Nadaraya Watson Envelope Signals Scanner MT5
- Indicatori
- Biswarup Banerjee
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 13 aprile 2025
- Attivazioni: 20
Nadaraya Watson Envelope Multicurrency Scanner MT5 offre un modo semplificato per monitorare segnali di inversione chiave su più coppie di valute e timeframe. Basato sull’indicatore popolare di TradingView, noto per i suoi segnali di inversione precisi, questo scanner adatta la stessa logica di base a un formato compatibile con MT5. Si concentra su opportunità a breve termine nei timeframe inferiori e su forti segnali di tendenza nei timeframe superiori, aiutando i trader a rimanere attenti ai cambiamenti di mercato.
La versione per MT4 è disponibile qui: Nadaraya Watson Envelope Multicurrency Scanner MT4
Per la documentazione dettagliata, clicca qui: Documentazione
Caratteristiche principali:
- Integrazione dell’indicatore: Utilizza l’indicatore Nadaraya Watson Envelope, che calcola inviluppi smussati attorno all’azione del prezzo. I trader possono regolare il parametro Length per definire quante barre vengono considerate, modificare il Bandwidth per controllare il livellamento e impostare il Multiplier per espandere o contrarre gli inviluppi. Codici di frecce e colori personalizzati consentono di personalizzare ulteriormente la visualizzazione dei segnali di inversione.
- Avvisi di confluenza: Evidenzia la convergenza in direzioni rialziste o ribassiste confrontando i segnali sui timeframe selezionati, aumentando la fiducia del trader enfatizzando configurazioni in cui più timeframe si allineano per operazioni ad alta probabilità.
- Avvisi personalizzati e personalizzazione utente: Fornisce notifiche in tempo reale tramite pop-up, e-mail o notifiche push, garantendo che i segnali chiave non passino inosservati. Il design reattivo mostra chiaramente lo stato di ogni simbolo e indica quante candele fa si è verificata un’inversione. Opzioni flessibili consentono ai trader di scegliere coppie e timeframe specifici, regolare le dimensioni del pannello e decidere se mostrare log o dettagli sui diritti d’autore.
Nota: Il Nadaraya Watson Envelope Multicurrency Scanner MT5 è uno strumento indispensabile per i trader che cercano segnali di inversione affidabili, offrendo informazioni utilizzabili e un’interfaccia intuitiva. È progettato per rilevare e notificare segnali potenziali, ma non esegue operazioni automaticamente per l’utente.
Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.