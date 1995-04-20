Accurate Gold

L'indicatore Accurate Gold è uno strumento user-friendly, intuitivo e facile da utilizzare, indipendentemente dal livello di esperienza dei trader. È progettato per i trader che cercano segnali precisi nel timeframe M5 nel mercato dell'oro. Questo indicatore utilizza algoritmi matematici avanzati per analizzare i movimenti dei prezzi e la dinamica dei volumi, generando segnali precisi di acquisto e vendita. Le caratteristiche distintive di questo indicatore, compresa la sua natura non ridipinta, forniscono ai trader preziose informazioni sui potenziali ribaltamenti di mercato, consentendo decisioni informate. La sua rappresentazione visiva sul grafico, insieme a segnali acustici e notifiche push, migliora l'esperienza dell'utente, rendendolo un'aggiunta preziosa al set di strumenti dei trader d'oro che cercano precisione e affidabilità nelle loro strategie di trading.

XX$ – Per un periodo limitato, il prezzo è di XX$ per i primi 5 sostenitori. (💯% esaurito)
88$ – Successivamente, tornerà al prezzo di lancio di 88 $.
88$ + X (100$) – Il prezzo aumenterà di 100$ dopo ogni lotto di 3 acquisti.

Consulta il segnale MT4 qui e il forum di discussione qui.

Raccomandazioni:

  • Timeframe: Solo M5 
  • Coppia di valute: Solo XAUUSD 
  • Tipo di account: ECN, Raw o Razor con spread molto bassi 
  • Ora del broker: Qualsiasi 
  • Broker: IC Markets, Pepperstone con account Raw e Razor per spread più bassi Livello di profitto: 10 pips o più (soggetto all'esperienza e all'appetito per il rischio del trader) 
Attenzione:
  • Non inseguire un segnale mancato

Specifiche:

  • L'indicatore non ridipinge
  • Identifica segnali di acquisto e vendita con elevata precisione
  • Allerte visive e sonore disponibili (personalizzabili)
  • Nessun file di configurazione richiesto

Avvertenza:

  • Le performance passate non garantiscono risultati futuri
  • Il mio prodotto è disponibile solo su mql5.com
  • Non mi metterò in contatto con te né ti venderò prodotti privatamente


