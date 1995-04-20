Accurate Gold

Accurate Gold 지표는 트레이더들의 경험 수준과 관계없이 직관적이고 사용하기 쉬운 사용자 친화적인 도구입니다. 이 지표는 황금 시장의 M5 시간 프레임에서 정확한 신호를 찾는 트레이더들을 위해 설계되었습니다. 이 지표는 가격 움직임과 거래량 동태를 분석하기 위해 고급 수학적 알고리즘을 사용하여 정확한 매수 및 매도 신호를 생성합니다. 이 지표의 비리페인트 특성을 포함한 독특한 기능은 트레이더들에게 잠재적인 시장 반전에 대한 가치 있는 통찰력을 제공하여 판단력 있은 의사 결정을 가능케 합니다. 차트 상의 시각적 표현과 함께 청취 가능한 경고 및 푸시 알림이 사용자 경험을 향상시켜 황금 트레이더들의 도구 상자에 정확성과 신뢰성을 찾는 데 유용한 추가 요소가 됩니다.

$XX – 한정 기간 동안 가격은 최초 5명의 지지자를 위해 $XX 에 유지됩니다. (💯% 매진)
$88 – 그 후에는 $88의 출시 가격으로 복원됩니다. 
$88 + X ($100) – 매 3회 구매마다 가격이 $100씩 증가합니다.

MT4 신호는 여기에서 확인하고 토론 포럼은 여기에서 확인하세요.

권장 사항:

  • 타임프레임: M5 전용 
  • 통화 쌍: XAUUSD 전용 
  • 계정 유형: 매우 낮은 스프레드를 갖춘 ECN, Raw 또는 Razor 브로커 시간: 어떤 시간이든 
  • 브로커: 최저 스프레드를 위해 IC Markets, Pepperstone의 Raw 및 Razor 계정 이익 실현 수준: 트레이더의 경험 및 리스크 수용도에 따라 10픽 센트 이상 
주의:
  • 놓친 신호를 추격하지 마십시오

기술적인 사양:

  • 지표가 리페인트되지 않습니다
  • 높은 정밀도로 매수 및 매도 신호 식별
  • 시각적 및 소리 경고 사용 가능 (사용자 정의 가능)
  • 설치 파일이 필요하지 않음

면책사항:

  • 과거 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다
  • 내 제품은 mql5.com에서만 제공됩니다
  • 저는 개인적으로 여러분에게 연락하거나 제품을 판매하지 않을 것입니다
추천 제품
Usdjpy Killer MT4
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Experts
USDJPY Killer   a powerful and unique expert advisor (EA) designed specifically for the USDJPY pair. Unlike most robots on the market that are hastily put together and sold to maximize profits from naive buyers, USDJPY Killer is built on a discretionary and psychologically sound approach to the market. This EA was not created to be a money-making product for mass distribution, but rather as a temporary release to raise capital for a larger goal: launching my own proprietary trading firm.   Once
Gold Tiger PRT
Irina Cherkashina
Experts
Gold Tiger based on a unique algorithm that will allow you to receive constant profit from binary options trading and scalping, as well as from conservative trading of several instruments simultaneously. This Expert Advisor can be used to trade all instruments without exception on all markets and on any timeframes. The download version uses our standard panel with a black background for the black terminal color. If you want to get an EA with a panel for a white or other color theme, contact us
Intelligent Detector
ALGOCHURCH LTD
Experts
Intelligent Detector is an expert advisor that works based on Artificial Intelligence algorithms for the EURUSD symbol. Its trading strategy is Swing trade, which identifies safe trades in order to prevents high-risk decisions and uncertain positions. It has been able to make the most stable profits over a long period of about 19 years (not every expert has this capability and they are only responsive in short and specific period), it has not overfitted. Caution: The number of licenses are lim
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Experts
News Robo Expert Advisor는 뉴스 트레이더가 보도 자료 중에 숨겨진 손절매를 사용하여 대기 중인 주문을 여는 데 도움이 되도록 설계된 강력한 도구입니다. 거래 경험을 향상시키고 거래를 보호하는 여러 기능을 제공합니다. News Robo의 주요 기능 중 하나는 숨겨진 손절매 기능으로, 이는 마켓 메이커 브로커로부터 손절매를 숨기는 것을 선호하는 뉴스 거래자에게 이상적입니다. 손절매는 수익성 있는 포지션이 달성되면 자동으로 공개되어 수익을 효과적으로 확보할 수 있습니다. 또한 Expert Advisor는 적절한 위험 관리 기술을 사용하여 거래 자본을 보호합니다. News Robo를 사용하면 대기 중인 주문을 여는 두 가지 옵션이 있습니다: 빠른 모드와 시간 모드. 빠른 모드를 사용하면 기본 설정에 따라 지정가 주문을 신속하게 열 수 있으므로 뉴스 시간을 수동으로 설정하는 것을 잊은 경우 편리한 솔루션을 제공합니다. 반면에 시간 모드를 사용하면 보류 중인 주문을 여는 정
