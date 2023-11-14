Black Horse indicator

5

Приобретайте по текущей цене, пока она доступна — она может повыситься в любое время.

Цель индикатора "черная лошадь" - выявление расхождений между движением цены и индикатором VWAP. Он использует фильтры для выявления потенциальных ложных расхождений и выдачи качественных, точных сигналов.


Медвежьи расхождения обозначаются красными точками над свечой, тогда как бычьи расхождения представлены зелеными точками под свечой.

Основной фильтр расхождений основан на ATR (Средний истинный диапазон) и движении цены в предыдущих свечах в пределах периода обзора. Расхождения определяются, когда движение цены за период обзора достаточно резкое и превышает умноженный на ATR множитель ATR.

Из-за особенностей расчета рекомендуется устанавливать более низкие значения для множителя ATR и периода обзора при работе с более высокими временными интервалами. На более высоких временных интервалах, где движения цены обычно более сглажены, например, на 15-минутном графике, резкие ценовые колебания происходят реже и обычно ограничиваются меньшим количеством свечей по сравнению с более низкими временными интервалами. Акции с более низкой волатильностью, такие как HSBC или BAC, также должны использовать более низкие множители ATR и более короткие периоды обзора.

В разделе "Визуальные настройки" у вас есть возможность изменить цвет линии VWAP, отображать чередующиеся цвета VWAP, настроить размер сигналов расхождения и показать или скрыть линию VWAP.


Характеристики всех наших индикаторов стрелочных сигналов

  • 100% без перерисовки / без задержек

  • Сигнал остаётся фиксированным после появления — без мерцания, без смещения, без изменений

  • Включает стрелки на графике, информационную панель, всплывающие уведомления, звук и push-уведомления

  • Совместим с EA (выход через буферы) для автоматической торговли или систем копирования сигналов

infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 01:00 
 

You will love it!

