Black Horse indicator
- Indicadores
- Shengzu Zhong
- Versão: 2.1
- Atualizado: 25 novembro 2025
- Ativações: 5
O objetivo do indicador "Black Horse" é identificar divergências entre a ação do preço e o indicador VWAP. Ele utiliza filtros para filtrar possíveis divergências falsas e sinalizar alertas precisos e de alta qualidade.
Na seção de "Configurações Visuais", você tem a opção de modificar a cor da linha VWAP, exibir cores alternadas para o VWAP, ajustar o tamanho dos sinais de divergência e mostrar ou ocultar a linha VWAP.
Características de todos os nossos indicadores de seta de sinal
100% sem repaint / sem atraso nos sinais
Uma vez gerado, o sinal permanece fixo — sem tremulação, sem deslocamento, sem alterações
Inclui setas no gráfico, painel de informações, alertas pop-up, som e notificações push
Compatível com EA (saída por buffer) para automação de trading ou integração com sistemas de cópia de sinais