Candlestick Patterns Trade Custom
Denis Luchinkin
Experts
Candlestick Patterns Trade Custom is an Expert Advisor for trading candlestick patterns. The considerable advantages of the EA It allows the user to configure the signal of each pattern, it is recommended to configure the EA in accordance with the analysis results of the Candlestick Patterns Analytics indicator; It does not use Martingale; Contains the integrated Candlestick Patterns Custom indicator. Description of Input Parameters Each candlestick pattern has a drop-down menu with the option
Binary Smart System
Ramzi Abuwarda
지표
**바이너리 스마트 시스템 소개: 귀하의 궁극적인 트레이딩 파트너** 바이너리 스마트 시스템은 단순히 인디케이터가 아닙니다. 이는 정교한 트레이딩 도구로, 다양한 시장에서 핀포인트 정확도와 적시의 신호를 제공하여 트레이더에게 성공을 이끌어주는 데 주안점을 둔 것입니다. 혁신적인 알고리즘과 다양한 기술적 지표의 철저한 컬렉션을 기반으로 구축된 이 시스템은 트레이딩 성공을 얻기 위한 열쇠입니다. **인디케이터 구성 요소:** 1. **이동 평균 비율 (MAP):** 이 구성 요소는 다양한 이동 평균의 가중 평균을 계산하여 추세 식별을 위한 강력한 기준을 형성합니다. MAP은 시장 상황에 동적으로 적응하여 현재 추세 방향을 파악하는 정보를 제공합니다. 2. **상품 채널 지수 (CCI):** 평균 가격으로부터의 편차를 분석함으로써 CCI는 과매수 및 과매도 조건을 판단합니다. 바이너리 스마트 시스템의 CCI 통합은 잠재적인 반전 지점을 식별하는 종합적인 접근을 보장합니다. 3.
Market Structures Pro MT4
Andrei Novichkov
5 (1)
지표
The Market Structures Pro indicator finds and displays 5 (five) patterns of the Smart Money Concepts (SMC) system on the chart, namely: Break Of Structures (BoS)       Change of character (CHoCH) Equal Highs & Lows Premium, Equilibrium and Discount zones with Fibo grid High-high, Low-low, High-low and Low-high extremes Patterns are displayed for two modes - Swing and Internal and are easily distinguished by color on the chart. Internal mode features higher contrast colors, finer lines, and smal
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
지표
"Binary Smart Eye" MT4 지표는 바이너리 옵션 및 외환 시장 모두에 거래 신호를 제공하도록 설계되었으며, M1에서 W1까지 광범위한 시간 프레임에서 작동합니다. 추세 수준, 지능형 이동 평균 및 최적화된 거래 기간을 결합한 독점적인 전략을 사용하여 잠재적인 진입점을 식별합니다. 주요 기능에 대한 분석은 다음과 같습니다. 다중 시간 프레임 분석: 지표의 다용도성은 트레이더가 다양한 시간 프레임에서 이를 활용하여 M1의 스캘핑부터 W1의 장기 추세 추종까지 다양한 거래 스타일에 맞출 수 있도록 합니다. 독점 전략: "Binary Smart Eye"의 핵심은 다음을 활용하는 고유한 전략에 있습니다. 추세 수준: 이러한 수준은 주요 시장 추세 및 잠재적인 반전 지점을 식별하는 데 도움이 됩니다. 지능형 이동 평균: 시장 변동성에 적응하고 정확한 추세 방향을 제공하는 사용자 정의 이동 평균입니다. 스마트 거래 기간: 지표는 최적의 시장 조건을 포착하기 위해 특정 시간 기간을
Global Forex Session Highlighter MT4
Sid Ali Temkit
지표
Introducing the   'Global Forex Session Highlighter' , a powerful tool designed to enhance your trading strategy by providing a visual representation of the Three major Forex trading sessions: Tokyo, London, and New York. This indicator is designed to help traders understand the dynamics of the global Forex market by highlighting the trading sessions directly on your MT4 chart. It provides a clear view of when each session starts and ends, allowing you to strategize your trades around the most
Market Momentum Alerter for MT4
Renaud Herve Francois Candel
지표
Market Momentum Alerter Market Momentum Alerter will inform you about danger to operate in the market. Imagine you see a very nice setup (Forex, Stocks, Indices) and you decide to place your trade... And you finally lose your trade and don't understand what happened. This can happen due to big operations in the market carried out by banks and big institutions. These operations are invisible for most people. Now with the Market Momentum Alerter you will be able to detect those operations...
