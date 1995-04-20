Accurate Gold
- Индикаторы
- Willie Lim
- Версия: 3.6
- Обновлено: 3 мая 2025
- Активации: 5
Индикатор Accurate Gold - это удобный инструмент, который интуитивно понятен и прост в использовании, независимо от уровня опыта трейдера. Он предназначен для трейдеров, ищущих точные сигналы на временном интервале M5 на рынке золота. Этот индикатор использует передовые математические алгоритмы для анализа движения цен и динамики объема, генерируя точные сигналы на покупку и продажу. Отличительные особенности этого индикатора, включая его нерепейнтовый характер, предоставляют трейдерам ценные исследования потенциальных разворотов на рынке, обеспечивая обоснованное принятие решений. Визуальное представление на графике, а также звуковые сигналы улучшают опыт пользователя, делая его ценным дополнением к набору инструментов золотых трейдеров, ищущих точность и надежность в своих стратегиях.
✅ $88 – Запуск цены - $88.
Рекомендации:
- Временной интервал: только M5
- Валютная пара: только XAUUSD / BTCUSD
- Тип счета: ECN, Raw или Razor с очень низкими спредами
- Время брокера: Любое
- Брокеры: IC Markets, Pepperstone с Raw и Razor счетами для самых низких спредов
- Уровень профита: 10 пунктов или более (в зависимости от опыта трейдера и его уровня риска)
Предостережение:
- Не гонитесь за упущенным сигналом
Технические характеристики:
- Индикатор не перерисовывается
- Определение точных сигналов на покупку и продажу
- Визуальные и звуковые оповещения доступны
- Не требуется установка файлов
Отказ от ответственности:
- Прошлые результаты не гарантируют будущие результаты
- Мой продукт доступен только на mql5.com
- Я не буду связываться с вами или продавать вам продукты лично