Black Horse indicator
- 指标
- Shengzu Zhong
- 版本: 2.1
- 更新: 25 十一月 2025
現在的價格相當優惠，建議盡早入手——價格可能隨時調整。
Black horse 指标的目标是找出价格走势与VWAP指标之间的背离。它使用过滤器来排除许多虚假的背离，提供高质量、准确的信号。
红色点位于蜡烛上方，表示看跌的背离，而绿色点位于蜡烛下方，表示看涨的背离。
背离的主要过滤器聚焦在ATR（平均真实范围）和过去蜡烛的价格变动，直到回顾期结束。当回顾期内的价格变动足够急剧，超过ATR倍数乘以ATR时，将确定存在背离。
由于计算的特性，在处理较高时间框架时，建议将ATR倍数和回顾期设置得较低。在较高的时间框架上，价格波动往往更为平滑，例如15分钟图表，急剧的价格波动发生的频率较低，通常包含在较少的蜡烛中，而这些蜡烛通常出现在较低的时间框架上。较不波动的股票，如HSBC，也应使用较低的ATR倍数和较短的回顾期。
在“视觉设置”下，您可以更改VWAP线的颜色，显示交替的VWAP颜色，调整背离信号的大小，并显示或隐藏VWAP线。
我們所有箭頭訊號指標的核心特點
-
100% 不重繪 / 無延遲 的箭頭訊號
-
訊號一旦出現即固定 —— 不閃爍、不移位、不修改
-
內建 圖表箭頭、資訊面板、彈窗提示、聲音提醒、推播通知
-
支援 EA（提供緩衝區輸出），可用於自動交易或訊號複製
