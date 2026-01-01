КалендарьРазделы

Опрос мнения старших кредитных специалистов по практике банковского кредитования от Федеральной Резервной Системы (ФРС) (Federal Reserve System (Fed) Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices)

Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Совет управляющих Федеральной резервной системы (Board of Governors of Federal Reserve System)
Деньги
Опрос мнения старших кредитных специалистов по практике банковского кредитования от ФРС (Fed Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices) — ежеквартальный опрос, затрагивающий вопросы по изменениям в нормативных требованиях и сроках кредитования предоставляемых внутренними банками заемов, а также в состоянии спроса на заемы среди предприятий и домохозяйств. В опросе участвует до восьмидесяти крупных банков США и до двадцати четырех филиалов и агентств иностранных банков. В некоторых случаях в течение года проводится один или два дополнительных опроса.