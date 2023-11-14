Black Horse indicator

Garanta sua cópia enquanto o preço atual ainda está disponível — pode aumentar a qualquer momento. O objetivo do indicador "Black Horse" é identificar divergências entre a ação do preço e o indicador VWAP. Ele utiliza filtros para filtrar possíveis divergências falsas e sinalizar alertas precisos e de alta qualidade.





As divergências de baixa são indicadas por pontos vermelhos acima da vela, enquanto as divergências de alta são representadas por pontos verdes abaixo da vela.





O principal filtro de divergências gira em torno do ATR (Intervalo Verdadeiro Médio) e do movimento do preço nas velas anteriores dentro do período de revisão. Divergências são identificadas quando o movimento do preço durante o período de revisão é suficientemente acentuado, ultrapassando o multiplicador ATR multiplicado pelo ATR.





Devido às características do cálculo, é aconselhável definir valores mais baixos para o multiplicador ATR e o período de revisão ao lidar com prazos mais longos. Em prazos mais longos, onde os movimentos de preço tendem a ser mais suavizados, como no gráfico de 15 minutos, as flutuações acentuadas de preço ocorrem com menos frequência e geralmente são contidas em menos velas em comparação com prazos mais curtos. Ações com menor volatilidade, como HSBC ou BAC, também devem utilizar multiplicadores ATR mais baixos e períodos de revisão mais curtos.



