Fed Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices wird vierteljährlich durchgeführt und befasst sich mit Fragen zu Änderungen der regulatorischen Anforderungen und Kreditlaufzeiten inländischer Banken sowie der Kreditnachfrage von Unternehmen und Haushalten. An der Umfrage nehmen bis zu achtzig große US-Banken und bis zu vierundzwanzig Filialen und Agenturen ausländischer Banken teil. In einigen Fällen können während des Jahres ein oder zwei zusätzliche Erhebungen durchgeführt werden.