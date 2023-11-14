今の価格で入手できるうちに、ぜひ手に入れてください。価格はいつでも変更される可能性があります。 "Black Horse" インディケーターの目的は、価格アクションとVWAPインディケーターとの間のダイバージェンスを特定することです。これは潜在的な誤ったダイバージェンスを取り除き、高品質で正確なアラートを生成するためにフィルターを使用します。





ベアリッシュなダイバージェンスは、キャンドルの上に表示される赤いドットで示され、ブルリッシュなダイバージェンスはキャンドルの下に緑のドットで表示されます。





ダイバージェンスの主なフィルターは、ATR（平均真のレンジ）および見直し期間内の前のキャンドルの価格変動を中心にしています。ダイバージェンスは、見直し期間内の価格変動が十分に鋭いことで、ATR倍数とATRをかけたものを上回ると判定されます。





計算の特性から、より高いタイムフレームで作業する際には、ATR倍数と見直し期間により低い値を設定することが望ましいです。より高いタイムフレームでは、価格変動がより平滑化されるため、15分足のようなシャープな価格変動はより頻繁に発生せず、通常はより少ないキャンドルに収束します。低いボラティリティの株式（HSBC、またはBACなど）も低いATR倍数と短い見直し期間を使用する必要があります。



