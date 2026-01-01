A Declaração de Primavera (Spring Forecast Statement) é a segunda declaração do Chanceler do Tesouro sobre o orçamento do Reino Unido, que geralmente ocorre em março, um mês antes do início do novo ano fiscal (na Grã-Bretanha começa em 5 de abril). Também é conhecido entre os economistas como um "mini-orçamento".

Ela reflete as receitas e despesas de todos os departamentos, ministérios, serviços, programas estaduais. O anúncio do orçamento ocorre no outono, de modo que, mesmo antes do início do ano fiscal (que ocorre na Grã-Bretanha em 5 de abril), todas as principais receitas fiscais chegaram ao orçamento.

O documento é desenvolvido pelo Tesouro. As receitas orçamentárias são formadas principalmente por impostos e taxas alfandegárias, já os gastos do setor público são a quantia necessária para financiar as atividades dos ministérios e departamentos, de acordo com a política estadual aprovada.

Despesas planejadas para as atividades dos órgãos estaduais são aprovadas por votação no Parlamento. Geralmente, o monitoramento de orçamento e a alocação de fundos para certas necessidades são geralmente consistentes com as solicitações iniciais. Antes de o orçamento ser adotado, as agências enviam seus pedidos de financiamento ao Tesouro. A declaração de primavera, geralmente, contém emendas acerca da declaração de outono.

A declaração de primavera é anunciada pelo Chanceler do Tesouro. Este evento é tradicionalmente de interesse para economistas e analistas, mas raramente provoca uma mudança nas cotações da libra esterlina.