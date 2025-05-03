L'indicateur Accurate Gold est un outil convivial, à la fois intuitif et simple à utiliser, quel que soit le niveau d'expérience des traders. Il est conçu pour les traders à la recherche de signaux précis sur le laps de temps M5 sur le marché de l'or. Cet indicateur utilise des algorithmes mathématiques avancés pour analyser les mouvements de prix et la dynamique du volume, générant ainsi des signaux d'achat et de vente précis. Les caractéristiques distinctives de cet indicateur, notamment sa nature non-repeinte, offrent aux traders des informations précieuses sur les retournements potentiels du marché, permettant une prise de décision éclairée. Sa représentation visuelle sur le graphique, associée à des alertes audibles et à des notifications push, améliore l'expérience de l'utilisateur, en faisant un ajout précieux à la boîte à outils des traders d'or à la recherche de précision et de fiabilité dans leurs stratégies de trading.

Recommandations: Période : M5 uniquement

Paire de devises : XAUUSD uniquement

Type de compte : ECN, Raw ou Razor avec des spreads très bas

Horaire du courtier : Peu importe

Courtiers : IC Markets, Pepperstone avec des comptes Raw et Razor pour les spreads les plus bas

Niveau de profit : 10 pips ou plus (selon l'expérience et l'appétit pour le risque des traders) Attention: Ne pas poursuivre un signal manqué

Spécifications: L'indicateur ne repeint pas

Identifie les signaux d'achat et de vente avec une grande précision



Alertes visuelles et sonores disponibles (personnalisables)



Aucun fichier de configuration requis

