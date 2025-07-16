Candle Forms

🕯️ Candle Forms EA – Robot Forex Intelligent Basé sur les Figures de Chandeliers (6 Stratégies)

Candle Forms EA est un robot de trading polyvalent fonctionnant avec des algorithmes avancés de Price Action. Il détecte les points de retournement à forte probabilité en analysant des figures de chandeliers spécifiques et déclenche des opérations à l'aide de signaux filtrés techniquement. Il prend en charge 6 stratégies différentes, offrant ainsi une flexibilité maximale.

🔍 Entrées Basées sur les Figures de Chandeliers

Le robot analyse 6 figures de chandeliers personnalisées pour déterminer la direction du marché.

  • Ces figures reflètent les luttes entre acheteurs et vendeurs.

  • Chaque figure peut être inversée individuellement (option de “signal inversé”).

⚙️ 6 Stratégies de Trading au Choix

Selon le profil de risque de l’utilisateur, l’une des 6 stratégies suivantes peut être activée :

  1. Stratégie Normale → Ouvre une position immédiate selon le signal.

  2. Stratégie Martingale → Augmente le lot après une perte pour récupérer les pertes.

  3. Stratégie Limit → Ajoute un ordre LIMIT dans le même sens que la position. (Ex : BUY + BUY LIMIT)

  4. Stratégie Stop → Ajoute un ordre STOP dans le même sens. (Ex : BUY + BUY STOP)

  5. Stratégie Limit+Stop → Combine LIMIT et STOP dans le même sens. (Ex : BUY → BUY + BUY LIMIT + BUY STOP)

  6. Stratégie Hedge → Ajoute un ordre STOP dans le sens opposé. (Ex : BUY + SELL STOP)

Chaque stratégie peut être activée/désactivée individuellement.

📈 Détection de Tendance et Filtres Techniques

Avant d’entrer en position, la tendance du marché est analysée via :

  • Croisement de moyennes mobiles (MA)

  • RSI (zones de surachat/survente)

  • Analyse de la volatilité avec ATR (50 chandeliers)

Les signaux à contre-tendance peuvent être bloqués.

📊 TP/SL Dynamiques Basés sur l’ATR

Les niveaux de Take Profit et Stop Loss peuvent être calculés dynamiquement en fonction de l’ATR :

  • Marché stable → ATR × 1.2

  • Marché volatil → ATR × 1.5

  • Forte volatilité → ATR × 2.0

Des multiplicateurs fixes sont également disponibles.

🛡️ Fonction Break Even (Seuil de Rentabilité)

Lorsque le profit atteint un certain seuil, le Stop Loss est déplacé au niveau du prix d’entrée, éliminant ainsi le risque de perte sur cette position.

💰 Contrôle du Capital et du Risque

Avant chaque ordre, le robot vérifie :

  • Le solde est-il suffisant ?

  • Le lot dépasse-t-il la limite définie ?

  • Le ratio de marge libre est-il acceptable ?

Inclut également des filtres de sécurité comme “attendre 2 chandeliers après 2 pertes”.

📺 Panneau d’Information en Direct

Sur le graphique, vous pouvez voir :

  • Le nom de la paire

  • Le nom de la figure détectée

  • Le profit actuel (en vert, rouge ou orange)

Le panneau est personnalisable en couleur et position, et peut être désactivé.

Conclusion

Candle Forms EA est adapté aux débutants comme aux traders expérimentés.
Grâce à ses signaux précis, ses stratégies variées et sa gestion des risques intégrée, il permet un trading automatique efficace et sûr.

ℹ️ INFORMATION

"Ce robot fonctionne avec des paramètres par défaut. Merci d’ajuster vos paramètres en fonction de votre stratégie et tolérance au risque.
Testez d’abord sur un compte démo pour observer les performances."

⭐ Si vous l'appréciez, n’hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles.
🧿 Bon trading et succès à vous !


Répondre à l'avis