Bahar Tahmini Bildirgesi, ekonomik tahminlerin yayınlanması üzerine HM Hazine tarafından her yıl Parlamentoya verilen bir beyandır.

Bildiride, Birleşik Krallık'ta ve dünyada ekonomik durumun analizi, ekonomik görünümler açıklanmakta ve gelecek yıl için hükümet bütçesinin önizlemeleri sunulmaktadır.

Etkinliğin HM Hazine retoriğine bağlı olarak finansal piyasalar üzerinde kısa vadeli bir etkisi vardır. Pozitif bakışların ingiliz sterlini üzerinde olumlu bir etkisi vardır.