BB vector dynamics robot mt4
Ekaterina Saltykova
Experts
BBVectorDynamics_Robot is an innovative trading advisor specifically designed for volatile markets. Based on unique algorithms for analyzing market forces and identifying imbalances between buyers and sellers, this advisor helps you make precise and well-considered decisions in the trading process. Main features of the bb vector dynamics_robot advisor: Calculation of dynamic vectors. System determines the differences between the extreme price values and smoothed averages over a specified perio
Intuition AlgsBot
Vitalii Zakharuk
Experts
Product Description: Intuition Bot – Your Reliable Partner in the World of Forex Trading Intuition Bot is an advanced expert system designed to optimize the trading process in the Forex market. This bot allows traders of all experience levels to efficiently manage their trading strategies without excessive focus on profit prediction. With its enhanced internal architecture, Intuition Bot can operate with a wide range of currency pairs, ensuring flexibility and adaptability in various market cond
Top Down Premium Indicator
Elias Mtwenge
지표
TOP DOWN PREMIUM INDICATOR (mt4 version) Introduction The TOP DOWN PREMIUM INDICATOR is the King of Top-Down Analysis Tools for MT4 traders. It gives you the ability to analyze the market across all major timeframes — from as small as hourly data up to yearly projections — with unparalleled accuracy and clarity. This indicator allows traders to forecast, label, and visualize market structure from short-term intraday moves to long-term yearly cycles . With its built-in multi-timeframe forecast
AutoSLTP for ScalpersMT4
Aaron Nii Amartey Donkor
Experts
SLTPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
Scalper gun
Mikhail Nazarenko
4.5 (2)
지표
Scalper gun   - the main weapon for trade in scalping and swing, with visualization and alert of entry points. The indicator works in both trend and non-trend market conditions. Suitable for beginners and experienced traders. SCALPER GUN surpasses popular top indicators of this site in speed, quality of visualization and accuracy of entry !!! Before buying, download the Scalper gun demo and compare it with similar indicators for scalping in the MT4 tester. Features This is a complete trading sy
Renko Star
Abdulkarim Karazon
지표
Renko Star는 렌코 차트를 거래하도록 설계된 mt4 화살표 유형 지표입니다. 이 지표에는 거래자에게 승률 및 승리 포인트와 같은 유용한 정보를 알려주는 백테스팅 대시보드가 ​​있으며 atr x 곱셈에서 tp 및 sl도 제공합니다. 바 오픈 또는 인트라 바에 신호가 있고 신호가 제공된 정확한 가격을 표시하는 노란색 표시가 있습니다. 이 표시기를 사용하는 방법은 표시기에 의해 제공된 화살표에 따라 매수 또는 매도를 개시하고 tp를 설정하는 것입니다. 그리고 표시기에 의해 제공된 대로 표시기 설정을 가지고 놀면 더 좋거나 최악의 결과가 나올 수 있으므로 신뢰할 수 있는 대시보드에서 좋은 결과를 얻을 때까지 설정을 변경해야 합니다. 이 표시기는 다시 칠하거나 다시 칠하지 않습니다. 매개변수: atr tp : atr을 기준으로 한 tp 값 atr sl : atr을 기반으로 한 sl 값 atr 기간 별 기간 스타 필터 History : 백테스트할 히스토리의 양 Spread : 계산
HF OrderMarker
Wong Sze Wai
유틸리티
What is this?  This script not only can help you to place all type of orders, included market order " BUY " / " SELL " and pending order " BUYSTOP " / " BUYLIMIT " / " SELLSTOP " / " SELLLIMIT ", but also, it allow you to place order lots by money management concept. How to use this script? 1. Open the chart you want to trade; 2. Drag and drop the script to that chart; 3. Input the parameter what you want to do; 4. Double check the order information, then click "Yes" to confirm to place order;
Spyder Equity Protection Stop
Sarvaddnya Pathrabe
유틸리티
Introducing Spyder Equity Protection EA: Your Shield in Forex Trading In the dynamic world of forex trading, protecting your hard-earned capital is paramount. That's where Spyder Equity Protection EA steps in - your reliable partner in safeguarding your trading account. ️ Total Peace of Mind : Spyder Equity Protection EA is designed to provide traders with unparalleled peace of mind. With its advanced equity protection mechanisms, you can set predefined loss levels, ensuring that your account
