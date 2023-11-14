Black Horse indicator
- Индикаторы
- Shengzu Zhong
- Версия: 2.1
- Обновлено: 25 ноября 2025
- Активации: 5
Цель индикатора "черная лошадь" - выявление расхождений между движением цены и индикатором VWAP. Он использует фильтры для выявления потенциальных ложных расхождений и выдачи качественных, точных сигналов.
В разделе "Визуальные настройки" у вас есть возможность изменить цвет линии VWAP, отображать чередующиеся цвета VWAP, настроить размер сигналов расхождения и показать или скрыть линию VWAP.
Характеристики всех наших индикаторов стрелочных сигналов
-
100% без перерисовки / без задержек
-
Сигнал остаётся фиксированным после появления — без мерцания, без смещения, без изменений
-
Включает стрелки на графике, информационную панель, всплывающие уведомления, звук и push-уведомления
-
Совместим с EA (выход через буферы) для автоматической торговли или систем копирования сигналов
