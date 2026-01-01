A Pesquisa da Reserva Federal com Principais Bancos de Empréstimos (Fed Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices) é uma pesquisa trimestral sobre mudanças nas exigências regulatórias e prazos de empréstimos fornecidos por bancos domésticos, bem como no estado de demanda por empréstimos entre empresas e famílias. A pesquisa envolve até oitenta grandes bancos dos EUA e até vinte e quatro filiais e agências de bancos estrangeiros. Em alguns casos, durante o ano são realizadas uma ou duas pesquisas adicionais.