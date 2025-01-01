CalendarioSezioni

Federal Reserve System (Fed) Senior Loan Officer Opinion Survey sulle pratiche di prestito bancario (Federal Reserve System (Fed) Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Consiglio dei Governatori del Federal Reserve System (Board of Governors of Federal Reserve System)
Settore
Denaro
Basso
Fed Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices viene condotto trimestralmente e copre domande sui cambiamenti dei requisiti normativi e dei periodi di prestito forniti dalle banche nazionali, nonché sulla domanda di prestiti tra imprese e famiglie. Fino a ottanta grandi banche statunitensi e fino a ventiquattro filiali e agenzie di banche straniere partecipano al sondaggio. In alcuni casi, possono essere condotte una o due indagini supplementari nel corso dell'anno.