FREE
TSPEdge Pro Binary and Scalping Engine
Itulung Kauring
지표
TSP Edge: The Institutional Momentum Pulse TSP Edge is a high-probability trend-following system designed for precision over frequency. Unlike standard indicators that signal on every minor fluctuation, TSP Edge uses octa-stage  logic to ensure you only enter when the trend is structurally sound and momentum is at its peak. The Strategy Logic: The indicator runs on two phases: Phase 1: The setup phase  The indicator identifies a "Safe Zone" where price has traded cleanly, confirming a stable tr
Quantum Signum
Maryna Shulzhenko
Experts
**Quantum Signal** is a professional Expert Advisor engineered for fully automated trading on Forex and cryptocurrency markets. Crafted to meet MQL5 Market standards, it combines cutting-edge algorithms, flexible risk controls and an intuitive settings interface to deliver consistent profits and minimal drawdown. A minimum deposit of **10 000 USD** unlocks trading on most major and minor currency pairs as well as crypto symbols. --- ## Overview & Purpose * Automates trade entries and exits u
WBP Chart Signals
Vincent Jose Proenca
지표
한국어 – WBP 차트 시그널 – 멀티타임프레임 매수/매도 압력 지표 설명: WBP Chart Signals는 거래량, 스프레드, 가격 움직임을 분석하여 시장의 매수/매도 압력을 측정하는 고급 지표입니다. 멀티타임프레임 확인과 기관급 분석을 원하는 트레이더에게 적합합니다. 주요 기능: Weighted Buy Pressure (WBP): VWAP, MA200, 거래량 강도, 유동성, 모멘텀을 결합한 독자 알고리즘 멀티타임프레임 분석: 상위 타임프레임에서 자동 신호 확인 실시간 멀티심볼 스캐너: 6개의 주요 통화쌍을 동시에 모니터링 정밀 신호 필터링: 다이버전스, 거래량, 추세, HTF 등 7개의 확인 필터 전문 대시보드: WBP 값, 신호, HTF 분석을 실시간 표시 기관급 계산: 로그 스케일 거래량, VWAP 가중치, 확신도 요인 신호 시스템: 매수(BUY): 강한 매수 > 75, 보통 매수 > 65 매도(SELL): 강한 매도 < 25, 보통 매도 < 35 인디케이터 창에 화살표
Banking levels
Sergey Demin
지표
Indicator (includes Volume Profile + Order Blocks) - a revolutionary indicator that combines two of the most powerful concepts of modern technical analysis: volume profiles and institutional players' order blocks. This tool allows you to see what is hidden from most traders and gives you a significant advantage in the market. Key benefits of the indicator: Visualization of "smart money": Clearly shows the areas of concentration of large players, highlighting areas with maximum volume in bright
Ambitious Donchian
Abdulkarim Karazon
지표
Ambitious Donchian EA can be downloaded from comment section but it need the ambitious donchian indicator to work. Ambitious Donchian is a Donchian Channel and XO histogram based indicator that gives buy and sell signals in form of up and down arrows with tp and sl as objects on chart. features : 1. Tp and Sl for each signal , the tp and sl can be selected as based on points or ATR value from indicator settings. 2.backtesting dashboard : the dashboard shows the following according to your input
Supply and Demand with Swap zones indicator
Roman Zhitnik
5 (2)
지표
The Supply and Demand with Swap zones MTF indicator is a powerful tool for technical analysis that has been modified and enhanced to provide traders with even more valuable information. This tool is based on the rule of supply and demand and allows traders to analyze a chart on three different timeframes at once, providing a more comprehensive view of the market. One of the key features of this indicator is the so-called swap zones, which are areas that have been broken through by the price but
Supply and Demand Monster MT4
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
지표
