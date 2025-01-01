L’enquête d’opinion des agents de crédit principaux de la Réserve Fédérale sur les pratiques de prêt bancaire est menée trimestriellement et couvre des questions sur les variations dans les exigences réglementaires et les périodes de prêt fournies par les banques nationales, ainsi que sur la demande de prêts parmi les entreprises et les ménages. Jusqu’à quatre-vingts grandes banques américaines et jusqu’à vingt-quatre succursales et agences de banques étrangères participent à l’enquête. Une ou deux enquêtes supplémentaires peuvent être menées au cours de l’année dans certains cas.