Prodotti consigliati
Usdjpy Killer MT4
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Experts
USDJPY Killer   a powerful and unique expert advisor (EA) designed specifically for the USDJPY pair. Unlike most robots on the market that are hastily put together and sold to maximize profits from naive buyers, USDJPY Killer is built on a discretionary and psychologically sound approach to the market. This EA was not created to be a money-making product for mass distribution, but rather as a temporary release to raise capital for a larger goal: launching my own proprietary trading firm.   Once
Gold Tiger PRT
Irina Cherkashina
Experts
Gold Tiger based on a unique algorithm that will allow you to receive constant profit from binary options trading and scalping, as well as from conservative trading of several instruments simultaneously. This Expert Advisor can be used to trade all instruments without exception on all markets and on any timeframes. The download version uses our standard panel with a black background for the black terminal color. If you want to get an EA with a panel for a white or other color theme, contact us
WBP Chart Signals
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Italiano – WBP Chart Signals – Indicatore di pressione di acquisto/vendita multi-timeframe Descrizione: WBP Chart Signals è un indicatore avanzato che misura la pressione del mercato attraverso l’analisi di volume, spread e price action. Ideale per i trader che desiderano segnali precisi con conferma multi-timeframe e analisi in stile istituzionale. Caratteristiche principali: Weighted Buy Pressure (WBP): Algoritmo proprietario che combina VWAP, MA200, forza del volume, liquidità e momentum Ana
Intelligent Detector
ALGOCHURCH LTD
Experts
Intelligent Detector is an expert advisor that works based on Artificial Intelligence algorithms for the EURUSD symbol. Its trading strategy is Swing trade, which identifies safe trades in order to prevents high-risk decisions and uncertain positions. It has been able to make the most stable profits over a long period of about 19 years (not every expert has this capability and they are only responsive in short and specific period), it has not overfitted. Caution: The number of licenses are lim
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Experts
Il News Robo Expert Advisor è un potente strumento progettato per assistere i trader di notizie nell'apertura di ordini pendenti con stop loss nascosto durante i comunicati stampa. Offre diverse funzionalità che migliorano la tua esperienza di trading e proteggono le tue operazioni. Una delle caratteristiche principali di News Robo è lo stop loss nascosto, ideale per i trader di notizie che preferiscono nascondere il proprio stop loss ai broker market maker. Lo stop loss viene rivelato automatic
Candlestick Patterns Trade Custom
Denis Luchinkin
Experts
Candlestick Patterns Trade Custom is an Expert Advisor for trading candlestick patterns. The considerable advantages of the EA It allows the user to configure the signal of each pattern, it is recommended to configure the EA in accordance with the analysis results of the Candlestick Patterns Analytics indicator; It does not use Martingale; Contains the integrated Candlestick Patterns Custom indicator. Description of Input Parameters Each candlestick pattern has a drop-down menu with the option
Binary Smart System
Ramzi Abuwarda
Indicatori
**Presentando il Sistema Binario Intelligente: Il Tuo Compagno di Trading Definitivo** Il Sistema Binario Intelligente non è solo un indicatore; è uno strumento di trading sofisticato progettato meticolosamente per fornire ai trader una precisione accurata e segnali tempestivi in ​​diversi mercati. Costruito su algoritmi all'avanguardia e una collezione esaustiva di indicatori tecnici, questo sistema è la tua chiave per sbloccare il successo nel trading. **Componenti dell'Indicatore:** 1. **
Premium M15
Raphael Schwietering
Experts
Premium — Proven Power with 5 Years of Results on EURUSD M15 Tested over five years on the EURUSD M15 timeframe, Premium is a high-performance Expert Advisor (EA) built for precision, control, and consistency in real trading environments. Discover Premium — The Intelligent Trading Machine Enter a new era of automated trading with Premium , designed for traders who demand excellence. Whether you're managing personal capital or preparing for prop firm challenges, Premium delivers reliable perform
Market Structures Pro MT4
Andrei Novichkov
5 (1)
Indicatori
The Market Structures Pro indicator finds and displays 5 (five) patterns of the Smart Money Concepts (SMC) system on the chart, namely: Break Of Structures (BoS)       Change of character (CHoCH) Equal Highs & Lows Premium, Equilibrium and Discount zones with Fibo grid High-high, Low-low, High-low and Low-high extremes Patterns are displayed for two modes - Swing and Internal and are easily distinguished by color on the chart. Internal mode features higher contrast colors, finer lines, and smal
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Indicatori
L'indicatore MT4 "Binary Smart Eye" è progettato per fornire segnali di trading sia per opzioni binarie che per mercati forex, operando su un'ampia gamma di timeframe da M1 a W1. Impiega una strategia proprietaria che combina livelli di trend, una media mobile intelligente e periodi di trading ottimizzati per identificare potenziali punti di ingresso. Ecco una ripartizione delle sue caratteristiche principali: Analisi multi-timeframe: La versatilità dell'indicatore consente ai trader di utilizza
Global Forex Session Highlighter MT4
Sid Ali Temkit
Indicatori
Introducing the   'Global Forex Session Highlighter' , a powerful tool designed to enhance your trading strategy by providing a visual representation of the Three major Forex trading sessions: Tokyo, London, and New York. This indicator is designed to help traders understand the dynamics of the global Forex market by highlighting the trading sessions directly on your MT4 chart. It provides a clear view of when each session starts and ends, allowing you to strategize your trades around the most
Market Momentum Alerter for MT4
Renaud Herve Francois Candel
Indicatori
Market Momentum Alerter Market Momentum Alerter will inform you about danger to operate in the market. Imagine you see a very nice setup (Forex, Stocks, Indices) and you decide to place your trade... And you finally lose your trade and don't understand what happened. This can happen due to big operations in the market carried out by banks and big institutions. These operations are invisible for most people. Now with the Market Momentum Alerter you will be able to detect those operations...
BB vector dynamics robot mt4
Ekaterina Saltykova
Experts
BBVectorDynamics_Robot is an innovative trading advisor specifically designed for volatile markets. Based on unique algorithms for analyzing market forces and identifying imbalances between buyers and sellers, this advisor helps you make precise and well-considered decisions in the trading process. Main features of the bb vector dynamics_robot advisor: Calculation of dynamic vectors. System determines the differences between the extreme price values and smoothed averages over a specified perio
Intuition AlgsBot
Vitalii Zakharuk
Experts
Product Description: Intuition Bot – Your Reliable Partner in the World of Forex Trading Intuition Bot is an advanced expert system designed to optimize the trading process in the Forex market. This bot allows traders of all experience levels to efficiently manage their trading strategies without excessive focus on profit prediction. With its enhanced internal architecture, Intuition Bot can operate with a wide range of currency pairs, ensuring flexibility and adaptability in various market cond
Top Down Premium Indicator
Elias Mtwenge
Indicatori
TOP DOWN PREMIUM INDICATOR (mt4 version) Introduction The TOP DOWN PREMIUM INDICATOR is the King of Top-Down Analysis Tools for MT4 traders. It gives you the ability to analyze the market across all major timeframes — from as small as hourly data up to yearly projections — with unparalleled accuracy and clarity. This indicator allows traders to forecast, label, and visualize market structure from short-term intraday moves to long-term yearly cycles . With its built-in multi-timeframe forecast
Bear EA Scalper
Ofer Dvir
Experts
Markets Are falling??? here is the best tool in the market to turn a sad face to a happy one! scalp trade the fall now   Hello Sellers here is my EA Sell Bearish Scalper trader it can be used on any open window but look out and play with the parameters !! Limited time for 45$ then i go to the retail price of 299$  Leave a comment and review  5 stars means you like it :) Make me happy  Please see video:  https://youtu.be/yE3GF4ku36Q Introducing  Expert Advisor designed to trade in combinat
Quant Fleet MT4
Timo Roth
Experts
Presentazione: Quant Fleet MT4 2.0! Quant Fleet opera su USDJPY utilizzando cinque strategie indipendenti per una diversificazione ampia. La differenza rispetto a Quant Fleet MT5 1.0 è che nella versione 2.0 ci sono sei sotto-strategie aggiuntive che supportano la performance. Promo di lancio: Il prezzo aumenterà dopo la vendita delle prime 20 copie. Gruppo pubblico:   Join Documentazione e preset:   click here Segnale:   click here Caratteristiche principali: Installazione semplice:   Pr
AutoSLTP for ScalpersMT4
Aaron Nii Amartey Donkor
Experts
SLTPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
Scalper gun
Mikhail Nazarenko
4.5 (2)
Indicatori
Scalper gun   - the main weapon for trade in scalping and swing, with visualization and alert of entry points. The indicator works in both trend and non-trend market conditions. Suitable for beginners and experienced traders. SCALPER GUN surpasses popular top indicators of this site in speed, quality of visualization and accuracy of entry !!! Before buying, download the Scalper gun demo and compare it with similar indicators for scalping in the MT4 tester. Features This is a complete trading sy
Supply and Demand Monster MT4
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Indicatori
Supply and demand zones are at the heart of   supply and demand trading . These zones are areas that show  liquidity at a specific price.  The supply zone is also called the distribution zone, while the demand zone is called the accumulation zone.   Our indicator automatically draw supply and demand zones in Metatrader 5. It give opportunity to understand trading zone and avoiding risk.
Renko Star
Abdulkarim Karazon
Indicatori
Renko Star è un indicatore di tipo freccia mt4 progettato per scambiare grafici renko, questo indicatore ha un dashboard di backtest che fornisce al trader informazioni utili come tasso di vincita e punti vinti, fornisce anche tp e sl nella moltiplicazione atr x, questo indicatore dà il suo segnale sulla barra aperta o intra bar e ha un segno giallo che segnerà il prezzo esatto in cui è stato dato il segnale, il modo per utilizzare questo indicatore è aprire un acquisto o una vendita secondo la
HF OrderMarker