Supply and demand zones are at the heart of   supply and demand trading . These zones are areas that show  liquidity at a specific price.  The supply zone is also called the distribution zone, while the demand zone is called the accumulation zone.   Our indicator automatically draw supply and demand zones in Metatrader 5. It give opportunity to understand trading zone and avoiding risk.
Mongol Indicator2
Sumiyabazar Buyanjargal
지표
It's a variation of mid of HH and LL since it compares the higher of HH or LL against a period and twice the number of bars back to avoid whipsaws. I used to display this against lines on a chart, but made a histogram out of it and it looks interesting. It looks good at gauging trend strength and general turns (see image below). The name of the indicator is BAM, which is an acronym for "Below and Above Mid". Ways to use it: 1. To see general trend on longer TFs (more than 30 bars back).
Broom Mt4
Marta Gonzalez
Experts
When the market breaks the glass ceiling someone has to use the   broom   and pick up the glass from the floor. Broom   is the system that detects this break and collects the crystals. Being a very aggressive scalping system, it should only be used in pairs with a low spread and low commissions. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 100. You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Sa
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Meta Trader AI Bot
Gedara Prasad Chathuranga Deniye
Experts
SwiftTradeAiBot_V01-1 - Powerful & Efficient Forex Trading Solution SwiftTradeAiBot_V01-1 is an advanced and versatile Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading in the forex market. Tailored for the EURUSD pair, this EA leverages advanced algorithms to maximize profitability, manage risk, and minimize losses with ease. Suitable for both beginner and experienced traders, SwiftTradeAiBot automates the entire trading process, allowing you to focus on strategy rather than execution. Key
Smart Signal Generation
Sivakumar Subbaiya
지표
Smart Signal Generation - Trend-Following Pro Dashboard - Multi-Currency Trading Indicator Overview The   Trend-Following Pro Dashboard   is a comprehensive multi-strategy trading indicator designed for serious Forex traders who demand professional-grade analysis across 28 major currency pairs and gold. This all-in-one dashboard combines the most effective trend-following strategies into a single, visually stunning interface that provides clear trading signals, precise entry points, and calculat
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
지표
현재 20% 할인 ! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 대시보드 소프트웨어는 28개의 통화 쌍에서 작동합니다. 2가지 주요 지표(Advanced Currency Strength 28 및 Advanced Currency Impulse)를 기반으로 합니다. 전체 Forex 시장에 대한 훌륭한 개요를 제공합니다. 고급 통화 강도 값, 통화 이동 속도 및 모든(9) 시간대의 28 Forex 쌍에 대한 신호를 보여줍니다. 추세 및/또는 스캘핑 기회를 정확히 파악하기 위해 차트의 단일 지표를 사용하여 전체 시장을 볼 수 있을 때 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오! 잠재적인 거래를 식별하고 확인하면서 강력한 통화와 약한 통화를 더욱 쉽게 식별할 수 있도록 이 지표에 기능을 내장했습니다. 이 표시기는 통화의 강세 또는 약세가 증가 또는 감소하는지 여부와 모든 시간대에서 수행되는 방식을 그래픽으로 보여줍니다. 추가된 새로운 기능은 현재 시장 조건 변화에 적응하는
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
지표
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
지표
F-16 비행기 지표를 소개합니다. 이것은 귀하의 거래 경험을 혁신하도록 설계된 최첨단 MT4 도구입니다. F-16 전투기의 비할 데 없는 속도와 정밀성에 영감을 받아이 지표는 고급 알고리즘과 최첨단 기술을 결합하여 금융 시장에서 압도적인 성능을 제공합니다. F-16 비행기 지표를 사용하면 실시간 분석을 제공하고 매우 정확한 거래 신호를 생성하여 경쟁을 앞서갈 수 있습니다. 다양한 자산 클래스에서 수익 기회를 식별하는 데 필요한 동적 기능을 갖추고 있어 확신을 가지고 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 구성된 F-16 비행기 지표는 인기있는 MetaTrader 4 플랫폼과 완벽하게 통합되어 원활하고 효율적인 거래 과정을 보장합니다. 초보자 트레이더든 경험 많은 전문가든 이 지표를 쉽게 사용자 정의하여 고유한 거래 스타일과 선호도에 맞출 수 있습니다. F-16 비행기 지표의 강력함을 경험해 보세요. 이 지표는 시장 트렌드를 정확하고 민첩하게 탐색하며
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
지표
Dynamic Forex28 Navigator - 차세대 외환 거래 도구. 현재 49% 할인. Dynamic Forex28 Navigator는 오랫동안 인기 있는 지표의 진화형으로, 세 가지의 힘을 하나로 결합했습니다. 고급 통화 Strength28 지표(695개 리뷰) + 고급 통화 IMPULSE with ALERT(520개 리뷰) + CS28 콤보 신호(보너스). 지표에 대한 자세한 정보 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 차세대 Strength 지표는 무엇을 제공합니까?  원래 지표에서 좋아했던 모든 것이 새로운 기능과 더 높은 정확도로 강화되었습니다. 주요 기능: 독점적인 통화 Strength 공식.  모든 시간대에 걸쳐 부드럽고 정확한 강도선. 추세와 정확한 진입을 식별하는 데 이상적입니다. 역동적인 시장 피보나치 수준(시장 피보나치).  이 지표에만 있는 고유한 기능. 가격 차트가 아닌 통화 강도에 피보나치가 적용됩니다.
RFI levels PRO
Roman Podpora
지표
사전 지표       시장 반전 수준과 영역을 파악하여   가격이 해당 수준으로 되돌아올 때까지 기다렸다가 새로운 추세의 시작점에서 진입할 수 있도록 해줍니다. 즉, 추세의 끝에서 진입하는 것이 아닙니다. 그는 보여준다       반전 수준       시장이 방향 전환을 확인하고 추가적인 움직임을 형성하는 지점입니다. 이 지표는 차트를 다시 그릴 필요 없이 작동하며, 모든 금융 상품에 최적화되어 있고, 특정 금융 상품과 함께 사용할 때 최대의 잠재력을 발휘합니다.       트렌드 라인즈 프로       지시자. 모든 계측기에 적용 가능한 가역 구조 스캐너 모든 거래 상품을 자동으로 추적하고 모든 R-반전 패턴을 즉시 식별하여 LOGIC AI 신호가 이미 존재하는 위치와 기타 유용한 정보를 표시합니다. 로직 AI – 진입점을 표시해주는 도우미 시장 진입에 가장 적합한 시점을 판단하는 지능형 신호입니다. TPSproSYSTEM 알고리즘을 사용하여 가격 변동, 추세 및 주요 시장 참
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
지표
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
지표
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
지표
소개       Quantum Breakout PRO   , 브레이크아웃 존 거래 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한   Quantum Breakout PRO는   혁신적이고 역동적인 브레이크아웃 영역 전략으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. Quantum Breakout Indicator는 5개의 이익 목표 영역이 있는 브레이크아웃 영역의 신호 화살표와 브레이크아웃 상자를 기반으로 한 손절 제안을 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 중요한! 구매 후 설치 매뉴얼을 받으려면 개인 메시지를 보내주십시오. 추천: 기간: M15 통화쌍: GBPJPY, EURJPY, USDJPY,NZDUSD, XAUUSD 계정 유형: 스프레드가 매우 낮은 ECN, Raw 또는 Razo
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
지표
다시 색을 칠하지 않고 거래에 진입할 수 있는 정확한 신호를 제공하는 MT4용 지표입니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수 등 모든 금융 자산에 적용할 수 있습니다. 매우 정확한 추정값을 제공하고 매수와 매도의 가장 좋은 시점을 알려줍니다. 하나의 시그널로 수익을 내는 지표의 예와 함께 비디오 (6:22)시청하십시오! 대부분의 거래자는 Entry Points Pro 지표의 도움으로 첫 거래 주 동안 트레이딩 결과를 개선합니다. 저희의   Telegram Group 을 구독하세요! Entry Points Pro 지표의 좋은점. 재도색이 없는 진입 신호 신호가 나타나고 확인되면(시그널 캔들이 완성된 경우) 신호는 더 이상 사라지지 않습니다. 여타 보조지표의 경우 신호를 표시한 다음 제거되기 때문에 큰 재정적 손실로 이어집니다. 오류 없는 거래 게시 알고리즘을 통해 트레이드(진입 또는 청산)를 할 이상적인 순간을 찾을 수 있으며, 이를 통해 이를 사용하는 모든 거래자의 성공률이
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
지표
트렌드 라인즈 프로       이 지표는 시장이 실제로 어떤 방향으로 전환되는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 실제 추세 반전 지점과 주요 시장 참여자들이 다시 진입하는 지점을 보여줍니다. 보시다시피       BOS 라인       복잡한 설정이나 불필요한 노이즈 없이 더 높은 시간대의 추세 변화와 주요 레벨을 확인할 수 있습니다. 신호는 차트에 다시 그려지지 않고 캔들이 마감된 후에도 계속 표시됩니다. 지표가 보여주는 내용: 실제 변화       추세(BOS 라인) 한 번 신호가 나타나면 그 신호는 계속 유효합니다! 이는 신호를 발생시킨 후 변경될 수 있는 리페인팅 방식의 지표와 중요한 차이점입니다. 리페인팅 방식의 지표는 잠재적으로 자금 손실로 이어질 수 있습니다. 이제 더욱 높은 확률과 정확도로 시장에 진입할 수 있습니다. 또한 화살표가 나타난 후 목표가(익절)에 도달하거나 반전 신호가 나타날 때까지 캔들스틱 색상이 계속 바뀌는 기능도 있습니다. 반복 항목          
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
지표
이 인디케이터는 각 지점에서 볼륨을 분석하고 해당 볼륨에 대한 시장의 피로 레벨을 계산합니다. 이 인디케이터는 세 개의 라인으로 구성됩니다: 강세 볼륨 피로 라인 약세 볼륨 피로 라인 시장 추세를 나타내는 라인. 이 라인은 시장이 강세인지 약세인지에 따라 색이 변합니다. 원하는 시작 지점에서 시장을 분석할 수 있습니다. 볼륨 피로 라인에 도달하면 다음 분석을 시작할 새 지점을 식별하세요. 트렌드와 수정 모두 분석할 수 있습니다. 좋은 접근 방법은 트렌드 라인에 도달하거나 고점 또는 저점에 도달할 때마다 인디케이터를 이동시키는 것입니다. 트렌드 라인과 볼륨 피로 라인 간의 거리가 클수록 해당 방향의 볼륨이 더 큽니다. 트렌드 라인은 주문을 열기 위한 장소로 사용할 수 있으며, 피로 라인은 수익을 얻는 데 사용됩니다. 이 시스템은 정말 독특하지만 매우 직관적입니다. 시장에는 비슷한 제품이 없습니다. 사용에 제한이 없습니다. 모든 시장과 모든 시간 프레임에서 적용할 수 있습니다. 중요:
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
지표
현재 26% 할인!! 이 지표는 두 주요 지표( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT )의 슈퍼 조합입니다. TICK-UNITS에 대한 통화 강도 값과 28개 Forex 쌍에 대한 경고 신호를 보여줍니다. 11개의 다른 틱 단위를 사용할 수 있습니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30초입니다. 두 번째 타이머 내에 최소 1틱이 있으면 하위 창의 Tick-Unit 막대가 표시되고 왼쪽으로 이동합니다. 단 하나의 차트로 28 Forex 페어를 스캘핑할 수 있습니다! 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 스캘핑이 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 그것은 1분보다 낮은 기간에 작동하는 시장의 첫 번째 통화 강도 지표입니다! 그것은 시장에 빠르게 들어오고 나가고 시장에서 작은 핍을 잘라내기를 원하는 빠른 스캘퍼를 위한 것입니다. 사
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
지표
현재 20% 할인! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 표시기는 Exotic Pairs Commodities, Indexes 또는 Futures와 같은 기호에 대한 통화 강도를 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 석유, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도를 보여주기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 이것은 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 우리는 많은 독점 기능과 새로운 공식을 통합했습니다. 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭 https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 모든 시간대에 작동합니다. TREND를 빠르게 확인할 수 있습니다! 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 설계되어 잠재적인 거래를 더욱 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 8개의
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
지표
평균 회귀 거래에 대한 전문적이고 정량적인 접근 방식을 구현하는 고유한 지표입니다. 이는 가격이 예측 가능하고 측정 가능한 방식으로 평균으로 전환되고 반환된다는 사실을 이용하여 비정량적 거래 전략을 훨씬 능가하는 명확한 진입 및 퇴장 규칙을 허용합니다. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 명확한 거래 신호 놀랍도록 쉬운 거래 사용자 정의 가능한 색상 및 크기 성능 통계 구현 대부분의 거래 전략을 능가합니다. 적절한 SL 및 TP 레벨을 표시합니다. 이메일/음향/시각 알림을 구현합니다. 작동 원리 이 지표는 더 높은 기간에서 완전히 사용자 정의 가능한 이동 평균 주변의 표준 편차를 측정하고 추세 추종 접근 방식을 사용하여 정확하게 거래를 찾습니다. 거래는 현재 차트의 가격 동작을 살펴보고 선택한 더 높은 기간에서 계산된 평균 가격대로 가격이 돌아오면 닫힙니다. 코딩 방식 때문에 지
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
지표
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. 기간 한정 특가: 지원 및 저항 스크리너 지표는 단 100달러에 평생 제공됩니다. (원래 가격 50 달러) (제안 연장) Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다.   여기를 클릭하십시오. L
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
지표
이 지표는 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  의 2가지 제품의 슈퍼 조합입니다. 그것은 모든 시간 프레임에 대해 작동하며 8개의 주요 통화와 하나의 기호에 대한 강약의 충동을 그래픽으로 보여줍니다! 이 표시기는 금, 이국적인 쌍, 상품, 지수 또는 선물과 같은 기호에 대한 통화 강도 가속을 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 오일, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도 가속(충동 또는 속도)을 표시하기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 구축되어 잠재적인 거래를 훨씬 더 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 이는 통화의 강세 또는 약세가 가속되는지 여부를 그래픽으로 표시하고 가속 속도를 측정하기 때문입니다. 자동차의 속도계처럼 생각하면 됩니다. 가속화할 때 Forex 시장에서 동일한 일이 분명히 더 빠르
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
지표
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
지표
추세 지표는 금융시장 거래에 사용되는 기술 분석 분야 중 하나입니다. Angular Trend Lines - 추세 방향을 종합적으로 판단하고 진입 신호를 생성합니다. 캔들의 평균 방향을 매끄럽게 하는 것 외에도 또한 추세선의 경사각도 사용합니다. 갠 각도를 구성하는 원리는 경사각의 기초로 사용되었습니다. 기술 분석 지표는 촛대 평활화와 차트 기하학을 결합한 것입니다. 트렌드 라인과 화살표에는 두 가지 유형이 있습니다. 강세 방향의 빨간색 선과 화살표. 약세 방향의 보라색 선과 화살표. 표시기 기능 이 지표는 사용하기 쉽고 매개변수를 구성할 수 있으며, 추세 분석과 주문 개시를 위한 신호 수신에 사용할 수 있습니다. 지표는 다시 그려지지 않고, 화살표는 캔들 마감 시점에 나타납니다. 신호가 발생하면 여러 유형의 알림을 제공합니다. 모든 금융 상품(외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수)에 사용할 수 있습니다. 해당 지표는 모든 시간 범위와 차트에서 작동할 수 있습니다. 이 지표는
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
지표
현재 20% 할인! 이 대시보드는 여러 기호와 최대 9개의 타임프레임에서 작동하는 매우 강력한 소프트웨어입니다. 주요 지표(최상의 리뷰: 고급 공급 수요)를 기반으로 합니다.   Advanced Supply Demand 대시보드는 훌륭한 개요를 제공합니다. 다음과 같이 표시됩니다.  영역 강도 등급을 포함하여 필터링된 공급 및 수요 값, 영역에 대한/및 영역 내 Pips 거리, 중첩된 영역을 강조 표시하고 모든 (9) 시간 프레임에서 선택한 기호에 대해 4가지 종류의 경고를 제공합니다. 그것은 당신의 개인적인 필요에 맞게 고도로 구성 가능합니다! 당신의 혜택! 모든 트레이더에게 가장 중요한 질문: 시장에 진입하기에 가장 좋은 수준은 무엇입니까? 최고의 성공 기회와 위험/보상을 얻으려면 강력한 공급/수요 영역 내 또는 그 근처에서 거래를 시작하십시오. 손절매를 위한 최적의 장소는 어디입니까? 가장 안전하려면 강력한 수요/공급 구역 아래/위에 정류장을 두십시오.
