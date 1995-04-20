Accurate Gold

Индикатор Accurate Gold - это удобный инструмент, который интуитивно понятен и прост в использовании, независимо от уровня опыта трейдера. Он предназначен для трейдеров, ищущих точные сигналы на временном интервале M5 на рынке золота. Этот индикатор использует передовые математические алгоритмы для анализа движения цен и динамики объема, генерируя точные сигналы на покупку и продажу. Отличительные особенности этого индикатора, включая его нерепейнтовый характер, предоставляют трейдерам ценные исследования потенциальных разворотов на рынке, обеспечивая обоснованное принятие решений. Визуальное представление на графике, а также звуковые сигналы улучшают опыт пользователя, делая его ценным дополнением к набору инструментов золотых трейдеров, ищущих точность и надежность в своих стратегиях.

Рекомендации:

  • Временной интервал: только M5
  • Валютная пара: только XAUUSD / BTCUSD
  • Тип счета: ECN, Raw или Razor с очень низкими спредами
  • Время брокера: Любое
  • Брокеры: IC Markets, Pepperstone с Raw и Razor счетами для самых низких спредов
  • Уровень профита: 10 пунктов или более (в зависимости от опыта трейдера и его уровня риска)
Предостережение:
  • Не гонитесь за упущенным сигналом

Технические характеристики:

  • Индикатор не перерисовывается
  • Определение точных сигналов на покупку и продажу
  • Визуальные и звуковые оповещения доступны 
  • Не требуется установка файлов

Отказ от ответственности:

  • Прошлые результаты не гарантируют будущие результаты 
  • Мой продукт доступен только на mql5.com 
  • Я не буду связываться с вами или продавать вам продукты лично


