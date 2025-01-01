Banka Kredilendirme Uygulamaları Hakkında Fed Kıdemli Kredi Memuru Kamuoyu Anketi, üç ayda bir gerçekleştirilmekte olup, bankalar tarafından sağlanan yasal gereklilikler ve kredi dönemlerindeki değişikliklerin yanı sıra işletmeler ve hanehalkları için kredi talebi ile ilgili soruları kapsamaktadır. En fazla seksen büyük ABD bankası ve ek olarak yabancı bankaların yirmi dört şube ve temsilcileri ankete katılmıştır. Bazı durumlarda yıl boyunca bir veya iki ek anket yapılabilir.