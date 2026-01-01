春の予測声明は、財務大臣が作成した英国予算の2番目の発表、通常は新しい会計年度（4月5日に始まる）が始まる1ヶ月前である3月に行われます。経済学者の間では「ミニ予算」としても知られています。

この声明は、すべての省庁、省庁、サービス、国家プログラムの収入と支出を反映しています。当初の予算声明は秋に発表され、会計年度の開始前に（4月5日に発生する）主要税収の受領を可能にします。

コメントは財務省によって開発されます。予算収入は主に税金と関税で構成され、公共部門の支出は、承認された州の方針に従って、省庁の活動資金を調達するために必要な資金の額を表します。

計画された公共部門の支出は議会で議決され承認されます。予算の決定は通常、最初の適用と相関します。予算が採択される前に、各部門は資金調達のための申請書を財務省に送付します。春の予算予測には、通常、秋の予測の修正が含まれています。

春の予算予測は、財務長官によって発表されます。このイベントは伝統的にエコノミストやアナリストによって監視されていますが、英ポンド相場の変動はほとんどありません。