Wong Sze Wai
Utilità
What is this?  This script not only can help you to place all type of orders, included market order " BUY " / " SELL " and pending order " BUYSTOP " / " BUYLIMIT " / " SELLSTOP " / " SELLLIMIT ", but also, it allow you to place order lots by money management concept. How to use this script? 1. Open the chart you want to trade; 2. Drag and drop the script to that chart; 3. Input the parameter what you want to do; 4. Double check the order information, then click "Yes" to confirm to place order;
Spyder Equity Protection Stop
Sarvaddnya Pathrabe
Utilità
Introducing Spyder Equity Protection EA: Your Shield in Forex Trading In the dynamic world of forex trading, protecting your hard-earned capital is paramount. That's where Spyder Equity Protection EA steps in - your reliable partner in safeguarding your trading account. ️ Total Peace of Mind : Spyder Equity Protection EA is designed to provide traders with unparalleled peace of mind. With its advanced equity protection mechanisms, you can set predefined loss levels, ensuring that your account
FREE
Quantum Signum
Maryna Shulzhenko
Experts
**Quantum Signal** is a professional Expert Advisor engineered for fully automated trading on Forex and cryptocurrency markets. Crafted to meet MQL5 Market standards, it combines cutting-edge algorithms, flexible risk controls and an intuitive settings interface to deliver consistent profits and minimal drawdown. A minimum deposit of **10 000 USD** unlocks trading on most major and minor currency pairs as well as crypto symbols. --- ## Overview & Purpose * Automates trade entries and exits u
Banking levels
Sergey Demin
Indicatori
Indicator (includes Volume Profile + Order Blocks) - a revolutionary indicator that combines two of the most powerful concepts of modern technical analysis: volume profiles and institutional players' order blocks. This tool allows you to see what is hidden from most traders and gives you a significant advantage in the market. Key benefits of the indicator: Visualization of "smart money": Clearly shows the areas of concentration of large players, highlighting areas with maximum volume in bright
Ambitious Donchian
Abdulkarim Karazon
Indicatori
Ambitious Donchian EA can be downloaded from comment section but it need the ambitious donchian indicator to work. Ambitious Donchian is a Donchian Channel and XO histogram based indicator that gives buy and sell signals in form of up and down arrows with tp and sl as objects on chart. features : 1. Tp and Sl for each signal , the tp and sl can be selected as based on points or ATR value from indicator settings. 2.backtesting dashboard : the dashboard shows the following according to your input
Supply and Demand with Swap zones indicator
Roman Zhitnik
5 (2)
Indicatori
The Supply and Demand with Swap zones MTF indicator is a powerful tool for technical analysis that has been modified and enhanced to provide traders with even more valuable information. This tool is based on the rule of supply and demand and allows traders to analyze a chart on three different timeframes at once, providing a more comprehensive view of the market. One of the key features of this indicator is the so-called swap zones, which are areas that have been broken through by the price but
Mongol Indicator2
Sumiyabazar Buyanjargal
Indicatori
It's a variation of mid of HH and LL since it compares the higher of HH or LL against a period and twice the number of bars back to avoid whipsaws. I used to display this against lines on a chart, but made a histogram out of it and it looks interesting. It looks good at gauging trend strength and general turns (see image below). The name of the indicator is BAM, which is an acronym for "Below and Above Mid". Ways to use it: 1. To see general trend on longer TFs (more than 30 bars back).
Broom Mt4
Marta Gonzalez
Experts
When the market breaks the glass ceiling someone has to use the   broom   and pick up the glass from the floor. Broom   is the system that detects this break and collects the crystals. Being a very aggressive scalping system, it should only be used in pairs with a low spread and low commissions. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 100. You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Sa
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicatori
L'indicatore EZT Trend ti mostrerà la tendenza, il pullback e le opportunità di ingresso. Sono disponibili filtri opzionali e tutti i tipi di avvisi. Vengono aggiunti avvisi tramite posta elettronica e notifiche push. Stiamo anche sviluppando un EA basato su questo indicatore, che sarà presto disponibile. È un indicatore multifunzionale composto da due istogrammi di colore e una linea. È una rappresentazione visiva della direzione e della forza di un trend, inoltre troverai divergenze molte vo
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicatori
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 26% La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Trading System Double Trend - sistema di trading indipendente composto da diversi indicatori. Determina la direzione della tendenza generale e fornisce segnali nella direzione del movimento dei prezzi. Può essere utilizzato per lo scalping, il trading intraday o intraweek. Possibilità Funziona su qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading (Forex, criptovalute, metalli, azioni, indici). Semplice lettura visiva delle informazioni senza caricare un grafico L'indicatore non ridisegna e
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indicatori
