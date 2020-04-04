Nostradermus RegLin DEEP Time PRO

Doğrusal Regresyon, MTF filtreleri ve aktif pozisyon yönetimine sahip profesyonel EA (Expert Advisor)

NosTraderMus_RegLin_PRO

Öneri: testlere M5 (5 dakika) zaman diliminde başlayın.

NosTraderMus_RegLin_PRO; nicel, disiplinli ve tekrarlanabilir bir yaklaşım arayan trader’lar için tasarlanmıştır. EA, doğrusal regresyon kanalı ile değer bölgelerini tespit eder ve yalnızca bağlam (RSI, DeMarker, çok zaman dilimli momentum, hacim ve spread) desteklediğinde işlem açar. Her pozisyonu aktif ve uyarlanabilir şekilde yönetir: akıllı bekleyen emirler, oynaklığa (standart sapma) dayalı SL/TP, trailing stop, kademeli kısmi kâr alımları ve özsermaye (equity) hedefiyle genel take profit.

Sorumlu uyarı: Hiçbir sistem sonuç garanti etmez. Risk yönetimi uygulayın ve canlı hesaba geçmeden önce M5 (5 dakika) zaman diliminde bir demo hesapta test edin.

Nasıl çalışır?

İstatistiksel yapı: doğrusal regresyonla eğim (slope), kesişim (intercept), artıkların standart sapması ve korelasyon hesaplanır ( alış/satış ayrı ayrı ).

Bağlam filtresi: RSI (mevcut ve MTF), DeMarker , momentum , göreli hacim (VMA 20 × katsayı), spread ve işlem saat penceresi doğrulanır.

Gauss olasılığı: fiyatın kanalın orta çizgisine/bandına uzaklığını standart sapma katları yla ölçerek faydalı tetiklenme olasılığı tahmin edilir.

Bekleyen emirle giriş: en uygun bölgede Buy Stop veya Sell Stop yerleştirir; SL/TP oynaklığa ve aracı kurum kısıtlarına uyarlanır; zamanında tetiklenmezse emir iptal edilir .

Dinamik yönetim: yöne özgü trailing, PnL eşikleri aşıldığında (veya altına düştüğünde) kısmi kapamalar, SL/TP ayarlamaları, göreli break-even ve özsermaye hedefine ulaşıldığında tam kapama.

Özellikler ve avantajlar

Ölçülü, sezgisel olmayan işlem: yalnızca fiyat + istatistik avantaj sunduğunda (asgari korelasyon ve lehte eğim) işlem yapar.

Oynaklığa uyarlanır: SL/TP ve giriş bölgeleri standart sapma ile ölçeklenir; “kör” sabit seviyeler yoktur.

Gerçekçi MTF: üst zaman dilimindeki RSI ve momentum ile güç doğrulanır; trende karşı girişler azalır.

Sağlam yönetim: trailing, kısmi kapamalar, göreli break-even, genel hedefler ve tetiklenmeyen bekleyen emirlerin akıllı iptali .

Pratik kontroller: spread sınırları, zaman filtresi (cuma öğleden sonra dahil), marj kontrolü ve hacim tıkanıklığı filtresi.

🔧 Alış/Satış bağımsız optimizasyonu: temel bir avantaj. Sistem, alış ve satış parametrelerini ayrı ayrı optimize etmeye izin verir (regresyon penceresi, sapma genliği, TP/SL çarpanları, trailing vb.). Bu, kontrollü asimetriler sağlar: örneğin, yükseliş itişlerini daha kısa RangoTendencia ve daha küçük AmpDesv ile yakalarken, satış için daha sıkı korelasyon ve farklı trailing talep edilebilir. Yönsel önyargı veya taraflara göre farklı oynaklık görülen piyasalarda bu ayrım, iki yön için tek bir optimizasyona kıyasla genellikle istikrarı ve özsermaye eğrisini iyileştirir.

Profesyonel tasarım

Model, klasik doğrusal regresyonu, standart sapma mesafesine dayalı Gauss olasılık bileşeniyle birleştirir. Pozisyon yönetimi, kademeli kısmi kârlar, emrin “yaşını” dikkate alan dinamik SL ve fiyat lehe ilerlediğinde yeniden ayarlamalar uygular. Denetlenebilirlik ve tutarlılık için tasarlanmıştır: grafik yorumlarını etkinleştirirseniz temel metrikleri (RSI, eğimler, korelasyonlar) gerçek zamanlı görebilirsiniz.

Kullanım önerileri

Önce M5 (5 dakika): kalibrasyon, sinyal sıklığını gözlemleme ve sapma/trailing ince ayarı için önerilir.

Parametreleri sembol/oynaklık a göre ayarlayın ve önce demo da deneyin.

