Detaylı dokümantasyon için buraya tıklayın: Dokümantasyon
Ana Özellikler:
- Gösterge Entegrasyonu: Nadaraya Watson Envelope göstergesini kullanır ve fiyat hareketinin etrafında düzgünleştirilmiş zarflar hesaplar. Traderlar, Length parametresini ayarlayarak dikkate alınacak çubuk sayısını tanımlayabilir, Bandwidth’i ayarlayarak düzleştirmeyi kontrol edebilir ve Multiplier’ı belirleyerek zarfları genişletebilir veya daraltabilir. Özelleştirilmiş ok kodları ve renkler, ters dönüş sinyallerinin görüntülenme şeklini daha da kişiselleştirir.
- Birleşme Uyarıları: Seçilen zaman dilimlerinde sinyalleri karşılaştırarak boğa veya ayı yönlerinde birleşmeyi vurgular, birden fazla zaman diliminin yüksek olasılıklı işlemler için hizalandığı kurulumları vurgulayarak traderların güvenini artırır.
- Özelleştirilmiş Uyarılar ve Kullanıcı Özelleştirme: Açılır pencereler, e-postalar veya anlık bildirimler aracılığıyla gerçek zamanlı bildirimler sunar, önemli sinyallerin gözden kaçmamasını sağlar. Duyarlı tasarım, her sembolün durumunu net bir şekilde gösterir ve bir ters dönüşün kaç mum önce gerçekleştiğini belirtir. Esnek seçenekler, traderların belirli çiftleri ve zaman dilimlerini seçmesine, panel boyutlarını ayarlamasına ve logları veya telif hakkı ayrıntılarını gösterip göstermemeye karar vermesine olanak tanır.
Not: Nadaraya Watson Envelope Çoklu Para Birimi Tarayıcı MT5, güvenilir ters dönüş sinyalleri arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır, uygulanabilir içgörüler ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Potansiyel sinyalleri tespit etmek ve bildirmek için tasarlanmıştır, ancak kullanıcı adına otomatik olarak işlem gerçekleştirmez.
Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın.