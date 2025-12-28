O Índice de Preços de Importação excl. petróleo - Mensal - (Import Price Index excl. Petroleum m/m) reflete a variação percentual nos preços de bens e serviços importados, adquiridos por residentes dos EUA durante o mês de referência em comparação com o anterior. O cálculo deste indicador não inclui os preços da gasolina. Uma leitura abaixo do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor acima do esperado — desfavorável.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Preços de Importação (excl. petróleo) (United States Import Price Index excl. Petroleum m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).