Temkinli risk yönetimini koruyun (pozisyon boyutu, zarar limitleri, özsermaye hedefi).

Harici değişkenler (inputs) — her biri ne yapar?

Görselleştirme ve limitler

Mostrar_Comentarios (bool): grafikte metrikleri gösterir.

MaxLots / MinLots (double): işlem başına lot üst/alt sınırı.

İstatistiksel/gösterge filtreleri

Ind_Coef_Corr (double): alış için asgari korelasyon (örn. ≥ 0,5).

Ind_Coef_Corr_V (double): satış için azami (negatif) korelasyon (örn. ≤ −0,5).

RSI_Sup / RSI_Sup_Min (int): alış için RSI eşikleri (mevcut / MTF; eşik altı olmalı).

RSI_Inf / RSI_Sup_Max (int): satış için RSI eşikleri (mevcut / MTF; eşik üstü olmalı).

Habilitar_Momentums (bool): MTF momentum filtresini etkinleştirir.

MaxSpread (int): izin verilen azami spread (puan).

Alış (Ctrl Compras)

Compra (bool): alış mantığını etkinleştirir.

DesvioTPCompra (double): alış TP için sapma çarpanı.

TrailingStop (int): alışta trailing (puan).

STP_LOSS (int): alış için temel SL (puan).

DesvSTP_LOSS (double): alış SL için sapma faktörü.

RangoTendencia (int): alış tarafı regresyonu için bar sayısı.

AmpDesv (double): giriş için gereken sapma katı mesafe.

TakeProf (double): alış TP için sapma çarpanı.

Seguro (double): kesişim yakınlığı için güvenlik filtresi.

Satış (Ctrl Ventas)

Venta (bool): satış mantığını etkinleştirir.

DesvioTPVenta (double), TrailingStopV (int), STP_LOSSV (int), DesvSTP_LOSSV (double): satış tarafındaki TP/trailing/SL ayarları (alışın karşılıkları).

RangoTendenciaVenta (int): satış tarafı regresyonu için bar sayısı.

AmpDesvVenta (double), TakeProfV (double), SeguroVenta (double): satış tarafı giriş/TP/güvenlik parametreleri.

Genel yönetim ve risk

Huelga (int): işlemler arası bekleme süresi (mevcut zaman diliminin katları).

RiesgoLots (int): olasılık/özsermayeye göre lotu ölçekleyen katsayı.

RiskPercent (int): kısmi kapama tetikleyebilecek zarar eşiği.

TPPercent (int): **göreli break-even (BE+)**i tetikleyen kâr eşiği.

TopeProb / MinProb (double): Gauss olasılık penceresi nin üst/alt sınırları.

TomaDeGananciasPercent (double): özsermaye hedefine ulaşıldığında tam kapama için bakiye yüzdesi.

VarVolumen (double): hacim tıkanıklığı filtresi (VMA20 × katsayı).

Zamanlama

StartHour / EndHour (int): yeni emirler için sunucu zamanına göre pencere.

FilterFridayAfternoon (bool): cuma öğleden sonra yeni girişleri engeller.

EURUSD Testi — M5 (5 dakika) Zaman Dilimi

Mostrar_Comentarios=0

MaxLots=1.30000000 MinLots=0.01000000 Ind_Coef_Corr=0.65000000 Ind_Coef_Corr_V=-0.52500000 RSI_Sup=30 RSI_Sup_Min=38 RSI_Inf=70 RSI_Sup_Max=56 HabInd=Habilitar Indicadores Habilitar_Momentums=1 MaxSpread=20 Compras=Ctrl Compras Compra=1 DesvioTPCompra=0.08000000 TrailingStop=840 STP_LOSS=3200 DesvSTP_LOSS=5.50000000 RangoTendencia=1000 AmpDesv=0.75000000 TakeProf=6.00000000 Seguro=4.50000000 Ventas=Ctrl Ventas Venta=1 DesvioTPVenta=0.06000000 TrailingStopV=270 STP_LOSSV=8150 DesvSTP_LOSSV=5.00000000 RangoTendenciaVenta=1830 AmpDesvVenta=0.70000000 TakeProfV=3.50000000 SeguroVenta=4.50000000 Genericos=Ctrl Genericos Huelga=1 RiesgoLots=2 RiskPercent=3 TPPercent=70 Base=100 PaartialInitial=5 PartialFactor=1.20000000 STRDivisor=3 NMargen=120 TopeProb=3.20000000 MinProb=0.24000000 eneBuy=105 eneSell=100 TomaDeGananciasPercent=0.07500000 VarVolumen=1.00000000 StartHour=0 EndHour=24 FilterFridayAfternoon=1 AvoidHighImpactNews=1



