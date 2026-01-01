La Déclaration de Prévision du Printemps est la deuxième annonce du budget britannique faite par le chancelier du Trésor, qui est normalement faite en mars, un mois avant le début du nouvel exercice financier (qui a lieu le 5 avril). Il est également connu parmi les économistes comme le « mini-budget ».

L’état traduit les revenus et les dépenses de tous les départements, ministères, services et programmes de l’État. La déclaration budgétaire initiale est annoncée à l’automne, permettant la réception d’importantes recettes fiscales avant le début de l’exercice (qui a lieu le 5 avril).

Le document est élaboré par le Trésor. Les recettes budgétaires sont principalement constituées d’impôts et de droits de douane, et les dépenses du secteur public représentent le montant des fonds nécessaires pour financer les activités des ministères et des départements, conformément à la politique approuvée de l’État.

Les dépenses prévues du secteur public sont approuvées par le Parlement par un vote. Les décisions budgétaires sont généralement en corrélation avec les demandes initiales. Avant l’adoption du budget, les ministères envoient leurs demandes de financement au Trésor. Les prévisions budgétaires du printemps comprennent généralement des modifications à la version d’automne.

Les prévisions budgétaires du printemps sont annoncées par le chancelier du Trésor. Cet événement est habituellement surveillé par les économistes et les analystes, mais provoque rarement une volatilité des cours de la livre sterling.