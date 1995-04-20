Accurate Gold
- Indicatori
- Willie Lim
- Versione: 3.6
- Aggiornato: 3 maggio 2025
- Attivazioni: 5
L'indicatore Accurate Gold è uno strumento user-friendly, intuitivo e facile da utilizzare, indipendentemente dal livello di esperienza dei trader. È progettato per i trader che cercano segnali precisi nel timeframe M5 nel mercato dell'oro. Questo indicatore utilizza algoritmi matematici avanzati per analizzare i movimenti dei prezzi e la dinamica dei volumi, generando segnali precisi di acquisto e vendita. Le caratteristiche distintive di questo indicatore, compresa la sua natura non ridipinta, forniscono ai trader preziose informazioni sui potenziali ribaltamenti di mercato, consentendo decisioni informate. La sua rappresentazione visiva sul grafico, insieme a segnali acustici e notifiche push, migliora l'esperienza dell'utente, rendendolo un'aggiunta preziosa al set di strumenti dei trader d'oro che cercano precisione e affidabilità nelle loro strategie di trading.
✅ 88$ – Successivamente, tornerà al prezzo di lancio di 88 $.
⛔ 88$ + X (100$) – Il prezzo aumenterà di 100$ dopo ogni lotto di 3 acquisti.
Raccomandazioni:
- Timeframe: Solo M5
- Coppia di valute: Solo XAUUSD
- Tipo di account: ECN, Raw o Razor con spread molto bassi
- Ora del broker: Qualsiasi
- Broker: IC Markets, Pepperstone con account Raw e Razor per spread più bassi Livello di profitto: 10 pips o più (soggetto all'esperienza e all'appetito per il rischio del trader)
Attenzione:
- Non inseguire un segnale mancato
Specifiche:
- L'indicatore non ridipinge
- Identifica segnali di acquisto e vendita con elevata precisione
- Allerte visive e sonore disponibili (personalizzabili)
- Nessun file di configurazione richiesto
Avvertenza:
- Le performance passate non garantiscono risultati futuri
- Il mio prodotto è disponibile solo su mql5.com
- Non mi metterò in contatto con te né ti venderò prodotti privatamente