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
지표
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
지표
BinaryIndicator is a highly accurate indicator for trading binary options. It shows excellent results in scalping. This indicator is based in multifactor analysis of trend indicators, as well as confirmation oscillators, which in the end gives an increased accuracy of signals. Advantages of the indicator Increased accuracy of signals. Excellent results when trading binary options with a short expiration time from M30 to M1 . It works on any timeframes. Works with any trade symbols. Parameters
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
지표
Gold Venamax   - 이것은 최고의 주식 기술 지표입니다. 지표 알고리즘은 자산의 가격 변동을 분석하고 변동성과 잠재적 진입 영역을 반영합니다.   표시기 기능: 이것은 편안하고 수익성 있는 거래를 위한 매직과 두 개의 추세 화살표 블록을 갖춘 슈퍼 지표입니다. 블록 전환을 위한 빨간색 버튼이 차트에 표시됩니다. 매직은 표시기 설정에서 설정되므로 서로 다른 블록을 표시하는 두 개의 차트에 표시기를 설치할 수 있습니다. Gold Venamax는 서로 다른 화살표 버퍼(GV 및 SD)를 사용하여 두 개의 차트에 배치할 수 있습니다. 이렇게 하려면 설정에서 다른 Magic을 선택해야 합니다. 예를 들어 하나는 Magic = 999이고 다른 하나는 Magic = 666입니다. 다음으로 차트의 빨간색 버튼으로 화살표 버퍼를 선택할 수 있습니다. 지표 설정의 각 화살표 버퍼(GV 및 SD)에는 편안하고 수익성 있는 거래를 위한 별도의 화살표 필터가 있습니다(UseFiltrGV = t
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
지표
이 지표는 실제 거래에 완벽한 자동 파동 분석 지표입니다! 사례... 참고:   웨이브 그레이딩에 서양식 이름을 사용하는 데 익숙하지 않습니다. Tang Lun(Tang Zhong Shuo Zen)의 명명 규칙의 영향으로 기본 웨이브를   펜   으로 명명하고 2차 웨이브 밴드를   세그먼트   로 명명했습니다. 동시에, 세그먼트에는 추세 방향이 있습니다.   주요 추세 세그먼트에는   이름이 지정되지만(이 이름 지정 방법은 향후 노트에서 사용됩니다. 먼저 말씀드리겠습니다.) 알고리즘은 굴곡 이론과 거의 관련이 없으므로 그렇게 해서는 안 됩니다. 이는 나의 시장 분석을   통해 요약된 끊임없이 변화하고 복잡한 운영 규칙을   반영합니다. 밴드는 더 이상 사람마다 다르지 않도록 표준화되고 정의되었습니다. 인위적인 간섭의 드로잉 방법은 시장 진입을 엄격하게 분석하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이 지표를 사용하는 것은 거래 인터페이스의 미학을 개선하고 원래의 K-line 거래를
Shogun Trade
Yuki Miyake
지표
SHOGUN Trade [Concept: Command the Market Structure] To win a war, one must see the entire battlefield, not just the skirmishes. SHOGUN Trade elevates your perspective from a reactive foot soldier to a strategic "Commander." By synchronizing analysis across 7 timeframes and identifying the maturity of trends, it allows you to govern your trades with the authority and patience of a "Shogun," entering the market only when the structural advantage is undeniable. 5 Strategic Benefits of Installi
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
지표
Title: BBMA Structure Guide - BBMA Structure Guide Description: BBMA Structure Guide is a specialized MQL4 indicator designed to help traders understand the journey of BBMA structure more easily and efficiently. BBMA, or "Bollinger Bands Moving Average," is known for its motto "One Step Ahead," highlighting the importance of understanding market structure in depth. With BBMA Structure Guide, you can quickly identify the underlying market structure patterns that drive price movements. This wil
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
지표
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
지표
소개       Quantum Trend Sniper Indicator는   추세 반전을 식별하고 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한       Quantum Trend Sniper 표시기       매우 높은 정확도로 추세 반전을 식별하는 혁신적인 방법으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. ***Quantum Trend Sniper Indicator를 구입하면 Quantum Breakout Indicator를 무료로 받을 수 있습니다!*** Quantum Trend Sniper Indicator는 추세 반전을 식별하고 세 가지 이익실현 수준을 제안할 때 경고, 신호 화살표를 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT5 버전:       여기를 클릭하세요 추천: 기간: 모든 기간
제작자의 제품 더 보기
Accurate Gold MT5
Willie Lim
지표
Accurate Gold   지표는 트레이더들의 경험 수준과 관계없이 직관적이고 사용하기 쉬운 사용자 친화적인 도구입니다. 이 지표는 황금 시장의 M5 시간 프레임에서 정확한 신호를 찾는 트레이더들을 위해 설계되었습니다. 이 지표는 가격 움직임과 거래량 동태를 분석하기 위해 고급 수학적 알고리즘을 사용하여 정확한 매수 및 매도 신호를 생성합니다. 이 지표의 비리페인트 특성을 포함한 독특한 기능은 트레이더들에게 잠재적인 시장 반전에 대한 가치 있는 통찰력을 제공하여 판단력 있은 의사 결정을 가능케 합니다. 차트 상의 시각적 표현과 함께 청취 가능한 경고 및 푸시 알림이 사용자 경험을 향상시켜 황금 트레이더들의 도구 상자에 정확성과 신뢰성을 찾는 데 유용한 추가 요소가 됩니다. $ XX   – 한정된 기간 동안, 가격은 처음 5명의 후원자에게 $   XX   입니다.   (   %   매진)   $88   –   그 후, 출시 가격은 $88로 재개되며 골드 심볼로만 제한됩니
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변