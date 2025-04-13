Nadaraya Watson Envelope Signals Scanner MT5

Nadaraya Watson Envelope Multicurrency Scanner MT5 offre une manière simplifiée de surveiller les signaux de renversement clés sur plusieurs paires de devises et cadres temporels. Basé sur l’indicateur populaire de TradingView, connu pour ses signaux de renversement précis, ce scanner adapte la même logique de base à un format compatible avec MT5. Il se concentre sur les opportunités à court terme dans les cadres temporels inférieurs et sur les signaux de tendance forts dans les cadres supérieurs, aidant les traders à rester vigilants face aux retournements de marché.

La version pour MT4 est disponible ici : Nadaraya Watson Envelope Multicurrency Scanner MT4

Pour une documentation détaillée, cliquez ici : Documentation

Caractéristiques principales :

  • Intégration de l’indicateur : Utilise l’indicateur Nadaraya Watson Envelope, qui calcule des enveloppes lissées autour de l’action des prix. Les traders peuvent ajuster le paramètre Length pour définir le nombre de barres prises en compte, modifier la Bandwidth pour contrôler le lissage, et définir le Multiplier pour élargir ou rétrécir les enveloppes. Les codes de flèches et les couleurs personnalisés permettent de personnaliser davantage l’affichage des signaux de renversement.
  • Alertes de confluence : Met en évidence la convergence dans des directions haussières ou baissières en comparant les signaux sur les cadres temporels sélectionnés, renforçant la confiance des traders en mettant en avant les configurations où plusieurs cadres temporels s’alignent pour des trades à plus forte probabilité.
  • Alertes personnalisées et personnalisation utilisateur : Fournit des notifications en temps réel via des pop-ups, des e-mails ou des notifications push, garantissant que les signaux clés ne passent pas inaperçus. La conception réactive affiche clairement l’état de chaque symbole et indique combien de bougies se sont écoulées depuis un renversement. Des options flexibles permettent aux traders de choisir des paires et des cadres temporels spécifiques, d’ajuster les dimensions du panneau, et de décider s’ils souhaitent afficher les journaux ou les détails de droits d’auteur.

Remarque : Le Nadaraya Watson Envelope Multicurrency Scanner MT5 est un outil indispensable pour les traders à la recherche de signaux de renversement fiables, offrant des informations exploitables et une interface conviviale. Il est conçu pour détecter et notifier les signaux potentiels, mais n’exécute pas de trades automatiquement pour l’utilisateur.

