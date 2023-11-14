Black Horse indicator

5

今の価格で入手できるうちに、ぜひ手に入れてください。価格はいつでも変更される可能性があります。

"Black Horse" インディケーターの目的は、価格アクションとVWAPインディケーターとの間のダイバージェンスを特定することです。これは潜在的な誤ったダイバージェンスを取り除き、高品質で正確なアラートを生成するためにフィルターを使用します。


ベアリッシュなダイバージェンスは、キャンドルの上に表示される赤いドットで示され、ブルリッシュなダイバージェンスはキャンドルの下に緑のドットで表示されます。

ダイバージェンスの主なフィルターは、ATR（平均真のレンジ）および見直し期間内の前のキャンドルの価格変動を中心にしています。ダイバージェンスは、見直し期間内の価格変動が十分に鋭いことで、ATR倍数とATRをかけたものを上回ると判定されます。

計算の特性から、より高いタイムフレームで作業する際には、ATR倍数と見直し期間により低い値を設定することが望ましいです。より高いタイムフレームでは、価格変動がより平滑化されるため、15分足のようなシャープな価格変動はより頻繁に発生せず、通常はより少ないキャンドルに収束します。低いボラティリティの株式（HSBC、またはBACなど）も低いATR倍数と短い見直し期間を使用する必要があります。

"ビジュアル設定"セクションでは、VWAPラインの色を変更したり、交互に表示されるVWAPの色を表示したり、ダイバージェンスシグナルのサイズを調整したり、VWAPラインを表示または非表示にするオプションがあります。


当社の全ての矢印シグナル・インジケーターの特長

  • 100% ノンリペイント / 遅延なし の矢印シグナル

  • 一度表示されたシグナルは固定されます —— 点滅なし、移動なし、変更なし

  • チャート上の矢印、情報パネル、ポップアップ、サウンド、プッシュ通知 に対応

  • EA 互換（バッファ出力） により、自動売買やシグナルコピーシステムに統合可能

レビュー 2
infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 01:00 
 

You will love it!

このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
フィルタ:
infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 01:00 
 

You will love it!

deyuan1005
19
deyuan1005 2023.11.20 13:35 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

