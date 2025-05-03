Accurate Gold

L'indicateur Accurate Gold est un outil convivial, à la fois intuitif et simple à utiliser, quel que soit le niveau d'expérience des traders. Il est conçu pour les traders à la recherche de signaux précis sur le laps de temps M5 sur le marché de l'or. Cet indicateur utilise des algorithmes mathématiques avancés pour analyser les mouvements de prix et la dynamique du volume, générant ainsi des signaux d'achat et de vente précis. Les caractéristiques distinctives de cet indicateur, notamment sa nature non-repeinte, offrent aux traders des informations précieuses sur les retournements potentiels du marché, permettant une prise de décision éclairée. Sa représentation visuelle sur le graphique, associée à des alertes audibles et à des notifications push, améliore l'expérience de l'utilisateur, en faisant un ajout précieux à la boîte à outils des traders d'or à la recherche de précision et de fiabilité dans leurs stratégies de trading.

XX$ – Pour une durée limitée, le prix est de XX$ pour les 5 premiers soutiens. (💯% épuisé)
88$ – Ensuite, le prix reviendra au tarif de lancement à 88$.
88$ + X (100$) – Le prix augmentera de 100$ après chaque lot de 3 achats.

Consultez le signal MT4 ici et le forum de discussion ici.

Recommandations:

  • Période : M5 uniquement
  • Paire de devises : XAUUSD uniquement
  • Type de compte : ECN, Raw ou Razor avec des spreads très bas
  • Horaire du courtier : Peu importe
  • Courtiers : IC Markets, Pepperstone avec des comptes Raw et Razor pour les spreads les plus bas
  • Niveau de profit : 10 pips ou plus (selon l'expérience et l'appétit pour le risque des traders)

Attention:

  • Ne pas poursuivre un signal manqué

Spécifications:

  • L'indicateur ne repeint pas
  • Identifie les signaux d'achat et de vente avec une grande précision
  • Alertes visuelles et sonores disponibles (personnalisables)
  • Aucun fichier de configuration requis

Avertissement:

  • Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs
  • Mon produit est uniquement disponible sur mql5.com
  • Je ne prendrai pas contact avec vous ni ne vous vendrai de produits en privé


