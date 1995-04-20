Индикатор Accurate Gold - это удобный инструмент, который интуитивно понятен и прост в использовании, независимо от уровня опыта трейдера. Он предназначен для трейдеров, ищущих точные сигналы на временном интервале M5 на рынке золота. Этот индикатор использует передовые математические алгоритмы для анализа движения цен и динамики объема, генерируя точные сигналы на покупку и продажу. Отличительные особенности этого индикатора, включая его нерепейнтовый характер, предоставляют трейдерам ценные исследования потенциальных разворотов на рынке, обеспечивая обоснованное принятие решений. Визуальное представление на графике, а также звуковые сигналы улучшают опыт пользователя, делая его ценным дополнением к набору инструментов золотых трейдеров, ищущих точность и надежность в своих стратегиях.

⛔ $XX – На ограниченное время цена составляет $XX для первых 5 сторонников. (💯% распродано)

✅ $88 – Запуск цены - $88.

⛔ $88 + X ($100) – Цена увеличится на $100 после каждой 3-й покупки.

Рекомендации: Временной интервал: только M5

Валютная пара: только XAUUSD / BTCUSD

Тип счета: ECN, Raw или Razor с очень низкими спредами

Время брокера: Любое

Брокеры: IC Markets, Pepperstone с Raw и Razor счетами для самых низких спредов

Уровень профита: 10 пунктов или более (в зависимости от опыта трейдера и его уровня риска) Предостережение:

Не гонитесь за упущенным сигналом

Технические характеристики: Индикатор не перерисовывается

Определение точных сигналов на покупку и продажу



Визуальные и звуковые оповещения доступны

Не требуется установка файлов

Отказ от ответственности: Прошлые результаты не гарантируют будущие результаты

Мой продукт доступен только на mql5.com

Я не буду связываться с вами или продавать вам продукты лично