Black Horse indicator

Приобретайте по текущей цене, пока она доступна — она может повыситься в любое время. Цель индикатора "черная лошадь" - выявление расхождений между движением цены и индикатором VWAP. Он использует фильтры для выявления потенциальных ложных расхождений и выдачи качественных, точных сигналов.





Медвежьи расхождения обозначаются красными точками над свечой, тогда как бычьи расхождения представлены зелеными точками под свечой.





Основной фильтр расхождений основан на ATR (Средний истинный диапазон) и движении цены в предыдущих свечах в пределах периода обзора. Расхождения определяются, когда движение цены за период обзора достаточно резкое и превышает умноженный на ATR множитель ATR.





Из-за особенностей расчета рекомендуется устанавливать более низкие значения для множителя ATR и периода обзора при работе с более высокими временными интервалами. На более высоких временных интервалах, где движения цены обычно более сглажены, например, на 15-минутном графике, резкие ценовые колебания происходят реже и обычно ограничиваются меньшим количеством свечей по сравнению с более низкими временными интервалами. Акции с более низкой волатильностью, такие как HSBC или BAC, также должны использовать более низкие множители ATR и более короткие периоды обзора.



