Fed Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices viene condotto trimestralmente e copre domande sui cambiamenti dei requisiti normativi e dei periodi di prestito forniti dalle banche nazionali, nonché sulla domanda di prestiti tra imprese e famiglie. Fino a ottanta grandi banche statunitensi e fino a ventiquattro filiali e agenzie di banche straniere partecipano al sondaggio. In alcuni casi, possono essere condotte una o due indagini supplementari nel corso dell'anno.