Gold Venamax : questo è il miglior indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento dei prezzi di un asset e riflette la volatilità e le potenziali zone di ingresso. Caratteristiche dell'indicatore: Questo è un super indicatore con Magic e due blocchi di frecce di tendenza per un trading comodo e redditizio. Sul grafico viene visualizzato il pulsante rosso per cambiare blocco. Magic è impostato nelle impostazioni dell'indicatore, in modo da poter installare l'indi
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicatori
Was: $299  Now: $149   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
High low levels
Guner Koca
Indicatori
on demo mode, use date for testing. for people purchase thise indicator, there is bonus price chanell indicator. high low levels indicator is non repaint trend reversal indicator.and works all pairs and all timeframes. there is a histogram move up and down. and there is a level red and blue. when histogram reach the up red level that is top.and reversal is possible. when histogram down and reach blue level that is prices oversold and possible reversal up. this indicator suitable for beginners an
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (6)
Indicatori
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only     5 copies left ).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers
Quantum Currency Strength Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicatori
Your success as a forex trader depends on being able to identify when a currency or currency pair is oversold or overbought. If it is strong or weak. It is this concept which lies at the heart of forex trading. Without the Quantum Currency Strength indicator, it is almost impossible. There are simply too many currencies and too many pairs to do this quickly and easily yourself. You need help! The Quantum Currency Strength indicator has been designed with one simple objective in mind. To give you
Ultimate Trader Dashboard MT4
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Indicatori
Dashboard del Trader Definitivo — Negozia quello che si muove Negozia quello che si muove, con chiarezza Questo strumento si ripaga nel primo giorno di utilizzo. In quasi ogni momento della giornata, un simbolo è in tendenza. Tutto ciò che ti serve è consapevolezza. Il Dashboard del Trader Definitivo (UTD) ti tiene istantaneamente consapevole di cosa si sta muovendo e in quale direzione — così puoi seguire il flusso invece di combatterlo. Alimentato dal nostro algoritmo CSM proprietario, UTD co
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Trading
Forecast System
Peter Maggen
Indicatori
Questa è una strategia semplice basata sui livelli BREAKOUT e FIBONACCI. Dopo uno scoppio, in ogni caso, il mercato continua il movimento direttamente ai livelli 161, 261 e 423 oppure, ritorna al livello del 50% (chiamato anche correzione) e successivamente molto probabilmente continua il movimento nella direzione iniziale verso i livelli 161, 261 e 423. La chiave del sistema è il rilevamento della breakout bar indicata con un oggetto rettangolare verde (UP TREND) o rosso (DOWN TREND). Al
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
1 (1)
Indicatori
MENA Trend Scanner Dashboard Scanner di mercato avanzato multi–timeframe e indicatore di ingresso in trend Innanzitutto, è importante sottolineare che questo sistema di trading è 100% senza repaint, senza redrawing e senza ritardi , il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello algoritmico. Include corso online, manuale utente e preset scaricabili. Indicatore Trend Scanner Dashboard: Un pannello professionale tutto–in–uno che analizza più coppie e più timeframe (M1–MN1) mostr
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " ZigZag on Trend " è un assistente nel determinare la direzione del movimento dei prezzi, nonché un calcolatore di barre e pip. È costituito da un indicatore di trend che monitora la direzione del prezzo con una linea di trend presentata sotto forma di zigzag e da un contatore che calcola il numero di barre passate nella direzione del trend e il numero di punti su una scala verticale. (I calcoli vengono effettuati dall'apertura della barra) L'indicatore non viene ridisegnato. Per c
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicatori
Media Mobile Adattiva AMD (AAMA) AAMA è un indicatore di media mobile adattiva per MetaTrader 4 che regola automaticamente la sua reattività in base alle condizioni di mercato. Caratteristiche principali: Media mobile adattiva basata sul Rapporto di Efficienza di Kaufman – reagisce rapidamente durante i trend e filtra il rumore nelle fasi laterali Rilevamento automatico delle 4 fasi di mercato AMD: Accumulazione, Markup (rialzo), Distribuzione, Markdown (ribasso) Adattamento alla volatilità tra
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicatori
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Altri dall’autore
Accurate Gold MT5
Willie Lim
Indicatori
L'indicatore   Accurate Gold   è uno strumento user-friendly, intuitivo e facile da utilizzare, indipendentemente dal livello di esperienza dei trader. È progettato per i trader che cercano segnali precisi nel timeframe M5 nel mercato dell'oro. Questo indicatore utilizza algoritmi matematici avanzati per analizzare i movimenti dei prezzi e la dinamica dei volumi, generando segnali precisi di acquisto e vendita. Le caratteristiche distintive di questo indicatore, compresa la sua natura non ridipi
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione