Опрос мнения старших кредитных специалистов по практике банковского кредитования от ФРС (Fed Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices) — ежеквартальный опрос, затрагивающий вопросы по изменениям в нормативных требованиях и сроках кредитования предоставляемых внутренними банками заемов, а также в состоянии спроса на заемы среди предприятий и домохозяйств. В опросе участвует до восьмидесяти крупных банков США и до двадцати четырех филиалов и агентств иностранных банков. В некоторых случаях в течение года проводится один или два дополнительных опроса.