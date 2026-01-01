La Encuesta de Opinión a Oficiales Superiores de Crédito sobre la Práctica de Préstamos Bancarios de la Fed se realiza trimestralmente y abarca cuestiones referentes al cambio en los requisitos regulatorios y los periodos de préstamo ofrecidos por los bancos nacionales, así como la demanda de préstamos entre empresas y hogares. En la encuesta participan hasta ochenta de los principales bancos de los EE.UU. y veinticuatro sucursales y agencias de bancos extranjeros. En algunos casos, se pueden realizar una o dos encuestas adicionales durante el año.