As Vendas no Varejo - Anual - (Retail Sales y/y) refletem a alteração nas vendas no varejo, nos EUA, no mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O cálculo é feito enquanto é ajustado para a inflação. O indicador é freqüentemente chamado de indicador de gasto do consumidor, que é usado para estimar a taxa de inflação nos EUA. O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar americano.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "USA - Vendas no Varejo (Anual) (United States Retail Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).